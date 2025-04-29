أبوظبي : في خطوة نوعية لتعزيز تقنيات النقل الذاتي والذكي في الإمارة، أعلن مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل)، التابع لدائرة البلديات والنقل، عن توسيع التشغيل التجريبي لخدمة مركبات الأجرة ذاتية القيادة "روبو تاكسي"، وذلك بالتعاون مع شركة "أوتوغو"، المتخصصة في حلول التنقل الذاتي والتابعة لمجموعة "كينتسوجي القابضة"، وضمن شراكة استراتيجية مع شركة "أبولوجو"، التابعة لـ"بايدو" الصينية، الرائدة عالميًا في مجال المركبات ذاتية القيادة.

وتعد هذه الخطوة تمهيدياً نحو التشغيل الكامل للخدمة بحلول عام 2026، في إطار رؤية أبوظبي للتنقل لتطوير حلول تنقل ذكية وفعالة ترتقي بجودة الحياة وتدعم جهود التحول الرقمي. وتأتي هذه المبادرة انطلاقًا من حرص أبوظبي للتنقل على ضمان توافق الخدمة مع استراتيجيات النقل المحلية، واللوائح التنظيمية، ومتطلبات البنية التحتية في الإمارة، بما يضمن تطبيق الابتكارات الحديثة ضمن إطار منظم ومتوافق مع التشريعات والسياسات المعتمدة.

هذا وقد تم تطوير الجيل السادس من مركبات "روبو تاكسي" (RT6) لخدمات النقل ذاتي القيادة، لتقدم تجربة تنقل ذكية وسلسة، فهي مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المدن الحديثة وسكانها، حيث تتميز بتصميم كهربائي متطور وأنظمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مما يضمن قيادة دقيقة واستجابة فورية للظروف المحيطة، كما تساهم في تعزيز السلامة المرورية وتقليل الأخطاء البشرية، الأمر الذي يجعلها أكثر أمانًا وذكاءً وراحة، فضلًا عن كونها خيارًا مستدامًا يساهم في خفض الانبعاثات وتخفيف الازدحام المروري، ويدعم بناء المدن الذكية المستقبلية.

ومن جانبه، قال د. عبدالله الغفلي، مدير عام مركز النقل المتكامل بالإنابة: "يمثل توسيع نطاق خدمة مركبات الأجرة ذاتية القيادة (روبو تاكسي) في أبوظبي خطوة متقدمة نحو مستقبل النقل الذكي، بما ينسجم مع رؤيتنا في توفير حلول تنقل مبتكرة تُعزز جودة الحياة وتُسهم في دعم التحول الرقمي بالإمارة. ونحن ملتزمون بتوظيف أحدث التقنيات لجعل التنقل أكثر ذكاءً وأمانًا، وترسيخ مكانة أبوظبي كمدينة عالمية رائدة في هذا المجال."

وأضاف: "تعكس هذه الشراكة مع أوتوغو التزام أبوظبي للتنقل بمواكبة التطورات العالمية في مجال النقل الذاتي، ودعم الابتكارات التي تعزز كفاءة واستدامة منظومة التنقل، بما يسهم في تحقيق رؤية الإمارة للمستقبل."

وفي تصريحٍ له، قال شون تيو، المدير العام لمجموعة "كينتسوجي القابضة": " إن بدء مرحلة تشغيل جديدة لخدمة "روبو تاكسي" في أبوظبي يمثل بداية تحول واسع النطاق في أنماط التنقل داخل المدن، حيث تجمع مركبات الأجرة ذاتية القيادة "روبو تاكسي" بين هدفين رئيسيين يتمثلان في تعزيز السلامة المرورية وتحقيق نقل أكثر استدامة، ونحن فخورون بالمساهمة في تحقيق ذلك في دولة الإمارات العربية المتحدة."

والجدير بالذكر أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطط أبوظبي للتنقل لتوسيع نطاق الخدمة تدريجيًا، من خلال اختبار الأداء في بيئات واقعية والتفاعل مع مستخدمي الطريق، تمهيدًا لإطلاقها على نطاق أوسع في الإمارة بحلول عام 2026.

نبذة عن أبوظبي للتنقل:

تُعد أبوظبي للتنقل الهوية المؤسسية التي أطلقها مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل، تماشيًا مع رؤية أبوظبي الطموحة للبقاء في طليعة المدن الأكثر تقدماً بالعالم، وتهدف إلى إنشاء منظومة تنقل ذكية وآمنة ومستدامة في جميع أنحاء الإمارة.

ويشمل نطاق أبوظبي للتنقل الإشراف على جميع أنشطة النقل البري والبحري والجوي، مما يعزز الالتزام بتطوير منظومة التنقل في المنطقة.

وتعمل أبوظبي للتنقل على توظيف أحدث أدوات التكنولوجيا وآليات الابتكار والاستدامة لاستيعاب النمو السكاني والازدياد المروري المقدّر في الإمارة، وتلبية متطلبات النقل المستقبلية، وإعادة تعريف معايير الحياة الحضرية، إضافةً إلى دمج التقنيات الأكثر تطوراً لتعزيز ممارسات التنقل المستدام.

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