مدينة إكسبو أول وجهة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحصل على الشهادة الكاملة للمجلس العالمي للسياحة المستدامة

المدينة تستضيف أعمال منتدى الوجهات المستدامة الأول بالشراكة مع وزارة الاقتصاد والسياحة

إنجاز يجسد التزام دولة الإمارات باقتصاد سياحي مزدهر ومسؤول

دبي، حصلت مدينة إكسبو دبي على أعلى مستوى من شهادات السياحة المستدامة المتاحة عالميًا، بعد أن أصبحت وجهة مستدامة معتمدة من المجلس العالمي للسياحة المستدامة، محققةً بذلك إنجازاً رائداً في إطار التزام المدينة بدمج الاستدامة في جميع جوانب عملياتها، وتعزيز عروضها كوجهة سياحية، ومسجلةً علامة فارقة في مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة الهادفة لجعل الاستدامة ركيزة أساسية في كل القطاعات بما في ذلك قطاع السياحة المزدهر في الدولة.

وبهذا تكون مدينة إكسبو دبي أول وجهة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحصل على شهادة المجلس العالمي للسياحة المستدامة الكاملة، وفقًا لمعايير الوجهات الخضراء. وتشمل المعايير إدارة الوجهات السياحية، والطبيعة والمناظر الطبيعية، والبيئة والمناخ، والثقافة والتقاليد، والرفاهية الاجتماعية، والحوكمة المستدامة.

يُبرز هذا الإنجاز محورية الاستدامة - البيئية والاجتماعية والاقتصادية - في رؤية المدينة، حيث تواصل دورها كمركز لرواد الاستدامة ومحرك للشراكات والمبادرات الهادفة. ويأتي ذلك في أعقاب حصول مدينة إكسبو على شهادة وجهة معتمد للتوحد العام الماضي، ما يبرز مكانتها كمدينة مصممة للجميع.

وسيمنح المجلس العالمي للسياحة المستدامة الشهادة رسمياً لمدينة إكسبو ضمن أعمال منتدى الوجهات المستدامة الأول، والذي يُعقد في مدينة إكسبو دبي يومي 28 و29 أكتوبر. ويُقام هذا الحدث المخصص لرواد السياحة المستدامة في المنطقة بالتعاون مع "غرين ديستينيشنز" وهي منظمة معتمدة من المجلس العالمي للسياحة المستدامة تدعم الوجهات المستدامة - وبالشراكة مع وزارة الاقتصاد والسياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

قالت سعادة الدكتورة ماريا حنيف القاسم، الوكيل المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والسياحة: "وضعت دولة الإمارات العربية المتحدة الاستدامة في صميم استراتيجيتها السياحية، بما يضمن تضافر جهود التنمية مع السعي للحفاظ على بيئتنا ومناخنا ومواردنا الطبيعية. وبفضل مبادراتنا الطموحة، نهدف إلى توسيع مساهمة قطاع السياحة في الاقتصاد الوطني بما يجسد مسؤوليتنا تجاه الأجيال القادمة. وتماشياً مع هذا الالتزام، تتعاون الوزارة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وشركاء آخرين لدمج معايير الاستدامة في سياساتنا السياحية، مدعومةً بحوكمة قوية وأنظمة بيانات متينة".

وأضافت: "لقد رسّخت هذه الجهود مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كدولة رائدة عالمياً في مجال السياحة المستدامة، مُلبّيةً الطلب المتزايد على السفر والسياحة المسؤولين. وتجسّد مدينة إكسبو دبي هذه الرؤية، حيث تجمع بين الإدارة البيئية والفرص الاقتصادية. ونتطلع إلى تعزيز هذا الطموح عالمياً في منتدى الوجهات المستدامة، إلى جانب " غرين ديستينيشنز" وشركاء آخرين".

قالت مرجان فريدوني، رئيس التعليم والثقافة في مدينة إكسبو دبي: "الاستدامة جزء لا يتجزأ من هوية مدينة إكسبو دبي. نفخر بحصولنا على اعتماد المجلس العالمي للسياحة المستدامة، ما يُثبت أن السياحة قادرة - بل يجب - أن تتكامل مع العناية ببيئتنا وثقافتنا. نؤمن بمسؤوليتنا في نشر هذه القيم بإشراك الشباب والمجتمع وإتاحة فرص التعلم، ونتطلع إلى العمل مع المنظمات ذات التوجهات المماثلة في منتدى الوجهات المستدامة، حيث سنساهم معًا في بناء قطاع سياحة أكثر استدامة."

يمثل تيرا جوهر التزام مدينة إكسبو، بتقديم تجربة الاستدامة الرائدة في المدينة، ونموذج حي لمبادئ شهادة المجلس العالمي للسياحة المستدامة. ولتيرا دور رئيسي في تعزيز مكانة مدينة إكسبو كوجهة عالمية رائدة في مجال السياحة المستدامة، ويجسد إمكانات هذا القطاع في تعزيز الإدارة البيئية والمشاركة المجتمعية، بدمج التصميم الخالي من الانبعاثات الكربونية، والحلول القائمة على الطبيعة، والتعليم العملي لإلهام التغيير الإيجابي.

