وقعت غرفة عجمان مذكرة تفاهم مع مجموعة ثومبي، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالي التعليم والرعاية الصحية، وبناء قاعدة علاقات بين أعضاء الغرفة من منشآت القطاع الخاص ومجموعة ثومبي، بحيث تهدف المذكرة إلى توفير مجموعة من المزايا تشمل منحاً دراسية، وفرصاً تدريبية وعملية، وخصومات خاصة على الخدمات الطبية، إلى جانب تنظيم مبادرات وبرامج توعية صحية موجهة لموظفي الغرفة والعاملين في منشآت القطاع الخاص ومجتمع الإمارة.

وقع مذكرة التفاهم سعادة سالم السويدي مدير عام غرفة عجمان، والدكتور محي الدين ثومبي الرئيس والمؤسس لمجموعة ثومبي، وذلك في مركز ثرا لريادة الأعمال.

وقال سعادة سالم السويدي، "غرفة عجمان تحرص على تنويع شراكاتها الاستراتيجية مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، تجسيداً لرؤية الغرفة في دعم مجتمع الأعمال، وتحقيق هدفها الاستراتيجي المتمثل في "بناء الشراكات وتطوير علاقات التعاون لتعزيز النمو الاقتصادي في الإمارة".

وأكد أن الشراكة بين غرفة عجمان ومجموعة ثومبي لها دوراً رئيسياً في تقديم مبادرات نوعية تعزز جودة الخدمات، ودعم تمكين الكوادر الوطنية، بما يحقق رؤية وأهداف الغرفة المتوائمة مع رؤية عجمان 2030.

من جانبه أكد الدكتور محي الدين ثومبي، التزام مجموعة ثومبي بدفع عجلة الابتكار في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والبحث العلمي من خلال شراكات استراتيجية رائدة، مشيراً إلى أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في تحقيق تأثير طويل الأمد على اقتصاد المعرفة والصحة في دولة الإمارات.

وقال "مذكرة التفاهم تعزز من دور مجموعة ثومبي وجامعة الخليج الطبية كمحركين رئيسيين للتقدم الاقتصادي والاجتماعي في عجمان والدولة".

ونصت مذكرة التفاهم على تعزيز التعاون المشترك بين غرفة عجمان ومجموعة ثومبي في مجالي التعليم والرعاية الصحية، حيث يشمل التعاون في قطاع التعليم "تقديم جامعة الخليج الطبية منحة دراسية كاملة لمواطني دولة الإمارات ممن يستوفون معايير القبول، وذلك في برامج البكالوريوس في اقتصاديات الرعاية الصحية بكلية ثومبي للإدارة والذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية".

كما تنص المذكرة أن تعمل الغرفة كحلقة وصل بين جامعة الخليج الطبية ومنشآت القطاع الخاص من أعضاء الغرفة، بهدف توفير فرص تدريب ميداني وفرص توظيف لطلبة وخريجي الجامعة، بما يسهم في دعم وتمكين الكوادر الوطنية، وتعزيز جاهزيتهم للالتحاق بسوق العمل في مجالات الرعاية الصحية الحديثة

وفي مجال الرعاية الصحية اتفق الطرفان على تقديم مجموعة ثومبي لخصومات خاصة على خدمات الأشعة والمختبر لأعضاء غرفة عجمان من الشركات والمصانع، إلى جانب تنظيم سلسلة من المخيمات الصحية، وحملات التبرع بالدم، والندوات والمؤتمرات الطبية والتوعوية، وذلك في إطار تعزيز الوعي الصحي ودعم صحة العاملين في منشآت القطاع الخاص، وكذلك تقديم نادي بودي أند سول مجموعة من الخدمات والخصومات لأعضاء وموظفي غرفة عجمان.

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