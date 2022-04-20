تجسيداً للقيّم الروحانية والمسؤولية الاجتماعية خلال الشهر الفضيل

أبوظبي في الأربعاء الموافق 20 أبريل 2022- تجسيداً للقيّم الروحانية في شهر رمضان المبارك، وتعزيزاً للمسؤولية الاجتماعية، أعلن مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل، عن مجموعة من الخدمات والتسهيلات لزوار جامع الشيخ زايد الكبير خلال الشهر الفضيل.

حافلات النقل العام

أعلن المركز عن توفيره خدمة "صف وتنقل" وهي خدمة تُمكن أصحاب المركبات من صف مركباتهم في المواقف المخصصة والتنقل مجاناً عبر حافلات النقل العام وذلك اعتباراً من تاريخ 19 رمضان وحتى آخر أيام الشهر المبارك، حيث سيتم توفير عدد 3 حافلات خلال الفترة 19-25 رمضان، ورفع العدد إلى 10 حافلات خلال الفترة 26-28 رمضان. وستتوفر خدمة النقل بالحافلات العامة قبل صلاة العشاء والتراويح إلى ما بعد الانتهاء من صلاة القيام بساعة. وتتوزع مواقف تحميل الركاب على مواقف المركبات الخاصة في واحة الكرامة (موقف رئيسي)، ومواقف مدينة زايد الرياضية بهدف تنظيم عملية نقل الزوار وتجنب وقوف المركبات بطريقة عشوائية وتقليل الازدحام وتعزيز انسيابية الحركة المرورية في محيط الجامع.

إدارة الحركة المرورية

كما تتضمن التسهيلات التي أعلن عنها المركز عدة محاور منها إدارة عمليات الحركة المرورية التي تشمل مراقبة الطرق المحيطة بجامع الشيخ زايد الكبير والتقاطعات المحكومة بإشارات ضوئية بواسطة كاميرات المراقبة للرصد والاستجابة لأي ازدحام مروري، وتوفير لوحات إلكترونية متنقلة وتفعيل رسائل توعوية على اللوحات الالكترونية المتغيرة الذكية، فضلاً عن تخصيص مفتشين ميدانيين للتواجد في مواقع الإشارات الضوئية حول جامع الشيخ زايد الكبير وذلك للمساهمة في تنظيم الحركة المرورية حول الجامع. إضافة إلى توفير خدمة مساندة الطرق وقطر المركبات وتكثيف عمل دوريات المراقبة وخصوصاً على الممرات الرئيسية والمواقع المحيطة وذلك خلال فترة الإفطار وصلاة التراويح وصلاة القيام في العشر الأواخر من الشهر الفضيل.

إدارة المواقف

وفيما يتعلق بإدارة مواقف المركبات، أعلن مركز النقل المتكامل عن توفير عدد من المراقبين خلال شهر رمضان المبارك والبالغ عددهم 22 مفتشاً ومشرفاً موزعين على البوابتين الشمالية والجنوبية، كما سيوفر المركز 32 مفتشاً ومشرفاً خلال العشر الأواخر من الشهر الفضيل من الساعة 9:00 مساءً وحتى 2:00 صباحاً وذلك بهدف ضمان الاستخدام الأمثل للمواقف وضمان انسيابية الحركة المرورية.

على صعيد آخر، أعلن المركز عن توزيع المفتشين في المواقف وعند الخيم في جامع الشيخ زايد الكبير ذلك لتوجيه المصلين والصائمين إلى أماكن الإفطار. وبعد الانتهاء من الإفطار وصلاة المغرب يتم توزيع المفتشين في المواقف الداخلية للجامع لاستقبال وتوجيه المصلين القادمين لأداء صلاة التراويح، حيث يتم توزيع مركبات القادمين لأداء صلاة التراويح تدريجياً على المواقف الشاغرة.

إدارة النقل بمركبات الأجرة

وعلى صعيد النقل بمركبات الأجرة، أعلن مركز النقل المتكامل عن تخصيص 100 مركبة أجرة بشكل يومي خلال شهر رمضان المبارك في حين سيتم زيادة عدد مركبات الأجرة خلال الأيام العشرة الأخيرة من الشهر،

كما سيتم توفير مفتشين للموقع بالتنسيق مع الشركات المشغلة لضمان توفير الخدمة بالشكل المناسب للجمهور. وقد تم تحديد موقف رقم (1) لتنزيل وتحميل الركاب، فيما تم تحديد موقف رقم (2) لاستخدامه في العشر الأواخر.

#بياناتحكومية

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