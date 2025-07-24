أبوظبي – أطلق مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل، حملة تفتيش ميدانية مكثفة تغطي مختلف مناطق إمارة أبوظبي، بهدف التحقق من التزام سائقي مركبات الأجرة بأعلى معايير النظافة والمظهر العام، وذلك في إطار دوره الرقابي وجهوده المستمرة للارتقاء بجودة خدمات النقل وتعزيز تجربة المتعاملين.

وتُنفذ الحملة من قبل فرق تفتيش ميدانية، باستخدام قوائم تقييم ومعايير دقيقة تشمل: المظهر العام للسائق، والنظافة الشخصية، ونظافة المركبة من الداخل والخارج، ومدى الالتزام بالإجراءات الوقائية. وتتم هذه الجهود بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يضمن شمولية الرقابة وتكامل الأدوار.

وتأتي هذه الحملة ضمن سلسلة من المبادرات الرقابية التي ينفذها المركز للارتقاء بكفاءة أسطول مركبات الأجرة وتحسين جودة الخدمات المقدمة، بما يعكس التزامه بتوفير بيئة تنقل تواكب متطلبات النمو الحضري وتلبي تطلعات سكان الإمارة وزوارها.

وأكد المركز أن هذه الحملة تأتي ضمن التزامه بتوفير بيئة نقل آمنة ومستدامة، تنسجم مع توجهات إمارة أبوظبي نحو تعزيز جودة الحياة، مشيرًا إلى أن مخرجات الحملة ستُسهم في تحسين تجربة المتعاملين ورفع كفاءة خدمات النقل العام.

نبذة عن مركز النقل المتكامل:

يُعد مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل الجهة التشريعية والتنظيمية والرقابية المسؤولة عن إدارة وتطوير قطاع النقل في إمارة أبوظبي، من خلال وضع السياسات والأطر التي تسهم في بناء منظومة تنقل ذكية وآمنة وشاملة، تدعم تطلعات الإمارة في أن تكون من بين المدن الأكثر تطورًا عالميًا.

ويتولى المركز الإشراف على جميع أنشطة النقل البري والبحري والجوي في الإمارة، بما يعزز تكامل المنظومة وتطورها بشكل يواكب النمو الحضري والسكاني. كما يعمل على توظيف أحدث أدوات التكنولوجيا وآليات الابتكار والاستدامة لتلبية متطلبات النقل المستقبلية، وتحسين جودة الحياة، وإعادة تعريف معايير الحياة الحضرية، من خلال دمج التقنيات المتقدمة وتعزيز ممارسات التنقل المستدام.

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