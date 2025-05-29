افتتحت مكاتبها بحضور سفير النرويج لدى الإمارات

مكاتب مستقبلية أولويتها رفاه الموظفين والاستدامة

دبي، افتتحت شركة "دي إن في"، الشركة النرويجية العملاقة في مجال ضمان الأعمال وإدارة المخاطر، مقرًا جديدًا لها في مدينة إكسبو دبي، كاشفةً عن مكاتب حديثة تُركز على رفاه الموظفين، ومعززةً مكانة المدينة كوجهة عالمية رائدة للشركات المبتكرة والمُستدامة.

وحضر حفل الافتتاح سعادة أولاف مايكلبوست، سفير النرويج لدى الإمارات العربية المتحدة. وكيتيل إيبسبيرج، المدير المالي لمجموعة دي إن في؛ وأندرياس فيشر، المدير العالمي لإدارة العقارات والمشتريات؛ ونجيب العلي، مدير تنفيذي، سلطة مدينة إكسبو دبي ومنال البيات، الرئيس التنفيذي للشراكة في مدينة إكسبو دبي.

صُممت مكاتب "دي إن في" الجديدة في مدينة إكسبو دبي الممتدة على مساحة 24000 قدم مربع لاستيعاب أكثر من 200 موظف، مع التركيز على الصحة والرفاه والمجتمع، وتضم غرفًا للراحة، ومنصات للمشي، وحديقة، ومع الحدائق والمساحات الخضراء في جميع أنحاء المدينة المُلائمة للمشاة، يتيح الموقع وجهة مثالية للتواصل والإبداع والتعاون.

تُرسي "دي إن في" الرائدة عالميًا في مجال ضمان الأعمال وإدارة المخاطر والخدمات الاستشارية، المعاييرَ في طيف واسع من القطاعات عبر الاختبارات وإصدار الشهادات والحلول الرقمية المتطورة، بما في ذلك الأمن السيبراني ومنصات البيانات. ويُعزز مكتبها الجديد في دبي، بموقعه الاستراتيجي بين ميناء جبل علي ومطار آل مكتوم الدولي، وسهولة الوصول إلى مطار دبي الدولي، عملياتها الإقليمية المتنامية في مجال النقل البحري والطاقة.

قال برور بيرغ، رئيس "دي إن في" في منطقة الشرق الأوسط وإفريقية: "نُعطي في "دي إن في" الأولوية للإنسان والبيئة، ولذلك تُعدّ مدينة إكسبو دبي، ببنيتها التحتية المُستقبلية، وقيمها المُستدامة، ومجتمع أعمالها المُتكامل، خيارًا مثاليًا. يجمع مكتبنا الجديد بين التصميم الذكي، والميزات المُريحة، والأنظمة المُوفرة للطاقة، لإلهام التفكير المُبتكر، وتعزيز الإيجابية والإبداع والتواصل، كل ذلك مع الالتزام بأعلى معايير المباني الخضراء وصحة ورفاه الموظفين والعاملين."

وقالت منال البيات، الرئيس التنفيذي للشراكة في مدينة إكسبو دبي: "يجسد قرار "دي إن في" بالانتقال إلى مدينة إكسبو دبي التزامنا المُشترك برفاه الموظفين، والابتكار، والتأثير الإيجابي. نحن فخورون بالترحيب بهم في مُجتمع أعمالنا المتنامي. ومع 41 مبنى مُعتمدًا وفقًا لتصنيف WELL للصحة والسلامة، تلتزم مدينة إكسبو دبي بوضع صحة وسعادة الموظفين في صميم عملياتها."

أصبحت مدينة إكسبو دبي واحدة من أكثر وجهات الأعمال رواجًا في المنطقة، حيث تضاعف عدد المستأجرين التجاريين في العام الماضي، وتمثل الشركات العالمية حوالي 75 في المائة من الشركات العاملة في المدينة ما يؤكد مكانتها كمركز عالمي للأعمال.

وصممت مدينة إكسبو دبي لدعم القطاعات المستقبلية، مع منطقة حرة عالمية المستوى تقدم أكثر من 2000 ترخيص تجاري، وملكية أجنبية كاملة، ومزايا ضريبية بالإضافة إلى مبانٍ حاصلة على شهادات "لييد" البيئية كما حققت متطلبات معايير "ويل كوميونتي" المجتمعية وهو معيار يركز على الصحة والرفاهية ويعد المعيار الدولي الرائد لبيئة مبنية صحية.

وأصبحت مدينة إكسبو دبي مقراً لعلامات تجارية عالمية مثل موانئ دبي العالمية وسيمنز ومركز "إبداع" للابتكار التابع لطيران الإمارات، بالإضافة إلى نستله، أكبر شركة أغذية ومشروبات في العالم، التي ستفتتح مكتبها الرئيسي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الأشهر المقبلة. كما تُعد مدينة إكسبو وجهة للأحداث العالمية، حيث استضافت مؤتمر المناخ COP28، كما تستضيف أيضًا قمة مدن آسيا والمحيط الهادئ ومنتدى رؤساء البلديات في أكتوبر المقبل.

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