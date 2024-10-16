أبوظبي- في إطار الجهود المستمرة لتعزيز البنية التحتية التكنولوجية في أبوظبي، وقع مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل) التابع لدائرة البلديات والنقل مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة بريسايت لتقنيات الذكاء الاصطناعي وذلك في معرض جيتكس جلوبال 2024.

وتدعم الاتفاقية جهود أبوظبي للتنقل في مجالات البحث والتطوير وتنفيذ تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها في قطاع التنقل، ويشمل ذلك زيادة كفاءة النقل وسلامته من خلال توفير حلول إدارة المرور، وأنظمة برمجية متكاملة لإدارة الأساطيل المؤسسية، وإدارة البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية، ونظام الذكاء الاصطناعي للنقل التجاري، وحلول سلامة النقل. كما تعمل على تسهيل تبادل المعرفة وتعزيز القدرات والمهارات في مجال الذكاء الاصطناعي مع طرح مشاريع تجريبية قابلة للتوسع في قطاع التنقل.

تشكيل مستقبل قطاع النقل الذكي

وبموجب مذكرة التفاهم الموقعة بشأن التعاون في مجال الأبحاث وتطوير وتنفيذ تقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات التنقل، يواصل أبوظبي للتنقل ريادته في تشكيل مستقبل قطاع النقل الذكي في الإمارة.

ويتولى أبوظبي للتنقل مسؤولية التقييم الفني لحلول الذكاء الاصطناعي ومدى توافقها مع الأهداف الاستراتيجية للإمارة، مما يعزز دوره كمحرك رئيسي للتحول الرقمي في قطاع النقل. ويسعى أبوظبي للتنقل، من خلال التعاون مع "بريسايت إي أي تكنولوجيز"، إلى تعزيز نقل المعرفة وتطوير مهارات تقنيات الذكاء الاصطناعي لموظفيه، وتحديد المشاريع التجريبية الرائدة التي تثبت جدوى هذه الحلول وقابليتها للتوسع في المستقبل.

وسيعمل أبوظبي للتنقل على تشكيل فريق متخصص لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاقية وضمان التنسيق الفعال بين جميع الأطراف المعنية. كما سيقوم الفريق بتقديم تقارير دقيقة وشاملة للإدارة العليا ومتخذي القرار، مما يسهل اختيار المجالات الأكثر ملاءمة للاستثمار بناءً على نتائج الدراسات والأبحاث.

دفع عجلة الابتكار في قطاع النقل

يُعتبر هذا التعاون خطوة حيوية نحو تحقيق رؤية أبوظبي للتحول الذكي، حيث يسهم في تطوير حلول المدن الذكية وتعزيز كفاءة العمليات اليومية. من خلال تطبيق أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، سيتم تعزيز عملية اتخاذ القرارات المعتمدة على البيانات الدقيقة، وتحسين إدارة البنية التحتية، مما يساهم في رفع جودة الحياة الحضرية للمجتمع.

وفي هذا السياق، يؤكد سعادة عبدالله المرزوقي مدير عام مركز النقل المتكامل التزام أبوظبي للتنقل المستمر بتعزيز الابتكار في قطاع النقل، وتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتحقيق مستقبل أكثر ذكاءً واستدامة لإمارة أبوظبي، مضيفاً "إن هذه الخطوات تأتي تماشياً مع تطلعات القيادة الرشيدة نحو رؤية تعتمد على الحلول الرقمية المتقدمة لتحسين خدمات النقل وتسهيل الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين."

وتعزز هذه الاتفاقيات الاستراتيجية التزام أبوظبي للتنقل بدفع عجلة الابتكار والاستدامة في جميع أنحاء الإمارة، وتدعم رحلة التنمية العمرانية الأكثر ذكاءً واستعداداً للمستقبل.

نبذة عن أبوظبي للتنقل:

تعد أبوظبي للتنقل الهوية المؤسسية الجديدة التي أطلقها مركز النقل المتكامل، تماشياً مع رؤية أبوظبي الطموحة للبقاء في طليعة المدن الأكثر تقدماً حول العالم، وتهدف إلى إنشاء منظومة تنقل ذكية آمنة ومستدامة وتنافسية في جميع أنحاء الإمارة.

وتعمل أبوظبي للتنقل على توظيف أحدث أدوات التكنولوجيا وآليات الابتكار والاستدامة لاستيعاب النمو السكاني والازدياد المروري المقدّر في الإمارة، وتلبية متطلبات النقل المستقبلية، وإعادة تعريف معايير الحياة الحضرية، إضافة إلى دمج التقنيات الأكثر تطوراً في سبيل تعزيز ممارسات التنقل المستدام.

ويشمل نطاق أبوظبي للتنقل الإشراف على جميع أنشطة النقل البري والبحري والجوي بالإضافة إلى ترخيص السائقين والمركبات مما يعزز الالتزام بتطوير منظومة التنقل في المنطقة.

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