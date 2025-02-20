أبوظبي، بموجب الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار) وقّع مركز ايدج للتعلم والابتكار، المنصة التي توفر حلولاً متقدمة ومدفوعة بالتكنولوجيا لتطوير المهارات والارتقاء بالتميز التصنيعي والابتكار ضمن قطاعي الدفاع والصناعة، اليوم مذكرة تفاهم مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الجهة الحكومية المسؤولة عن قيادة التنمية الصناعية ودعم تبني التكنولوجيا في دولة الإمارات. وسيسهم هذا التعاون في تسريع التحول الرقمي للمصنعين ذوي الإمكانات العالية في الدولة، ما سيرسّخ مكانة المركز كنقطة انطلاق أساسية نحو ريادة المبادرة في الأسواق.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم ضمن فعاليات معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (آيدكس 2025)، المنعقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) حتى 21 فبراير من جانب وزارة الصناعـة والتكنولوجيا المتقدمة، فاطمة عيسى المهيري، رئيس إدارة اعتماد وتطوير التكنولوجيا بالإنابة ،وأحمد الخوري، نائب الرئيس الأول للاستراتيجية والتميز لدى مجموعة ايدج، وبحضور سعادة سلامة العوضي ، مساعد وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ، وحمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج.

وبموجب الإطار الأولي للتعاون، سيكون المركز شريكاً استراتيجياً وجهة منفّذة لبرنامج التحول 4.0، الذي يهدف إلى تعزيز تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة (الصناعة 4.0) وتأسيس أحدث منشآت ومرافق تصنيع ذكية ومتطورة. وتتماشى هذه المبادرة مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز التنافسية الصناعية من خلال التقنيات المتقدمة والابتكار الرقمي ، وذلك بهدف دعم 100 شركة مصنعة في هذا المجال الحيوي.

نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يُمكّنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـمجموعة "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 35 كيان ضمن ست قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، الصواريخ والأسلحة، الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية، التجارة ودعم المهام، التكنولوجيا والابتكار، وحلول الأمن الوطني. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع مجموعة ايدج: edgegroup.ae

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