عمان، الأردن: عقد مركز التجارة الدولية ITC والجمارك الأردنية دورتين تدريبتين حول إدارة المخاطرالمتكاملة وأفضل الممارسات الدولية التي يتم تطبيقها وأحدث التكنولوجيا الممكن استخدامها، وذلك ضمن إطار بناء قدرات موظفي هيئات الرقابة الحدودية بما يتماشى مع قرار رئيس الوزراء الذي ينص على توحيد هيئات الرقابة الحدودية تحت مظلة دائرة الجمارك. ويأتي عقد الدورتين خلال الفترة ما بين 30 آب والأول من أيلول و الرابع وحتى السادس من أيلول بهدف تقديم سبل الدعم والإرشاد وتعزيز سبل تطبيق نظام إدارة مخاطر متكامل

وشارك في الدورة عدد من الخبراء وممثلي هيئات الرقابة الحدودية بما فيها الجمارك ، حيث تم تبادل الخبرات وأفضل الممارسات فيما يخص توحيد هيئات الرقابة الحدودية، فضلاً عن مناقشة أهمية تطبيق نظام إدارة مخاطرمتكامل وتحديد الفجوات التي تعتبر من أبرز أدوات تفعيل الحوكمة في القطاع الخاص وتسهم بشكل مباشر في تحقيق الخطط والأهداف الاستراتيجية للمشاريع، حيث شارك خبراء مركز التجارة الدولية خبراتهم و أفضل الممارسات في هذا المجال.

وأكدت السيدة رغد التلي، مستشارة تيسير التجارة في مركز التجارة الدولية في سويسرا ومديرة مشروع "تحسين بيئة الأعمال التجارية للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تيسير التجارة" على أهمية تطبيق نظام إدارة مخاطر متكامل في الأردن يوحد المفاهيم وعمليات المعاينة لكي تتم بشكل متزامن مما يسهل التجارة و يخفض الكلف و يقلل من زمن الافراج عن البضائع مع ضمان مستوى رقابة عالي و دقيق. من هنا تأتي ضرورة تعزيز قدرات ومعلومات كافة المعنيين بهيئات الرقابة الحدودية حول إدارة المخاطر المتكاملة وأفضل الممارسات الدولية وأحدث التكنولوجيا الممكن استخدامها وأثنى مساعد مدير عام دائرة الجمارك سالم البشابشة على جهود مركز التجارة الدولية في مجال مشاركة الخبرات والتجارب وتقديم الاستشارات تماشياً مع قرار رئاسة الوزراء بتوحيد جهات الرقابة الحدودية تحت مظلة الجمارك، فضلاُ عن المساهمة الفاعلة من خلال هذه الورش التدريبية في تطوير نظام إدارة مخاطر متكامل في الأردن ضمن أحدث المعايير العالمية.

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