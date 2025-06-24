· بالتعاون مع الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة

· الشراكة تؤكد ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الحفاظ على البيئة والتنوع الحيوي

دبي، أعلنت مدينة إكسبو دبي، بالشراكة مع لجنة بقاء الأنواع التابعة للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، عن تأسيس أول مركز في العالم لبقاء الأنواع مخصص للفطريات في تيرّا، بهدف سد واحدة من أهم الفجوات في الحفاظ على التنوع البيولوجي، حيث تمتلك الفطريات إمكانات هائلة غير مستغلة للإسهام في قضايا ملحة وأساسية في مجالات عددية تشمل تخزين الكربون، ومرونة النظم البيئية، وصحة النبات، وإعادة تدوير المغذيات.

الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN) هو أكبر شبكة للعمل البيئي في العالم وأكثرها تأثيرًا، ويعمل الاتحاد للحفاظ على الطبيعة وتسخير الحلول التي تُقدّمها لمواجهة التحديات العالمية. وتُعدّ "القائمة الحمراء" الصادرة عنه المصدرَ الموثوقَ لتحديد أخطار انقراض الأنواع والنظم البيئية، وتسهم في تُشكيل جهود وسياسات حفظ الأنواع والبيئة في جميع أنحاء العالم. وسيكون مركز بقاء الأنواع في تيرّا أول مركز تابع للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة في الشرق الأوسط، وسيركز في البداية على الفطريات في المنطقة مع العمل على وضع تقييمات لقائمة حمراء عالمية خاصة بالفطريات.

نادرًا ما تُدرج الفطريات في أطر العمل البيئية مع أنها تشكل أكثر من 90% من التنوع البيولوجي المجهول في العالم، وهي ذات أهمية بالغة في النظم البيئية حيث تدعم جميع أشكال الحياة النباتية تقريبًا، وتسهم في تنظيم غازات الاحتباس الحراري، وإصلاح البيئات الملوثة، ويمكن استغلالها في ابتكارات رائدة في حلول المناخ، وأنظمة الغذاء، والطب، والزراعة، والهندسة المعمارية، وحتى الأزياء والتصميم.

قالت مرجان فريدوني، رئيس التعليم والثقافة في مدينة إكسبو دبي: "من الضروري ألا ندخر جهدًا في مواجهة أزمات تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي المترابطة. لطالما دفعت دولة الإمارات الابتكار نحو آفاق جديدة، ويجسد مركز بقاء الأنواع الجديد التزامنا بتحقيق رؤية قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة لمدينة إكسبو دبي في أن تكون منطلقاً لمبادرات تُركز على الحفاظ على كوكبنا واستدامته.

ونحن فخورون بأن تيرا - قلب إرث مدينة إكسبو في مجال الاستدامة - سيحتضن ويقود هذه المبادرة الرائدة بالشراكة مع الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، مما يُعزز الاستكشاف العالمي على هذه الجبهة العلمية الحيوية بينما نواصل تطوير الحلول التي تُولي الطبيعة الأولوية ونعمل على توسيع تأثيرها العالمي."

ويمثل مركز بقاء الأنواع للفطريات في تيرا، مدينة إكسبو دبي، والذي يعمل فيه خبراء من تيرا، دليلًا على التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالاستدامة والتنوع البيولوجي، حيث تُمثّل مدينة إكسبو دبي وجهة عالمية للتعاون في إيجاد الحلول البيئية، وتُحفّز تيرا الوعي والابتكار والعمل. سيتعاون مركز بقاء الأنواع للفطريات بشكل وثيق مع لجنة حفظ الفطريات التابعة للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ومجموعات مُتخصصي الفطريات، التي تُشكّل جزءًا من أكبر شبكة من الخبراء المتطوعين في العالم، والتي تضم أكثر من 11,000 عضو في 186 بلداً ومنطقة.

قال البروفيسور جون بول رودريغيز، رئيس لجنة بقاء الأنواع التابعة للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة: "تتسم الفطريات بالتنوع الكبير وتتراوح بين الصغير جداً مثل الفطر وحيد الخلية والكبير للغاية مثل فطر أرميلاريا أوستوياي العملاق، وتعكف شبكة خبراء لجنة بقاء الأنواع التابعة للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة على دراستها. وكمجموعة، فإن عدد الأنواع التي تشملها مذهل، إذ يصل بالتأكيد إلى الملايين.

