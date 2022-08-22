تعاون مع الكلية الملكية الكندية الدولية لزويد خبرائها المتخصّصين في دولة الإمارات بفرص أكبر للتعليم الطبي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: وقعت مدينة الشيخ شخبوط الطبية، أحد أكبر مستشفيات دولة الإمارات العربية المتحدة والمشروع المشترك بين شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة و"مايو كلينك"، اتفاقية مع الكلية الملكية الكندية الدولية في إطار مذكرة تفاهم مع دائرة الصحة – أبوظبي للارتقاء بجودة التعليم الطبي لخريجي الدراسات العليا في إمارة أبوظبي.

وتهدف هذه الاتفاقية بشكل أساسي إلى تسهيل حصول الاختصاصيين في مدينة الشيخ شخبوط الطبية على الاعتماد المؤسسي وبرامج الاعتماد من الكلية الملكية الكندية الدولية. ومن شأن ذلك أن يتيح لمتدربي مدينة الشيخ شخبوط الطبية، الذين أنجزوا كافة الدورات التدريبية الخاصّة بخريجي الدراسات العليا، الخضوع لاختبارات التخصّص الأساسي والتخصّصات الفرعية للحصول على شهادة الكلية الملكية والانضمام إلى برامج الزمالة.

بالإضافة إلى ذلك، سوف يسهم هذا التعاون في حصول المتدربين على المزيد من فرص التدريب المرتبطة بالتخصّصات الفرعية وبرامج الزمالة، مثلxx ، عبر تسهيل الانضمام إلى برامج التدريب الكندية. وتهدف هذه الاتفاقية إلى دعم جهود مدينة الشيخ شخبوط الطبية الهادفة إلى تعزيز بنيتها التحتية وقدراتها في مجال البحوث ذات الصلة بالتعليم الطبي لخريجي الدراسات العليا من أعضاء هيئة التدريس والمتدربين الداخليين، بما في ذلك برنامج لتدريب وتطوير الباحثين السريريين تحت إشراف مدينة الشيخ شخبوط الطبية.

الدكتور ناصر عماش، الرئيس التنفيذي لمدينة الشيخ شخبوط الطبية، علّق قائلاً: "يعد كل من التعليم والابتكار والأبحاث محركات أساسية لتميز الممارسة الطبية، وهي ركائز نموذج الرعاية الطبية المعقدة، والتي تجسدها كل من مدينة الشيخ شخبوط الطبية ومايو كلينك، تتمثل مهمة الدروع الثلاثة في جعل مدينة الشيخ شخبوط الطبية وجهة الرعاية الطبية، وما يقدمه التعليم من فرص مميزة لتطوير التعليم الطبي وتدريب الأجيال القادمة من خبراء وقادة الرعاية الصحية، ولا شك في أن التعاون مع الكلية الملكية الكندية الدولية سترتقي بمستوى المعرفة والمهارات الطبية التي يتمتع بها أعضاء هيئة التدريس لدينا لما يعود بالنفع للملتحقين لبرنامج التعليم في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، كما وسيدعم تحقيق أحد أولوياتنا الإستراتيجية المتمثلة في بناء كوادر قادرة على تقديم خدمات استثنائية ذات جودة موثوقة استجابةً للاحتياجات المتغيرة في مجال الرعاية الصحية على مستوى المنطقة، ولتكون مدينة الشيخ شخبوط الطبية الوجهة الرائدة للرعاية الصحية المتكاملة والمتعددة التخصصات."

ومن جانبه، قال الدكتور أبا زبير، عميد التعليم في مدينة الشيخ شخبوط الطبية: "نتطلع إلى التعاون مع الكلية الملكية الكندية الدولية، انسجاماً مع التزامنا في مدينة الشيخ شخبوط الطبية بإنشاء نظام تعليمي مثالي يوفر فرصاً غنية تجمع بين الممارسة الطبية العملية من جهة والتعليم الطبي النظري من جهة أخرى، للإسهام في تعزيز المعرفة والمهارات التي يتمتّع بها أعضاء هيئة التدريس لدينا. وإننا نحرص دوماً على إعطاء الأولوية لتنمية مهارات الأخصائيين الطبيين لدينا باستمرار عبر البحث عن أفضل السُبُل والأدوات لنشر بيئة قائمة على التحفيز المستمرّ والتمكين والتعليم."

تجدر الإشارة إلى أنّ الدكتور ناصر عماش والدكتورة سوزان موفات بروس، الرئيس التنفيذي للكلية الملكية الكندية الدولية، قد وقعا على اتفاقية التعاون وترأسا حفل التوقيع الذي نُظّم بهذه المناسبة. وقد حضر الحفل كلّ من السيد كريغ تشيبيتيلّي، المدير التنفيذي لمكتب التعاون الدولي، والدكتور أبا زبير، عميد التعليم في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، والدكتورة رولا الحايك، مديرة دائرة الشؤون الأكاديمية في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، والدكتور عبدالكريم صالح، مساعد عميد مركز التعليم الطبي العالي، والآنسة ريم الحصري، مديرة مركز التعليم الطبي العالي.

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نبذة حول مدينة الشيخ شخبوط الطبية

تعد مدينة الشيخ شخبوط الطبية شراكة مشتركة بين كلٍ من شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة"، التي تمتلك أكبر شبكة للرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، و"مايو كلينك"، المؤسسة غير الربحية في الولايات المتحدة والرائدة عالمياً في التدريب والأبحاث بمجال الرعاية الصحية. وقد تأسست المدينة في عام 2019، حيث تعد أكبر مستشفى للرعاية الطبية المتخصصة في دولة الإمارات، بما يتناسب مع "الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي".

تقدم مدينة الشيخ شخبوط الطبية خدماتها باستخدام أحدث التقنيات التشخيصية والعلاجية في 24 تخصصاً طبياً. ويقوم على تقديم الرعاية فريق من الأطباء مدرب داخل الدولة وخارجها، وطواقم عمل مساعدة يعملون في إطار من التعاون والانسجام، ما يعزز مناخ التبادل المعرفي بين مختلف التخصصات، ويجعل المستشفى واحداً من الصروح الطبية التي توفر خدمات الرعاية المتمركزة حول المريض على مستوى المنطقة.

وبصفتها مستشفى الإحالات الطبية الرائدة على مستوى المنطقة، تضم مدينة الشيخ شخبوط الطبية 742 سريراً للمرضى، و18 غرفة للعمليات، منها غرفة مختلطة، و26 وحدة للرعاية المركّزة للأطفال حديثي الولادة، وأكبر مختبر للتحاليل البالوجية في دولة الإمارات.

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نبذة عن "مايو كلينك"

"مايو كلينك" هي منظمة غير ربحية ملتزمة بالممارسات السريرية، والتعليم والبحوث، وتوفير رعاية شمولية ناجمة عن خبرة لكل من يحتاج للشفاء. يرجى زيارة صفحة "شبكة أخبار مايو كلينك" للاطلاع على المزيد من الأخبار والحقائق والمزيد من المعلومات حول "مايو كلينك".