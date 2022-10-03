لتسهيل عملية دفع رسوم المواقف العامة وتقديم أفضل الخدمات للجمهور

أبوظبي - في خطوة تهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات التي يوفرها للمتعاملين وتعزيز كفاءة عملية الحصول على تذكرة المواقف العامة، أعلن مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي التابع لدائرة البلديات والنقل، أنه باشر تحديث أجهزة الدفع المخصصة والمنتشرة في أرجاء المواقف لتصبح أجهزة ذكية تعمل وفق تقنية الجيل الخامس (5G) وتمكن المركز من توفير هذه الخدمة وإدارة المواقف العامة بطريقة ذكية ومتكاملة.

ووفقا للتحديثات الجديدة سيتم إصدار تذكرة دفع رسوم المواقف إلكترونيا فقط بينما سيتم إيقاف إصدار النسخة الورقية منها. ويمكن للمتعاملين الحصول على تذكرة الدفع الإلكترونية عبر اتباع خطوات بسيطة على الشاشة، تتضمن اختيار نوع الموقف وبيانات المركبة (المصدر، النوع، الفئة ورقم المركبة) ومن ثم مدة الوقوف ووسيلة الدفع من بين عدة وسائل متاحة، كبطاقة مواقف، أو نقداً، أو بواسطة البطاقة البنكية.

هذا وتتيح الشاشات الذكية الجديدة للمستخدم إدخال بيانات لوحة المركبة إلكترونيا واختيار نوع التذكرة المناسبة سواءٌ للمواقف الفرعية أو الرئيسية، وذلك بدلا من تخصيص أجهزة دفع معينة لكل نوع من المواقف على حدة، بينما سيتم بالتزامن مع عملية التحديث هذه إعادة توزيع الأجهزة حسب الاستخدامات في كل منطقة، كما سيتم تركيب أكثر من 1200 جهاز تعمل وفق تقنية الجيل الخامس، على أن يتم الانتهاء من العملية بالكامل قبل نهاية العام الحالي.

إلى ذلك، أوضح مركز النقل المتكامل أن تحديث آلية دفع رسوم المواقف العامة يهدف إلى الارتقاء بخدمة المتعاملين من خلال توظيف الحلول الذكية في تعزيز تجربتهم وتقديم الخدمات لهم بسهولة ومرونة وكفاءة عالية. وأضاف أن إلغاء النسخة الورقية من تذكرة دفع رسوم المواقف، يأتي ضمن مساعيه لدعم مسيرة التحول الرقمي في خدماته وتعزيز مبدأ الاستدامة والارتقاء بنمط الحياة الصديق للبيئة في إمارة أبوظبي. كما يأتي ذلك تماشياً مع استراتيجية الإمارة الرامية إلى تحويل مدنها إلى مدن ذكية بمختلف قطاعاتها وخدماتها، بما ينسجم مع رؤى القيادة الحكيمة والأجندة الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة في إمارة أبوظبي.

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