وانطلاقا من مبدأ عمل تيرا المتمثل في وضع كوكب الأرض في صدارة اهتمامات الجميع ودفع عجلة العمل المناخي، أصبح تيرا موطنا لأول مركز عالمي لبقاء الأنواع تابع للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، والمُخصص للفطريات، والمكتب الإقليمي لبرنامج "الجذور والبراعم" التابع لمعهد جين غودال، وهو مبادرة عالمية للتواصل مع الشباب في مجالات البيئة ورعاية الحيوان.

يقوم تيرا أيضًا بدور محوري في المخطط الرئيسي لمدينة إكسبو دبي، والذي يركز على الإنسان والبيئة بما يضمن سهولة التنقل والحركة والوصول، مع شبكة من المساحات الخضراء والزرقاء المنتشرة في جميع أنحاء المدينة. وقد حقق المخطط الرئيسي معايير شهادة "ويل كوميونتي" لتصبح مدينة إكسبو دبي أول مركز حضري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يحقق هذه المعايير، التي تُركز على الصحة والرفاهية - بالإضافة تحقيق المدينة لمعايير الشهادة البلاتينية من "لييد" للريادة في الطاقة والتصميم البيئي للمدن والمجتمعات.

سياحة من أجل الخير

سيُسلّط منتدى الوجهات المستدامة - المنصة العالمية الرئيسية لضمان أن تكون السياحة محركًا للصحة البيئية والازدهار المحلي - الضوء على الممارسات والاستراتيجيات المبتكرة التي تهدف إلى تعزيز أجندة السياحة المستدامة في جميع أنحاء العالم.

يُعقد المنتدى في قاعة "ذا نكسس" بمدينة إكسبو دبي، الحاصلة على شهادة الآيزو 20121:2024، ويستقبل نخبة من المؤثرين وصناع القرار، بمن فيهم قادة المدن والمناطق، وخبراء قطاع السياحة، ومطورون من القطاعين العام والخاص، ومستثمرون، واستشاريون، ومنظمات دولية، مما يوفر منصة فريدة للتعاون بين القطاعات. ومن بين المتحدثين: وائل الروسان، نائب المدير العام لهيئة السياحة الأردنية؛ ومليه كاياجيك، مديرية السياحة في مدينة إزمير؛ والدكتور تشويت ميترشوب، نائب المدير العام للمناطق المخصصة لإدارة السياحة المستدامة، تايلاند.

مكتب فعاليات دبي للأعمال هو المكتب الرسمي لعقد المؤتمرات في دبي والداعم لعددٍ من أرقى فعاليات الأعمال التي تستضيفها وهو شريك الوجهات في المنتدى، والذي سيركز على ممارسات الأعمال المستدامة في السياحة، والاستخدام المبتكر للبيانات في مقاييس الاستدامة، وتمكين القيادات المحلية، وتعزيز التجارب السياحية من خلال تحالف السفر الجيد.

تذاكر منتدى الوجهات المستدامة متوفرة عبر الموقع الإلكتروني.

نبذة عن مدينة إكسبو دبي

مدينة إكسبو دبي هي مدينة المستقبل الشاملة التي يقودها الابتكار ومحورها الإنسان، وهي أحد المراكز الخمسة الرئيسية ضمن خطة دبي الحضرية 2040، حيث تلتزم بتعزيز تأثيرها الاجتماعي والبيئي والاقتصادي الإيجابي.

صممت لتكون نموذجا للتخطيط الحضري المستدام الذي يعزز العمل بشأن المناخ وذلك في مسيرتها لتحقيق الحياد الكربوني بحلول العالم 2050 وترفع أهدافها لإزالة الكربون مستوى التنمية الحضرية المسؤولة.

تدعم منظومتها التعاون بين القطاعات وتوفر نقطة انطلاق للشركات من جميع الأحجام للتوسع والنمو، ما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال ويعزز طموحات التنمية والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تعيد مجتمعاتها السكنية تشكيل ملامح الحياة الحضرية، وتجسد أفضل الممارسات في التصميم المبتكر والصديق للبيئة مع التركيز على رفاهية وسعادة سكانها.

حافلة بالعروض التعليمية والثقافية والترفيهية ووجهة مفضلة للأحداث ذات الأهمية العالمية، فهي تحتفي بالإبداع البشري والفكر المجدد لإلهام الأجيال المقبلة.

بما أنها إرث إكسبو 2020 دبي، تواصل مدينة إكسبو دبي تعزيز التواصل بين الشركات والحكومة والمنظمات والمؤسسات التعليمية والمقيمين والزوار، والعمل معا على دفع عجلة التقدم وصنع مستقبل أفضل وأكثر توازناً واستدامة للجميع.

-انتهى-

#بياناتحكومية