دبي – أعلنت مدينة إكسبو دبي عن تعيين شركة بروسكيب الرائدة في مجال تنسيق المواقع والتصميم الخارجي، لتنفيذ أعمال إنشاء محمية إكسبو فالي الطبيعية، في تأكيد على التزام المدينة بالحياة الحضرية المستدامة وتوفير مستوى متفوق من المرافق والمساحات الطبيعية في مشاريعها الحضرية.

يمثل تعيين بروسكيب خطوة بارزة في مسيرة تنفيذ المخطط الرئيسي لمدينة إكسبو دبي، ويجسد رؤيتها في بناء مجتمعات تدمج المسؤولية البيئية مع صحة ورفاهية السكان. تُعدّ هذه المحمية إحدى المزايا الطبيعية التي يتفرد بها مشروع إكسبو فالي، حيث ستوفر بيئة حيوية متنوعة ومتجددة، مع بحيرة ووادي ومجموعة متنوعة من المعالم الطبيعية، وسيتم تصميمها وبناؤها بالتعاون مع متخصصين في الحياة البرية لتضم طيفاً واسعاً من الأنواع النباتية والحيوانية.

ستمتد المحمية الطبيعية على مساحة تتجاوز 10 هكتارات، وفي تجسيدٍ لالتزام مدينة إكسبو بالاستدامة، سيكون أكثر من ثلثي أشجار المحمية الطبيعية من الأشجار التي زرعت في إكسبو 2020 دبي. وتشمل التشكيلة المتنوعة من نباتات المحمية، التي تُزرع وتُرعى في مشتل الموقع، أنواعًا محلية ومتكيّفة، مثل أشجار الأكاسيا والغاف، المختارة بعناية لقوتها وقدرتها على البقاء والازدهار في مناخ دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال أحمد الخطيب، الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم العقاري في مدينة إكسبو دبي: "إنشاء محمية إكسبو فالي الطبيعية خطوة هامة في تنفيذ مخططنا الرئيسي، وتجسيد لالتزامنا بضمان بيئة طبيعية مرنة ومتنوعة، تحقق الرؤية البيئية الراسخة لمدينة إكسبو، وتحافظ على إرث إكسبو 2020".

"تلتزم مدينة إكسبو دبي بإنشاء مجتمع حضري مستدام ومنسجم مع الطبيعة، وستسهم هذه المحمية الطبيعية، التي تُعدّ جزءًا لا يتجزأ من المجتمع ومساحة ترفيهية واجتماعية مهمة، في تحسين جودة حياة السكان. وبالاستفادة من خبرة بروسكيب، نحن على ثقة بأن المحمية ستكون بيئة طبيعية مزدهرة ومرنة، يُمكن للأجيال القادمة الاستمتاع بها كجزء من مدينة محورها الإنسان وتزدهر في وئام مع الطبيعة."

وقال ناصر أحمد، الرئيس التنفيذي لشركة بروسكيب: "يشرفنا العمل مع مدينة إكسبو دبي في هذه المبادرة الهادفة والمستقبلية. ستضمن خبرتنا الممتدة لعقود والتزامنا بالتطوير البيئي الحضري التميز والاهتمام بأدق التفاصيل في كل مرحلة. ويفخر فريقنا بالمشاركة في هذا المشروع التعاوني الذي يُثري البيئة الطبيعية ويشجع السكان على تعميق ارتباطهم بالطبيعة."

ستقدم شركة بروسكيب نطاق أعمال شامل، يشمل تسوية الأراضي، وإنشاء بحيرة، وأنظمة ري متطورة، وأعمال البنية تحتية، على أن يبدأ العمل في يوليو 2025، ومن المقرر اكتماله في النصف الأول من عام 2026.

مشروع إكسبو فالي، هو مجمع سكني يضم منازل وفيلات تقع وسط تضاريس متموجة طبيعية خلابة، أول سكانه في وقت لاحق من عام 2026. وهو جزء من المخطط الرئيسي الأوسع لمدينة إكسبو دبي، المصمم وفقًا لمبادئ مدينة ال 15 دقيقة، ويدمج الاستدامة في جميع جوانبه.

وضمن مساعيها المتواصلة لتحقيق الاستدامة بكل نواحيها سبق لمدينة إكسبو دبي أن حققت في سابقة هي الأولى من نوعها في المنطقة معايير WELL Community، وهو معيار يُركّز على الصحة والرفاهية، بالإضافة إلى تحقيقها معايير الفئة البلاتينية من شهادة "لييد للمدن والمجتمعات"، والتي تُركّز على الشمول والتنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة. كما وسبق أن حصلت المدينة على شهادة وجهة معتمدة للتوحد لما تقدمه من دعم للزوار المصابين بالتوحد والذين يعانون من الاضطرابات الحسية

يمثل تعيين بروسكيب خطوةً مهمةً في مسيرة التطوير المستمر لمدينة إكسبو، ويعزز مكانتها في صميم مستقبل دبي، ومحورًا رئيسيًا في خطة دبي الحضرية 2040، ومحركًا رئيسيًا لأجندة دبي الاقتصادية (D33).

نبذة عن مدينة إكسبو دبي

مدينة إكسبو دبي هي مدينة المستقبل الشاملة التي يقودها الابتكار ومحورها الإنسان، وهي أحد المراكز الخمسة الرئيسية ضمن خطة دبي الحضرية 2040، حيث تلتزم بتعزيز تأثيرها الاجتماعي والبيئي والاقتصادي الإيجابي.

صممت لتكون نموذجا للتخطيط الحضري المستدام الذي يعزز العمل بشأن المناخ وذلك في مسيرتها لتحقيق الحياد الكربوني بحلول العالم 2050 وترفع أهدافها لإزالة الكربون مستوى التنمية الحضرية المسؤولة.

تدعم منظومتها التعاون بين القطاعات وتوفر نقطة انطلاق للشركات من جميع الأحجام للتوسع والنمو، ما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال ويعزز طموحات التنمية والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تعيد مجتمعاتها السكنية تشكيل ملامح الحياة الحضرية، وتجسد أفضل الممارسات في التصميم المبتكر والصديق للبيئة مع التركيز على رفاهية وسعادة سكانها.

حافلة بالعروض التعليمية والثقافية والترفيهية ووجهة مفضلة للأحداث ذات الأهمية العالمية، فهي تحتفي بالإبداع البشري والفكر المجدد لإلهام الأجيال المقبلة.

بما أنها إرث إكسبو 2020 دبي، تواصل مدينة إكسبو دبي تعزيز التواصل بين الشركات والحكومة والمنظمات والمؤسسات التعليمية والمقيمين والزوار، والعمل معا على دفع عجلة التقدم وصنع مستقبل أفضل وأكثر توازناً واستدامة للجميع.

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