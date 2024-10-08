أبوظبي- في إطار جهود الإمارة في تطوير وتنظيم وسائل النقل العامة، وبالاعتماد على أحدث التقنيات لتعزيز كفاءة وجودة الخدمات، وقع مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل) التابع لدائرة البلديات والنقل، اتفاقية تهدف إلى تقديم خدمة التحقق من عدادات مركبات الأجرة في الإمارة، وفقًا لأعلى المعايير المحلية والدولية، تحت إشراف الجهات المختصة بهدف تحسين جودة خدمات النقل.

الاتفاقية التي يتولى أبوظبي للتنقل مسؤولية الإشراف على تنفيذها، جرى توقيعها مع كل من مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، والذي يشرف على متابعة معايير الجودة والمطابقة لعمليات التحقق، بالإضافة إلى شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع (أدنوك للتوزيع)، والتي ستتولى تنفيذ عمليات التحقق وتوفير البنية التحتية اللازمة.

نطاق تنفيذ الاتفاقية والخدمات التي ستوفرها

وستُنفذ الاتفاقية في إمارة أبوظبي في كل من مدينة أبوظبي ومدينة العين ومنطقة الظفرة، حيث سيتم تقديم خدمة التحقق من عدادات مركبات الأجرة في الأماكن المخصصة. وتشمل الخدمة توفير المواقع المناسبة لإجراء الفحوصات الدورية للعدادات، بالإضافة إلى الآليات والمعدات والتجهيزات اللازمة لإجراء خدمة التحقق على نحو دقيق، وتسهيل إجراءات التحقق بشكل متكامل يتماشى مع التشريعات المترولوجية المعمول بها في الإمارات العربية المتحدة.

اتفاقية تعزز تجربة مستخدمي مركبات الأجرة

وستبدأ عمليات التحقق في جميع عدادات مركبات الأجرة المرخصة في أبوظبي فور الإطلاق الرسمي للمشروع، على أن تكتمل قبل نهاية عام 2024. وتتضمن الخدمة أيضًا إجراء تحقق مفاجئ بنسبة تتراوح بين 5% إلى 10% سنويًا، لضمان الجودة والكفاءة المستمرة.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية في تعزيز تجربة مستخدمي مركبات الأجرة وضمان دقة تسعيرات الرحلات، إضافة إلى رفع مستوى الشفافية والكفاءة في تقديم الخدمات.

حرص على ضمان راحة المستخدمين

ويلعب مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة دوراً محورياً في ضمان التزام مركبات الأجرة بالاشتراطات الفنية المحددة، حيث يوفر الملصقات المترولوجية المطلوبة لاستخدامها على عدادات الأجرة، كما يتولى مسؤولية متابعة شكاوى المستخدمين المتعلقة بقراءات العدادات واتخاذ الإجراءات المناسبة. ويأتي هذا التعاون في إطار حرص أبوظبي للتنقل على معالجة أي مشاكل تتعلق بدقة العدادات أو الشكاوى المقدمة بشكل سريع وفعال، بما يعزز ثقتهم بالخدمات المقدمة.

وفي هذا السياق، صرح سعادة المهندس عبدالله اليزيدي الأمين العام لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بالإنابة "في إطار جهودنا المستمرة لضمان حماية حقوق مستخدمي ومالكي مركبات الأجرة تم التوقيع على اتفاقية استراتيجية هامة لإطلاق وتنفيذ خدمة التحقق من عدادات مركبات الأجرة، من خلال التأكد من صحة ودقة قراءات العدادات المستخدمة في المركبات، وتمثل هذه الخدمة خطوة أساسية نحو تعزيز الشفافية والعدالة في خدمات النقل في إمارة أبوظبي، حيث تضمن دقة قراءات العدادات حقوق الركاب ومالكي المركبات على حد سواء، كما تندرج هذه الاتفاقية ضمن مساعي المجلس لتحقيق العدالة في أسواق الإمارة، ونعمل في المجلس من خلال قطاع خدمات والأسواق على تفعيل خدمات التحقق من أدوات القياس القانونية والعبوات المعبأة مسبقًا، للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الفنية الواردة في التشريعات الخاصة بها، وتشمل هذه الخدمات العديد من أدوات القياس القانونية، منها الموازين التجارية المستخدمة في الأسواق، وعدادات البترول، وأجهزة قياس ضغط الإطارات، وتعتبر عدادات مركبات الأجرة من الأدوات الحيوية التي نراقب دقة قراءاتها للتأكد من صحتها وعدم تجاوز الخطأ المسموح به وفقًا للتشريعات والمواصفات ذات العلاقة والمطبقة في الدولة، وملتزمون بالعمل مع شركائنا الاستراتيجيين لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، ونأمل أن تساهم هذه الخدمة الجديدة في تعزيز ثقة الجمهور في خدمات النقل في الإمارة".

