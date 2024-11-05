دبي، أطلقت مدينة إكسبو دبي المرحلة الأولى من "سدر ريزيدنسز"، وهو مشروع سكني جديد في موقع مركزي في المدينة يتكون من ثلاثة أبراج تضم شققًا تتراوح من شقق بغرفة نوم واحدة إلى شقق بأربع غرف نوم وبأسعار تبدأ من 1.88 مليون درهم.

يأتي سدر ريزيدنسز، ثالث مشاريع الشقق السكنية في مدينة إكسبو دبي، بعد النجاح الكبير الذي حققه مشروعا مانغروف وسكاي ريزيدنسز في وقت سابق من هذا العام، ليوفر للمستثمرين وأصحاب المنازل الفرصة ليكونوا جزءًا من المخطط الرئيسي الذي يضع مدينة إكسبو في قلب مستقبل دبي، وسيكون المشروع جاهزاً لاستقبال السكان في عام 2027.

وقال المهندس أحمد الخطيب، الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم في مدينة إكسبو دبي: " يمثل مشروع سدر ريزيدنسز خطوة جديدة في التزامنا بإنشاء مجتمعات نابضة بالحياة ومستدامة في مدينة إكسبو، مستفيداً من الموقع المتميز للمدينة ومرافقها عالمية المستوى، ويأتي إطلاق هذا المشروع في أعقاب النجاح الكبير الذي لقيه مشروعا مانغروف وسكاي ريزيدنسز، ولا شك أنه سيجذب أولئك الذين يتطلعون إلى أن يكونوا جزءًا من مستقبل مدينة إكسبو المزدهر."

وأضاف: "صُمم مشروع سدر ريزيدنسز ليكون حياً حضرياً عصرياً بإطلالات رائعة كما يتيح موقعه المميز سهولة الوصول إلى مرافق المدينة، واستلهت فكرة التصميم من شجرة السدر، التي تشتهر بمرونتها وقدرتها على تحمل قسوة المناخ فضلا عن ظلالها الوارفة، وكذلك ستوفر المساكن الراحة والحماية وبيئة معيشية هادئة للسكان."

في الشهر الماضي، كشفت مدينة إكسبو عن مخططها الرئيسي الجديدة الذي يتيح استقبال 35000 مقيم و40000 موظف، وتعزيز دور المدينة محركاً رئيسياً لنمو دبي وتحويل موقع إكسبو إلى نموذج عالمي للتميز الحضري.

يضم المخطط الرئيسي للمدينة خمس مناطق نابضة بالحياة ومتعددة الاستخدامات: إكسبو بيزنس، وإكسبو هيلز، وإكسبو فيلدز، وإكسبو داون تاون، وإكسبو فالي، حيث تمتزج المساحات السكنية والتجارية والمجتمعية التي تعطي الأولوية للرفاهية والتواصل الاجتماعي والانسجام مع الطبيعة.

يقع مشروع سدر، على حافة منطقة إكسبو داون تاون، على بعد خمس دقائق سيرًا على الأقدام من ساحة الوصل ويتمتع بإطلالات خلابة على تيرا. سيعيش سكانها المستقبليون في قلب المدينة، مستمتعين بقربها من مراكزها التجارية وخيارات المتاجر والمطاعم والعروض الفعاليات الخارجية والغامرة.

تتميز شقق سدر باتساعها و​بنوافذ ممتدة من الأرض حتى السقف وشرفات واسعة، في حين يستهدف تصميمها الذكي والمستدام أولئك الذين يقدرون الابتكار والاستدامة والتواصل.

ويتميز المشروع بفناء مجتمعي مع مساحات عمل اجتماعية خارجية، بالإضافة إلى صالات رياضية وحمامات سباحة ومناطق لعب مستوحاة من الطبيعة وحديقة مجتمعية ونادي.

تتمتع مدينة إكسبو بموقع استراتيجي بالقرب من مطار آل مكتوم الدولي وميناء جبل علي ومركز دبي للمعارض، كما أنها واحدة من خمسة مراكز رئيسية ضمن خطة دبي الحضرية 2040 ومن المرتقب أن تكون مركزًا للقطاعات التي تقود أجندة دبي الاقتصادية (D33).

نبذة عن مدينة إكسبو دبي

مدينة إكسبو دبي هي مدينة المستقبل الشاملة التي يقودها الابتكار ومحورها الإنسان، وهي أحد المراكز الخمسة الرئيسية ضمن خطة دبي الحضرية 2040، حيث تلتزم بتعزيز تأثيرها الاجتماعي والبيئي والاقتصادي الإيجابي.

صممت لتكون نموذجا للتخطيط الحضري المستدام الذي يعزز العمل بشأن المناخ وذلك في مسيرتها لتحقيق الحياد الكربوني بحلول العالم 2050 وترفع أهدافها لإذالة الكربون مستوى التنمية الحضرية المسؤولة.

يدعم نظامها البيئي التعاون بين القطاعات ويوفر نقطة انطلاق للشركات من جميع الأحجام للتوسع والنمو، مما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة ويعزز طموحات التنمية والتنويع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تعيد مجتمعاتها السكنية تعريف الحياة الحضرية، وتجسد أفضل الممارسات في التصميم المبتكر والصديق للبيئة مع التركيز على رفاهية وسعادة سكانها.

مليئة بالعروض التعليمية والثقافية والترفيهية ووجهة مفضلة للأحداث ذات الأهمية العالمية، فهي تحتفي بالإبداع البشري والفكر المجدد لإلهام الأجيال المقبلة.

بما أنها إرث إكسبو 2020 دبي، تواصل مدينة إكسبو دبي تعزيز التواصل بين الشركات والحكومة والمنظمات والمؤسسات التعليمية والمقيمين والزوار، والعمل معا على دفع عجلة التقدم وصنع مستقبل أفضل وأكثر توازناً واستدامة للجميع.

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