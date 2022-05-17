· البنية التحتية للمدينة الذكية ستضم مركز بيانات نموذجي ومركزاً متكاملاً للقيادة والتحكم

· بنية تحتية تكنولوجية متطورة ستوفر قنوات تواصل سلسلة وآمنة لتعزيز أداء شركات التكنولوجيا والابتكار

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية عن اختيار الشركة العربية لخدمات الانترنت والاتصالات (سلوشنز) الرائدة في توفير الخدمات الرقمية في المملكة العربية السعودية، لتنفيذ استراتيجية المدينة الذكية التي تعتبر مرتكزًا رئيسيًا لتحقيق رؤيتها الرامية لتكون حاضرة رقمية متقدمة محورها الإنسان. وتعتبر (سلوشنز)، الشركة الرائدة في تقديم خدمات تقنية المعلومات وتمكين التحول الرقمي، وستتولى مسؤولية تنفيذ البنية التحتية المتقدمة في المدينة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وتغطي استراتيجية المدينة الذكية مجالات التنقل والاستدامة والأمان، وتضم توأمًا رقميًا يجمع بين التقنيات المتقدمة ليؤسس نماذج رقمية ديناميكية تحاكي سير الحياة في المدينة بشكل مباشر. كما ستستفيد مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية من البنية التحتية المتقدمة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتدفع عجلة مسار الرقمنة الشامل وتضمن وجود شبكة مواصلات متكاملة يسهل الوصول إليها. وستساهم البنية التحتية للمدينة الذكية أيضًا في تأسيس نموذج صديق للبيئة بمستويات منخفضة الكربون ليضمن أفضل معايير الأمان للسكان ويمهد طريق الشركات للازدهار.

وفي هذا السياق، قال ديفيد هنري، الرئيس التنفيذي لمدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية: "نسعى لتأسيس مدينة ذكية قائمة على تقنية التوأم الرقمي تماشيًا مع رؤية السعودية 2030 للاستفادة من الفرص الرقمية ودفع عجلة النمو وصولًا لتحقيق تحول جذري في أسلوب عمل المؤسسات والشركات في المدينة. ولاشك أن مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية ستمثل مجتمعًا مبتكرًا يتيح للمواهب الشابة إطلاق الأفكار الخلاقة ويدفع عجلة نمو شركاتهم. ومن خلال تطبيق التقنيات المتطورة، ستتمكن المدينة من تحويل الابتكارات إلى واقع ملموس".

من جانبه قال عمر عبدالله النعماني الرئيس التنفيذي لشركة (سلوشنز): "نسعد بشراكتنا مع مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية، امتداداً لمكانتنا القوية في القطاع وريادتنا في تمكين التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية وامتلاكنا لمجموعة من أكثر الكفاءات والمواهب تميزًا في قطاع أعمالنا. ونحن على ثقة بأن مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية ستتيح إطلاق الأفكار المبتكرة وتمكينها على أرض الواقع، وستؤسس نموذجًا رائدًا للمدن الذكية يقتدي به العالم".

وفي المرحلة الأولى من المشروع الممتد على مدار ثماني سنوات، ستقوم شركة (سلوشنز) بتصميم وتأسيس البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيق حالات الاستخدام. وستعمل ضمن المرحلة الثانية على إدارة وتشغيل الخدمات الذكية قبل نقلها إلى المدينة.

وفي إطار مشروع المدينة الذكية، سيتم تأسيس مركز بيانات نموذجي ومركز متكامل للقيادة والتحكم في عامي 2023 و2024 على التوالي، الأمر الذي يمكن البنية التحتية في المدينة من الاستجابة بكفاءة أعلى لاحتياجات السكان والبيئة.

ومن الجدير بالذكر أن مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية تقع في حي عرقة بمحاذاة وادي حنيفة وتمتد على مساحة 3.4 كم مربع تقريبًا. وسيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل عن المشروع في الأشهر القادمة.

#بياناتحكومية

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نبذة عن مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية:

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، المؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة محمد بن سلمان "مسك " – حفظه الله -، مؤخراً عن إطلاق مشروع مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية والتي ستكون نموذجًا ملهمًا لتطوير القطاع غير الربحي عالميًا، وحاضنة للعديد من الطاقات الشبابية والمجموعات التطوعية بالإضافة إلى مؤسسات محلية وعالمية. وتسعى المدينة إلى تحقيق مستهدفات مؤسسة محمد بن سلمان "مسك " في دعم الابتكار وريادة الأعمال وتأهيل قيادات المستقبل وذلك عبر تقديم العمل غير الربحي في مفهومه التشغيلي الداخلي من خلال توفير فرص وبرامج تدريب للشباب والشابات، كما ستضم جملة من الخدمات التي ستساهم في خلق بيئة جاذبة للمستفيدين من أنشطة المدينة. وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل حول سير مراحل مشروع مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية خلال الأشهر القليلة القادمة. https://mohammedbinsalmancity.misk.org.sa

للمزيد من المعلومات: http://www.arabyouthsurvey.com

نيفين وليم | سين يونغ global.com-global.com / cin.yeung@bcw-nivine.william@bcw

نبذة عن الشركة العربية لخدمات الانترنت والاتصالات (سلوشنز)

الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز)، هي شركة سعودية مدرجة تعمل في تمكين التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية والمزود الأول لحلول تقنية المعلومات. تهدف سلوشنز إلى تمكين القطاعين العام والخاص من خلال تلبية متطلبات العصر الرقمي وتبني أحدث توجهاته. كما تعمل على تزويد عملائها بمحفظة متنوعة من الخدمات والمنتجات بما يدعم عملياتهم اليومية، حيث تم تصميم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات الأساسية التي تقدمها الشركة بما يمكن إدارة وتوسيع نطاق الأعمال.

بدأت شركة (سلوشنز) عملياتها قبل أكثر من عقدين وقدمت خدماتها حتى اليوم إلى 24 ألف عميل تقريباً في 35 مدينة قي السعودية. وتمتد خبرة الشركة عبر عدة قطاعات رئيسية، بما في ذلك القطاع المصرفي، والرعاية الصحية، والتعليم. يعمل لدى الشركة 1,500 موظف تقريباً، من بينهم أكثر من 1000 موظف حاصل على شهادات في مجالات التقنية الأساسية.

لمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة الموقع www.solutions.com.sa