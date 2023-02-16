الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: كشفت مدينة الشارقة المستدامة، أول مجتمع سكني مستدام في إمارة الشارقة تم تطويره بالتعاون بين هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) وشركة دايموند ديفلوبرز، عن إطلاق مبادرة استكشفوا المناطق الزراعية، التي تشكل الفعالية الأولى في برنامج مجتمعي يهدف إلى تعزيز التفاعل في المدينة.

وصُممت المبادرة لتعريف سكان مدينة الشارقة المستدامة بمفهوم المناطق الزراعية، من خلال أحواض زراعية تتيح لهم زراعة النباتات والخضروات. وتدعو المبادرة سكان المرحلة الأولى في المدينة للمشاركة في نشاط زراعي في الحدائق الصغيرة المنتشرة في المجمع، وحضور ورش عمل حول تحويل النفايات العضوية إلى سماد وزراعة نباتات وخضروات مختلفة بما يتناسب مع مناخ إمارة الشارقة.

وتشكل المبادرة فعاليةً عائليةً ممتعة تهدف إلى تقليل انبعاثات المدينة والتوعية بمثلث الماء والطاقة والغذاء، وإدارة النفايات، وتعزيز الصحة والرفاهية.

وتعليقاً على المبادرة، قال السيد يوسف أحمد المطوع، الرئيس التنفيذي لمدينة الشارقة المستدامة: "اكتملت عمليات التسليم لأكثر من 110 فيلا بكل سلاسة، ويسعدنا أن نشهد ازدهار مجتمعنا بالسكان، الذين يستفيدون من ميزات عديدة ويستمتعون بالعيش في أول مشروع سكني مستدام في إمارة الشارقة. ولا يتوقف إنشاء مجتمع أخضر على استخدام مواد وتقنيات بناء مستدامة والاعتماد على الطاقة المتجددة وتقنيات المنزل الذكي فحسب، بل يشمل أيضاً التشجيع على نمط حياة مستدام بالكامل. ونهدف من خلال مبادراتنا المجتمعية إلى تعريف السكان بكل ما يتعلق بالحياة الصديقة للبيئة، بما في ذلك المناطق الزراعية، وتنسيق المساحات الخضراء، والحياة البرية المحلية، والتنوع الحيوي، وتقليل النفايات وإعادة تدويرها. ونتطلع للتعاون في إنشاء مجمع بصافي انبعاثات صفري، يوفر نمط حياة ملهم بما ينسجم مع رفاهية الأجيال القادمة".

استدامة على مدار العام

تُعد مبادرة استكشفوا المناطق الزراعية أول مبادرة تجري في إطار حملة تعليمية مستمرة، وتوفر أنشطة ممتعة ودليلاً شاملاً حول أفضل الممارسات المستدامة في الزراعة وتنسيق المساحات الخضراء، من بينها أنواع النباتات التي تنمو في مناخ دولة الإمارات وتدعم الموائل المحلية وتستهلك أقل كمية من موارد المياه والتربة. ويتضمن البرنامج أنشطة تركز على الصحة، للتشجيع على اتباع نمط حياة صحي، واستخدام التنقل الأخضر، وبرامج الاستدامة الخاصة بشهر رمضان المبارك.

وتهدف المبادرة بشكل عام إلى التفاعل مع السكان وتعزيز العافية والممارسات المستدامة، حيث ستشكل منصةً رائعة، ولا سيما للأطفال، للتعرف أكثر على الجهود والموارد المطلوبة لزراعة الغذاء وتنمية الشعور بتقديره، مما يسهم في تقليل هدر الطعام.

مدينة الشارقة المستدامة

تمتد مدينة الشارقة المستدامة على مساحة 7.2 مليون قدم مربع في منطقة الرحمانية في الشارقة، وتُعد مجتمعاً سكنياً مستداماً ورائداً يشجع على اتباع نمط حياة متوافق مع المستقبل. وتضم 1250 فيلا مستدامة، تتكون من ثلاث وأربع وخمس غرف نوم، بمساحة تتراوح بين 2035 و3818 قدم مربع.

وينسجم المشروع السكني المستدام مع الجهود الوطنية المتعلقة بالمياه والغذاء والطاقة، إذ يوفر حلولاً عمليةً في مجال الأمن الغذائي وإدارة استهلاك المياه والطاقة، بالإضافة إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية.

وتم تجهيز المدينة بالطاقة المتجددة التي تُنتج من خلال ألواح الطاقة الشمسية، كما استُخدم في بنائها مواد مستدامة وتصميمات حرارية ذات كفاءة عالية، لتقليل فواتير الخدمات العامة والتكاليف التشغيلية، ما يتيح للسكان توفير ما يزيد عن 50% من فواتير المياه والكهرباء. وتقدم المدينة أيضاً خدمات بدون رسوم لسنوات الخمس الأولى، بالإضافة إلى أجهزة مطبخ تتميز بكفاءة استهلاك الطاقة وميزات المنازل الذكية.

وشهد عام 2022 بيع أول مرحلتين بالكامل، بما في ذلك 604 فيلا بتصميم عصري واسع، كما تم إطلاق المرحلة الثالثة التي تتضمن 324 فيلا. وتم تسليم جميع وحدات المرحلة الأولى، في حين تكتمل عمليات تسليم وحدات المرحلة الثانية والثالثة في عامَي 2023 و2024 على التوالي.

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