"يوجد حاليًا 1300 نوع من الفطريات على القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض الصادرة عن الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، لذا هناك الكثير مما يجب القيام به لتوثيق وفهم التهديدات التي تواجهها لتوجيه السياسات والإجراءات. يسعدني إنشاء مركز بقاء الأنواع للفطريات في تيرا، مدينة إكسبو دبي، وأتطلع إلى الأثر الإيجابي الذي سيُحدثه في مجال حفظ التنوع الحيوي."

صُممت مدينة إكسبو دبي لتكون نموذجاً للحياة الحضرية المستدامة، وهي تقدم رؤية لمستقبل أفضل منسجم مع الطبيعة، وتعمل المدينة إلى إشراك الجمهور في القضايا الاجتماعية والبيئية الملحة، وتشكل مركزاً للتعاون في مجال الاستدامة العالمية. موقعها الاستراتيجي، مع إمكانية الوصول المباشر إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يجعلها القاعدة المثالية لأحدث مركز لبقاء الأنواع (CSS).

يجسّد تيرا التزام مدينة إكسبو دبي بالاستدامة، ويحفّز التغيير في دولة الإمارات والمنطقة والعالم. صُمّم تيرا ليكون مبنىً صفري استهلاك الطاقة والمياه، ويقدّم تجربةً فريدة تمكّن الزوار من اتخاذ خياراتٍ أكثر استدامة. وهو جوهر برنامج تعليم الاستدامة في مدينة إكسبو، ويعمل على حث فضول الطلاب بإتاحة فرص التعلم الغامر خارج الفصل الدراسي، كما أنه موطنٌ لمبادرة جين غودال "الجذور والبراعم" التعليمية للشباب.

تستضيف مراكز بقاء الأنواع التابعة للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة منظمات رائدة في مجال علم الحيوان وحفظ الطبيعة، وتُركز على جهود الحفاظ على الأنواع. تعمل هذه المراكز بشكل وثيق مع مختلف المجموعات ذات الصلة في لجنة بقاء الأنواع لتحفيز الجهود ذات الأولوية بهدف تقييم حالة الأنواع ووضع الخطط للحفاظ عليها وتنفيذها على أسس النطاقات جغرافية أو التصنيفية أو المواضيعية.

يشار إلى أن الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN) سيستضيف مؤتمره العالمي الذي ينظم مرة كل أربع سنوات في أبوظبي في أكتوبر المقبل، وسيجمع قادة وعلماء وصانعي سياسات عالميين لدفع عجلة الحلول القائمة على الطبيعة والتنمية المستدامة، في تجسيد لالتزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون والريادة البيئية الدولية.

للاستفسارات الإعلامية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني press.office@expocitydubai.ae.

نبذة عن مدينة إكسبو دبي

· مدينة إكسبو دبي هي مدينة المستقبل الشاملة التي يقودها الابتكار ومحورها الإنسان، وهي أحد المراكز الخمسة الرئيسية ضمن خطة دبي الحضرية 2040، حيث تلتزم بتعزيز تأثيرها الاجتماعي والبيئي والاقتصادي الإيجابي.

o صممت لتكون نموذجا للتخطيط الحضري المستدام الذي يعزز العمل بشأن المناخ وذلك في مسيرتها لتحقيق الحياد الكربوني بحلول العالم 2050 وترفع أهدافها لإذالة الكربون مستوى التنمية الحضرية المسؤولة.

o يدعم نظامها البيئي التعاون بين القطاعات ويوفر نقطة انطلاق للشركات من جميع الأحجام للتوسع والنمو، مما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة ويعزز طموحات التنمية والتنويع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

o تعيد مجتمعاتها السكنية تعريف الحياة الحضرية، وتجسد أفضل الممارسات في التصميم المبتكر والصديق للبيئة مع التركيز على رفاهية وسعادة سكانها.

o مليئة بالعروض التعليمية والثقافية والترفيهية ووجهة مفضلة للأحداث ذات الأهمية العالمية، فهي تحتفي بالإبداع البشري والفكر المجدد لإلهام الأجيال المقبلة.

· بما أنها إرث إكسبو 2020 دبي، تواصل مدينة إكسبو دبي تعزيز التواصل بين الشركات والحكومة والمنظمات والمؤسسات التعليمية والمقيمين والزوار، والعمل معا على دفع عجلة التقدم وصنع مستقبل أفضل وأكثر توازناً واستدامة للجميع.

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل عبر press.office@expocitydubai.ae

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