دبي،– وقعت مدينة إكسبو دبي اتفاقية شراكة مع منظمتين كوريتين هما رابطة التجارة الدولية الكورية (KITA) - وهي أكبر منظمة أعمال في كوريا تضم ​​أكثر من 73000 عضو – ومركز التعاون الكوري لتقنية المعلومات (KICC) الذي يقدم الدعم للشركات التقنية الناشئة في كوريا.

تهدف الشراكة التي وقعت على هامش منتدى مدن المستقبل الذي تنظمه مدنية إكسبو دبي لتعزيز التنمية الحضرية المستدامة عبر دعم الابتكار وريادة الأعمال والتعاون الدولي. وستعمل على دعم تبادل المعرفة والحلول التي توظف التقنية للتعامل مع تحديات التنمية الحضرية عبر إتاحة الفرصة للشركات الناشئة للوصول إلى المنطقة الحرة الاقتصادية الحيوية في مدينة إكسبو دبي ومختبرها الحضري - وهو منصة اختبار متقدمة على مستوى المدينة لتجربة التقنيات الجديدة.

وبموجب الاتفاقية، ستعمل رابطة التجارة الدولية الكورية ومركز التعاون الكوري لتقنية المعلومات على تعريف المبتكرين الكوريين بمدينة إكسبو دبي كموقع لتأسيس أعمالهم ومنصة لتبادل الخبرات ودعم مشاريع إثبات مبدأ العمل (PoC). وستحصل الشركات الناشئة الكورية على أفضلية الوصول إلى المختبر الحضري في مدينة إكسبو دبي لإجراء التجارب، والاستفادة من أكثر من 200 ألف نقطة بيانات حية من أنظمة إنترنت الأشياء المتقدمة والكاميرات وأجهزة الاستشعار في جميع أنحاء المدينة للحصول على بيانات ورؤى مباشرة حول أداء التقنية في بيئة حضرية ديناميكية وبيئة تجريبية متوافقة مع اللوائح التنظيمية.

وقالت منال البيات، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية والشراكة في مدينة إكسبو دبي: "باعتبارنا وجهة رائدة للابتكار وريادة الأعمال في المنطقة، فإن هذه الاتفاقية الثلاثية ستمكننا من الاستفادة من الخبرات العالمية لدعم الشركات الناشئة التي تقدم الحلول لتحديات الحياة الحضرية. وبالتعاون مع رابطة التجارة الدولية الكورية ومركز التعاون الكوري لتقنية المعلومات، سنعمل على اختبار الحلول والتقنيات شبه المكتملة وتوسيع نطاقها والترويج لها، وجذب مبتكرين جدد إلى مدينة إكسبو دبي وتأكيد مكانتنا كمركز عالمي للابتكار، حيث يمكن للمؤسسات التي تشاركنا أهدافنا وقيمنا أن تسهم معنا في صنع مستقبل أفضل".

وقال فيل جاي بارك، رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في رابطة التجارة الدولية الكورية: "باعتبارها رائدة في الترويج لمشاريع إثبات مبدأ العمل في كوريا وحول العالم، ستوظف رابطة التجارة الدولية الكورية ما تملكه من خبرة دولية طويلة للعمل مع مدينة إكسبو دبي لتحقيق المنفعة المتبادلة والنجاح. نحن ملتزمون بتقديم الدعم الشامل لتمكين الشركات الكورية على اختلاف أحجامها من العمل كفريق واحد والمشاركة في المشاريع المشتركة القادمة."

وقال جن باي يوون، مدير مركز التعاون الكوري لتقنية المعلومات في الإمارات: "يجسد التعاون مع مدينة إكسبو دبي التزامنا بتعزيز الابتكار وتطوير الحلول التقنية على نطاق عالمي. وعبر دمج الخبرة الكورية في الذكاء الاصطناعي وتقنية المعلومات والاتصالات مع المختبر الحضري في مدينة إكسبو دبي، نهدف إلى تمكين الشركات الناشئة من تطوير حلول مؤثرة تعالج التحديات الواقعية وتسهم في إنشاء بيئات حضرية مستدامة. هذه الشراكة هي خطوة حيوية نحو بناء شبكة ابتكار قوية من شأنها أن تفيد المدن في جميع أنحاء العالم."

يهدف التعاون أيضًا إلى بناء نظام بيئي قوي للشركات الناشئة عبر الحدود بدعم من الوكالات العامة وتمويل برامج إثبات مبدأ العمل. ويوفر مركز الأعمال والمنطقة الحرة في مدينة إكسبو دبي حوافز لتأسيس الشركات، وتسريع عملية الترخيص، والخدمات المؤسسية المشتركة، ما يؤسس بيئة مواتية للابتكار وتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة من إيصال المنتجات والخدمات إلى الأسواق.

يوفر المختبر الحضري في مدينة إكسبو دبي بيئة اختبار متوافقة مع اللوائح التنظيمية ويمكن تخصيصها وفقًا لمتطلبات كل منتج أو حل تقني، مما يتيح اختبارًا حيًا آمنًا للتقنيات المادية والرقمية. إن استخدام البنية التحتية المتقدمة للمدينة لجمع وتحليل البيانات بشكل مباشر يدعم التطور التقني من خلال تسليط الضوء على التحديات وتسريع التسويق.

يضع موقع مدينة إكسبو دبي المتميز واتصالاته ذات المستوى العالمي في قلب مستقبل دبي – بالقرب من مركز دبي للمعارض ومطار آل مكتوم الدولي وميناء جبل علي. ومدينة إكسبو دبي مركز حضري أساسي في خطة دبي الحضرية 2040 ومحرك رئيسي لأجندة دبي الاقتصادية (D33)، حيث تعمل على جذب المؤسسات التي تدعم الابتكار والاقتصاد القائم على المعرفة من جميع أنحاء العالم.

نبذة عن مدينة إكسبو دبي

مدينة إكسبو دبي هي مدينة المستقبل الشاملة التي يقودها الابتكار ومحورها الإنسان، وهي أحد المراكز الخمسة الرئيسية ضمن خطة دبي الحضرية 2040، حيث تلتزم بتعزيز تأثيرها الاجتماعي والبيئي والاقتصادي الإيجابي.

صممت لتكون نموذجا للتخطيط الحضري المستدام الذي يعزز العمل بشأن المناخ وذلك في مسيرتها لتحقيق الحياد الكربوني بحلول العالم 2050 وترفع أهدافها لإذالة الكربون مستوى التنمية الحضرية المسؤولة.

يدعم نظامها البيئي التعاون بين القطاعات ويوفر نقطة انطلاق للشركات من جميع الأحجام للتوسع والنمو، مما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة ويعزز طموحات التنمية والتنويع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تعيد مجتمعاتها السكنية تعريف الحياة الحضرية، وتجسد أفضل الممارسات في التصميم المبتكر والصديق للبيئة مع التركيز على رفاهية وسعادة سكانها.

مليئة بالعروض التعليمية والثقافية والترفيهية ووجهة مفضلة للأحداث ذات الأهمية العالمية، فهي تحتفي بالإبداع البشري والفكر المجدد لإلهام الأجيال المقبلة.

بما أنها إرث إكسبو 2020 دبي، تواصل مدينة إكسبو دبي تعزيز التواصل بين الشركات والحكومة والمنظمات والمؤسسات التعليمية والمقيمين والزوار، والعمل معا على دفع عجلة التقدم وصنع مستقبل أفضل وأكثر توازناً واستدامة للجميع.

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