أبوظبي: تـوسّــع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية – المركز الرائد لبرامج التدريب الدبلوماسي في دولة الإمارات العربية المتحدة – علاقاتها الاستراتيجية على الصعيد العالمي، حيث وقعت مؤخراً مذكرة تفاهم مع الأكاديمية الدبلوماسية لوزراة الشؤون الخارجية والمغتربين في جمهورية كوسوفو. ويتطلع الطرفان في سياق هذا التعاون إلى تبادل المعارف والخبرات فيما يخص مجالات الدراسة والبحوث، وحلقات النقاش، والأنشطة الأكاديمية والتعليمية والتدريبية.

ووقع على الاتفاقية كل من الدكتور محمد إبراهيم الظاهري، نائب مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، و سعادة خابير حاميتي، سفير لجمهورية كوسوفو لدى الدولة، وذلك في مراسم توقيع استضافته أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية في أبوظبي، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

وتندرج مذكرة التفاهم ضمن مساعي أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية لتعزيز دورها في مجال الدبلوماسية والتواصل بين الثقافات، حيث تتيح الاتفاقية فرص التبادل والتعاون بين الجانبين لتنمية وبناء المهارات الدبلوماسية للمتدربين والطلاب، فضلاً عن تشجيع الدراسات والجهود البحثية المشتركة، وكذلك تبادل المعلومات حول الإصدارات الوطنية والدولية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وسيتمكن الجانبان من الاطلاع على منهجيات التدريس التي تعتمدها المؤسستان، ومشاركة وجهات النظر والرؤى حول الاتجاهات السائدة والتطورات الدولية في مجالات التدريب والدراسة والبحوث في الدبلوماسية، وكذلك الأدوات المبتكرة المتعلقة بالتعليم الإلكتروني.

وسيساهم التعاون الاستراتيجي بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية والأكاديمية الدبلوماسية لوزارة الشؤون الخارجية والمغتربين في جمهورية كوسوفو في بناء القدرات الدبلوماسية للمتدربين والطلاب، وتنمية مهارات التواصل مع الثقافات المختلفة، وفهم الواقع الدبلوماسي من منظور آخر، مما يساهم في إثراء معارفهم ذات الصلة بالسياسة الخارجية لدى الدولتين.

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نبذة عن أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية:

تتخذ أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية من أبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها. وتعد الأكاديمية مركزاً دبلوماسياً متميزاً ومعترف به عالمياً، حيث تقدم برامج تعليمية وتدريبية معتمدة مخصصة لإعداد دبلوماسيي المستقبل، ورياديي الأعمال القادة في القطاعين الحكومي والخاص. وتجمع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية بين النطاقات الدبلوماسية والأكاديمية والبحثية. وبوصفها كمركز بحثي إقليمي متخصص، تعمل الأكاديمية على إنتاج البحوث التي توفر المعرفة ذات الصلة بأهداف السياسة الخارجية لدولة الإمارات، وكذلك إعداد المراجع الموثوقة عبر ما تنتجه من منشورات ودراسات بحثية متخصصة. للمزيد، يمكنكم زيارة الموقع الالكتروني http://agda.ac.ae/