أبوظبي: افتتح مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل)، التابع لدائرة البلديات والنقل، بالتعاون مع أبوظبي البحرية، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، محطة العبارات في جزيرة العالية، ما يُعزِّز خيارات التنقُّل لمستخدمي الممرات المائية في إمارة أبوظبي.

ويُسهم المشروع في ربط جزيرة العالية بمناطق أبوظبي الأخرى، ما يسهِّل حركة السلع والأفراد، وتدعم المحطة الجديدة الوصول السريع والسلس للعبّارات، وتلبّي احتياجات التنقُّل اليومية، وتتيح التوسُّع المستقبلي للخدمات البحرية.

تمتد المنشأة الجديدة على مساحة 3,900 متر مربع، وتتسع لـ60 راكباً، وتضمُّ موقفاً للرسو عرضه 15 متراً، وطوله 12.5 متراً لدعم عمليات تحميل البضائع المدحرجة وتفريغها، ومبنى إدارياً مساحته 80 متراً مربعاً، وسبعة مواقف مخصَّصة للسيارات، وستة مواقف مخصَّصة للشاحنات أو القوارب، إضافةً إلى سكن مخصَّص لطاقم العمل.

ويعكس افتتاح محطة عبّارات العالية التزام أبوظبي للتنقل بإنشاء مرافق بحرية متقدمة تُسهم في تعزيز البنية التحتية لنظام إيكولوجي بحري شامل. وتستمر مساعي تطوير القطاع البحري في أبوظبي بالتعاون مع أبوظبي البحرية، لمواكبة التحوُّلات الذكية العالمية، وتوفير بنية تحتية تُسهم في تشكيل مستقبل بحري مستدام للإمارة.

وقال الدكتور عبدالله الغفلي، المدير العام لمركز النقل المتكامل بالإنابة: «يمثل افتتاح محطة عبّارات العالية خطوة جديدة في مسيرة أبوظبي للتنقل نحو تطوير بنية تحتية بحرية متقدمة تدعم نظاماً إيكولوجياً بحرياً متكاملاً. ويعكس هذا المشروع التزامها بتعزيز القطاع البحري في الإمارة بالتعاون مع أبوظبي البحرية، ومواكبة التغيرات الذكية العالمية، وتوفير حلول مستدامة تدعم مستقبل النقل البحري».

وأضاف: «أبوظبي للتنقل مستمرة في جهودها لترسيخ مكانة إمارة أبوظبي كمركز بحري رائد عالمياً، من خلال تطوير البنية التحتية وتعزيز التكامل بين مختلف أنظمة النقل، وفق رؤيتها الاستراتيجية التي تركز على الاستدامة البيئية ودعم تنافسية الإمارة على الصعيد الدولي».

وقال الكابتن سيف المهيري، الرئيس التنفيذي لأبوظبي البحرية، والرئيس التنفيذي للاستدامة في مجموعة موانئ أبوظبي: «يمثِّل افتتاح محطة عبّارات جزيرة العالية إنجازاً جديداً نفخر به بعد افتتاح محطة عبارات جزيرة السعديات العام الماضي. وانطلاقاً من رؤيتنا لتطوير شبكة نقل بحري مستدامة في أبوظبي تضاهي أرقى المستويات العالمية، تعمل أبوظبي البحرية على توفير خدمة نقل عبر عبّارات جديدة مخصَّصة وحديثة».

وأضاف الكابتن المهيري: «لا شكَّ أنَّ هذه المبادرات التي تتم بالتعاون مع أبوظبي للتنقُّل، تعكس الالتزام المستمر بتعزيز وتطوير البنية التحتية البحرية في إمارة أبوظبي، وتوفير تجارب أكثر أماناً وكفاءة وراحة لجميع مستخدمي الممرات المائية".

نبذة عن أبوظبي للتنقل:

تُعد أبوظبي للتنقل الهوية المؤسسية التي أطلقها مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل، تماشيًا مع رؤية أبوظبي الطموحة للبقاء في طليعة المدن الأكثر تقدماً بالعالم، وتهدف إلى إنشاء منظومة تنقل ذكية وآمنة ومستدامة في جميع أنحاء الإمارة.

ويشمل نطاق أبوظبي للتنقل الإشراف على جميع أنشطة النقل البري والبحري والجوي، مما يعزز الالتزام بتطوير منظومة التنقل في المنطقة.

وتعمل أبوظبي للتنقل على توظيف أحدث أدوات التكنولوجيا وآليات الابتكار والاستدامة لاستيعاب النمو السكاني والازدياد المروري المقدّر في الإمارة، وتلبية متطلبات النقل المستقبلية، وإعادة تعريف معايير الحياة الحضرية، إضافةً إلى دمج التقنيات الأكثر تطوراً لتعزيز ممارسات التنقل المستدام.

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