يتضمن التطبيق تحديث لخريطة السلامة البحرية التفاعلية لتحسين تجربة المستخدم

أبوظبي - يسرّ مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل) التابع لدائرة البلديات والنقل، إطلاق المرحلة الثانية من تطبيق "النالية". مع هذا التطوير المتميز، سيشمل التطبيق وظائف عدة ليصبح الوجهة الرقمية المعتمدة للخدمات البحرية المحلية ومعلومات السلامة.

تم تطوير وتعزيز التطبيق بالتعاون مع كل من أبوظبي البحرية ومجموعة مقطع للتكنولوجيا التابعتين لمجموعة موانئ أبوظبي حيث يعزز التطبيق السلامة ضمن الملاحة البحرية ويضمن كفاءة وسهولة الوصول إلى الممرات المائية في أبوظبي.

تم إطلاق المرحلة الأولى من تطبيق "النالية" في عام 0232، ليتيح للمستخدمين الوصول إلى خرائط السلامة البحرية للإمارة، والتي تعرض مناطق الأنشطة، وقيود السرعة، والمحميات البحرية، وطرق الشحن، ومحطات الوقود، وعوامات الإرساء، ومنازيل القوارب.

وتضمنت المرحلة الثانية من هذا التحديث على نظام رقمي متكامل يشمل حجز المراسي، والإبلاغ عن مخاطر الممرات المائية، إضافةً إلى الإخطارات والتعاميم البحرية والجوية، ونظام حجز تذاكر خدمات النقل المائي العام (العبارات وسيارات الأجرة المائية) ورابط للأنظمة البحرية المحلية.

ويضيف هذا التحديث إمكانية الوصول بسهولة إلى الخدمات البحرية في أبوظبي، مما يعزز بشكل كبير من مهمة أبوظبي للتنقل وأبوظبي البحرية في تأسيس مجال بحري آمن ومستدام.

والجدير بالذكر أن هذا التحديث يشمل خدمة حجز الأرصفة المتنقلة الجديدة، والتي تركز على تبسيط عملية الحجز لكل من مشغلي المراسي والسفن. من خلال تطبيق "النالية"، يمكن لمستخدمي الممرات المائية البحث في قاعدة البيانات المتاحة من خلال التطبيق أو البحث في الخريطة البحرية للعثور على مرسى عام أو خاص يناسب احتياجاتهم. حيث تحدد أيقونات الخريطة الأرصفة الفردية، والتي يمكن للمستخدمين اختيارها لعرض الأرصفة الشاغرة واختيار مدة الحجز بالإضافة لإرسال طلب لحجز الأرصفة. ويتيح التطبيق لمشغلي المرسى الرد على استفسارات مستخدمي المرسى من خلال بوابة تطبيق منفصلة، والتواصل معهم لتأكيد الحجز وتتبع اتجاهات حجز الرصيف في منشآتهم حيث يقوم التطبيق بإرسال إشعارات الى المستخدمين لاطلاعهم على مستجدات حالة الطلب.

وتتيح صفحة الإبلاغ عن المخاطر لمستخدمي الممرات المائية في تطبيق "النالية" التقاط وإرسال صور للعوائق البحرية غير الطارئة، ليتم معالجتها بشكل فوري من قبل أبوظبي البحرية، والتي بدورها تقوم بالتواصل مع السلطات المعنية وإرسال تحديثات عبر التطبيق إلى المستخدم.

وبالتزامن مع المرحلة الثانية من إصدار تطبيق "النالية"، خضعت خرائط السلامة البحرية التفاعلية في أبوظبي أيضًا لعملية تحسين والتي شملت سهولة الاستخدام، بما في ذلك تحديث واجهة الصفحة، وخريطة محسنة، تشمل خيارات عرض متعددة منها عبر صور الأقمار الصناعية أو الرسومات التوضيحية.

في هذا السياق، أوضح أبوظبي للتنقل أن التحديثات الأخيرة على تطبيق "النالية" تندرج ضمن إطار التزامه المستمر بتعزيز تجربة مستخدمي الممرات المائية في أبوظبي وتقديم حلول رقمية مبتكرة تُسهم في تعزيز السلامة وسهولة التنقل البحري. كما أشار إلى العمل المشترك مع أبوظبي البحرية لتحقيق رؤية الإمارة كوجهة بحرية عالمية مستدامة، من خلال إطلاق ميزات متقدمة تهدف إلى زيادة راحة المستخدمين ودعم استدامة القطاع البحري.

