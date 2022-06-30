بعد أن حققت نجاحاً كبيراً

أبوظبي إكسبرس تسهل حركة التنقل وتسهم في تنويع الخيارات أمام مستخدمي وسائل النقل العام

أبوظبي - في ظل النجاح الكبير الذي حققته خدمة النقل السريع بالحافلات العامة "أبوظبي إكسبرس" والطلب المتزايد باستمرار على هذه الخدمة منذ إطلاقها في مارس الماضي بالتعاون بين مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل والقطاع الخاص، أعلن المركز أن أكثر من 70 ألف راكب، استفادوا من الخدمة منذ إطلاقها وحتى الآن، من خلال نحو 14,500 رحلة قامت بها 38 حافلة تعمل لدى القطاع الخاص ضمن المرحلة الأولى من المشروع.

ولتلبية الطلب المتزايد على خدمة "أبوظبي إكسبرس"، أوضح المركز أنه قام بتوسيع نطاق عمل هذه الخدمة في مناطق جديدة بالإمارة من خلال تنفيذ المرحلة الثانية منها حيث باتت تتوفر بين مدينة أبوظبي ومحطة مركبات الأجرة في بني ياس، ومن المفرق العمالية إلى مدينة أبوظبي مع إضافة مسارات جديدة تعمل بين مدينة أبوظبي وكل من مدينة المرفأ ومدينة زايد في منطقة الظفرة. كما تم تفعيل موقف مستشفى لايف لاين في مدينة أبوظبي لينضم إلى شبكة خدمات "أبوظبي إكسبرس".

يأتي ذلك بالتعاون بين مركز النقل المتكامل وعدد من شركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال، وذلك انطلاقاً من دور المركز في تنظيم عمليات النقل العام بالإمارة، حيث تم منح القطاع الخاص فرصة لتقديم وتشغيل هذه الخدمة، في إطار سعي المركز المتواصل لتطوير خدمات النقل العام وتنظيم عملها وتنويعها وتوفير خيارات تنقل أسرع بالحافلات العامة، بما يسهل حركة تنقل أفراد المجتمع ويمكنهم من الوصول إلى وجهاتهم المقصودة بمنتهى الراحة وبأقل وقت ممكن. في نفس الوقت تشكل هذه الخدمة

داعماً رئيساً لشبكة النقل العام بالحافلات وتعزز طاقتها الاستيعابية وتسهم في تنويع خيارات التنقل أمام مختلف شرائح المجتمع وتحقيق التكامل بين أنماط النقل بالحافلات.

كما يأتي هذا التعاون بين المركز والقطاع الخاص في إطار الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الطرفين، وإتاحة المجال أمام الشركات المحلية للاستفادة من الفرص المتوفرة في قطاع النقل العام وتعزيز دور القطاع الخاص في تطوير الخدمات المقدمة للجمهور.

هذا وتعمل خدمة "أبوظبي إكسبرس" على المسارات الجديدة طيلة أيام الأسبوع، وبتواتر زمني يعتمد على حجم الطلب على خدمة النقل السريع بهدف تلبية احتياجات جميع الركاب الساعين للاستفادة من الخدمة، بكفاءة عالية وبالسرعة المطلوبة، حيث تتميز خدمات "أبوظبي إكسبرس" بأنها خدمات مباشرة من دون توقف مما يجعل مساراتها أسرع الطرق للتنقل، وتمكن مستخدمي الحافلات من الوصول إلى وجهاتهم بسرعة وراحة وأمان.

إلى ذلك، أكد مركز النقل المتكامل أن الطلب الكبير من قبل مختلف شرائح المجتمع على خدمة "أبوظبي إكسبرس"، يشكل حافزاً كبيراً لتطوير هذه الخدمة وتوسيع نطاق عملها خلال المرحلة المقبلة لتشمل مناطق أخرى في مدينة أبوظبي وضواحيها ومدينة العين ومنطقة الظفرة.

على صعيد آخر، وفي خطوة تهدف إلى تعزيز المشهد الجمالي لمحطات الحافلات في إمارة أبوظبي وإضفاء ملامح فنية جديدة لتلك المحطات، أعلن مركز النقل المتكامل أنه قام بتجميل محطة الحافلات الصغيرة المجاورة لمحطة الحافلات الرئيسية في مدينة أبوظبي، والتي كانت سابقاً محطة مركبات الأجرة، برسومات فنية وألوان جميلة تلبسها حلة جديدة تنبض بالحيوية وتجذب انتباه مختلف شرائح المجتمع، حيث توفر تلك الألوان الشعور بالراحة للركاب وتدعم جهود المركز لإرساء مرافق نقل تقدم خدماتها للجمهور في أجواء إبداعية تتخطى توقعاتهم وتعزز المكونات الجمالية لمرافق الإمارة.

في الأثناء، أكد مركز النقل المتكامل أن التحسينات الجديدة التي تشهدها شبكة النقل بالحافلات العامة، تأتي في ظل جهوده المتواصلة لتعزيز الترابط بين خطوط الشبكة انطلاقاً من حرصه على تلبية الطلب المتنامي على خدمات حافلات النقل العام والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين وتحقيق السعادة لهم من

خلال توفير خدمات تنقل سريعة، مريحة وآمنة، تعزز تجربتهم في استخدام حافلات النقل العام، وتدعم جهود المركز الرامية إلى جعل النقل العام خياراً مفضلاً لجميع شرائح المجتمع.

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