من جانبه أكد سعادة مبارك النعيمي، المدير التنفيذي لقطاع التراخيص والرقابة، التزام أبوظبي للتنقل بتحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة في خدمات النقل، لافتاً إلى أن التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين يعكس الحرص على توفير تجربة مريحة وآمنة لمستخدمي مركبات الأجرة في أبوظبي. وأضاف: "نحن ملتزمون بمراقبة وتحسين أداء العدادات لضمان الشفافية والثقة في خدمات النقل، وسنعمل باستمرار على تلبية احتياجات المجتمع وتحقيق رضاهم."

أما شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع "أدنوك للتوزيع" فتقوم بدور أساسي في التحقق من عدادات مركبات الأجرة، حيث تلتزم بفحص العدادات ووضع الملصقات المترولوجية المطلوبة بعد التأكد من مطابقتها للمعايير المعتمدة. ما يعزز كفاءة الخدمة ويساهم في تحقيق راحة ورضا مستخدمي مركبات الأجرة.

وفي هذا الإطار، أكد سعادة المهندس بدر اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع، على أهمية المشروع المتمثل في خدمة التحقق من عدادات مركبات الأجرة، مشيراً إلى التزام الشركة بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في هذا المجال. كما أوضح أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز الثقة بين الشركات المشغلة والمستخدمين على حد سواء. كما أشار الى أن الهدف الأساسي من هذا المشروع هو توفير تجربة مريحة وآمنة لمستخدمي سيارات الأجرة في إمارة أبوظبي.

وأضاف بأن الشركة تسعى بشكل دائم إلى تلبية احتياجات المجتمع وزيادة رضاهم من خلال التطوير المستمر للخدمات المقدمة. كما أكد بأن هذا المشروع يعكس رؤية الشركة الهادفة إلى تقديم خدمات عالية المستوى تتماشى مع المعايير العالمية، مع التركيز على راحة وسلامة المستخدمين، مما يعزز مكانة الإمارة كوجهة متقدمة في قطاع النقل.

نبذة عن أبوظبي للتنقل:

تعد "أبوظبي للتنقل" الهوية المؤسسية الجديدة التي أطلقها مركز النقل المتكامل، تماشياً مع رؤية أبوظبي الطموحة للبقاء في طليعة المدن الأكثر تقدماً حول العالم، وتهدف إلى إنشاء منظومة تنقل ذكية آمنة ومستدامة وتنافسية في جميع أنحاء الإمارة.

وتعمل "أبوظبي للتنقل" على توظيف أحدث أدوات التكنولوجيا وآليات الابتكار والاستدامة لاستيعاب النمو السكاني والازدياد المروري المقدّر في الإمارة، وتلبية متطلبات النقل المستقبلية، وإعادة تعريف معايير الحياة الحضرية، إضافة إلى دمج التقنيات الأكثر تطوراً في سبيل تعزيز ممارسات التنقل المستدام.

ويشمل نطاق "أبوظبي للتنقل" الإشراف على جميع أنشطة النقل البري والبحري والجوي بالإضافة إلى ترخيص السائقين والمركبات مما يعزز الالتزام بتطوير منظومة التنقل في المنطقة.

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