وأضاف الكابتن سيف المهيري، الرئيس التنفيذي لأبوظبي البحرية، والرئيس التنفيذي للاستدامة، مجموعة موانئ أبوظبي": يمثل هذا الإنجاز خطوة هامة في تحقيق رؤية حكومتنا لتعزيز مكانة الإمارة كوجهة بحرية عالمية رائدة، حيث تعزز المنصة توافر المعلومات المهمة والخدمات عالية الطلب لمستخدمي التطبيق. مع تحديث "النالية" الجديد، أصبح التنقل في الممرات المائية في أبوظبي أسهل من أي وقت مضى، بفضل سهولة وصول المستخدمين إلى اللوائح المحلية، وتحقيق الاستفادة من المنشآت البحرية ذات المستوى العالمي في إمارتنا."

يتوفر تطبيق "النالية – Al Nalia" للتحميل على متجري التطبيقات "آبل ستور" و"غوغل بلاي". تشرف أبوظبي البحرية التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي بالتنسيق مع دائرة البلديات والنقل وأبوظبي للتنقل على الممرات المائية وتطوير قطاعها البحري مع التركيز بشكل خاص على الاستدامة، لرفع مكانة الإمارة كمركز بحري عالمي رائد.

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نبذة عن أبوظبي للتنقل:

تعد أبوظبي للتنقل الهوية المؤسسية الجديدة التي أطلقها مركز النقل المتكامل، تماشياً مع رؤية أبوظبي الطموحة للبقاء في طليعة المدن الأكثر تقدماً حول العالم، وتهدف إلى إنشاء منظومة تنقل ذكية آمنة ومستدامة وتنافسية في جميع أنحاء الإمارة.

وتعمل أبوظبي للتنقل على توظيف أحدث أدوات التكنولوجيا وآليات الابتكار والاستدامة لاستيعاب النمو السكاني والازدياد المروري المقدّر في الإمارة، وتلبية متطلبات النقل المستقبلية، وإعادة تعريف معايير الحياة الحضرية، إضافة إلى دمج التقنيات الأكثر تطوراً في سبيل تعزيز ممارسات التنقل المستدام.

ويشمل نطاق أبوظبي للتنقل الإشراف على جميع أنشطة النقل البري والبحري والجوي بالإضافة إلى ترخيص السائقين والمركبات مما يعزز الالتزام بتطوير منظومة التنقل في المنطقة.

نبذة عن مجموعة موانئ أبوظبي

تأسست مجموعة موانئ أبوظبي في عام 2006، وهي أحد المحركات الرئيسية للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية في العالم، وتشكل حلقة ربط بين أبوظبي وجميع أنحاء العالم.

تنتهج مجموعة موانئ أبوظبي المدرجة في سوق أبوظبي للأرواق المالية تحت الرمز: (ADX: ADPORTS)، نموذج عمل متكامل أسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الإمارة خلال العقد الماضي.

وتضم مجموعة موانئ أبوظبي عدداً من قطاعات الأعمال الرئيسية وهي: قطاع الموانئ، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع البحري والشحن، والقطاع اللوجستي، والقطاع الرقمي، وتشمل محفظتها 33 محطة، وبحضور في أكثر من 50 دولة، بالإضافة إلى أكثر من 550 كيلومتر مربع من المناطق الاقتصادية تحت مظلة مجموعة كيزاد، أكبر مجمع تجاري ولوجستي وصناعي في منطقة الشرق الأوسط.

وكانت مجموعة موانئ أبوظبي قد حصلت على تصنيف (A+) و "gcAAA" من قبل وكالة "إس آند بي"، وتصنيف (AA-) مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالة "فيتش".

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع: adportsgroup.com

يمكن متابعة مجموعة موانئ أبوظبي على:

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نبذة عن أبوظبي البحرية:

تأسست "أبوظبي البحرية" في عام 2020 لتكون الجهة المسؤولة عن الممرات المائية والمنظومة البحرية في إمارة أبوظبي. وتقوم "أبوظبي البحرية"، التي تعمل تحت مظلة مجموعة موانئ أبوظبي وبإشراف من دائرة البلديات والنقل، بتنظيم القطاع البحري في الإمارة عبر توفير البنى التحتية البحرية عالمية المستوى، وضمان تطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة والبيئة والجودة في مياه الإمارة.

للمزيد من المعلومات يُرجى زيارة: admaritime.ae.

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