دبي– وقعت مدينة إكسبو دبي والمُسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي اتفاقية تعاون تهدف لتوحيد جهود الجانبين وخبراتهما للعمل على عدد من حلول التنمية الحضرية المستدامة المبتكرة ودعمها وتوسيع نطاق عملها بما يعزز نمو قطاع تكنولوجيا المناخ في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبموجب الاتفاقية، ستقوم المسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي بتحديد عدد من الابتكارات التي وصلت إلى مراحل متقدمة من بين مجموعة مبادراتها، ليتاح لها إمكانية العمل في المختبر الحضري في مدينة إكسبو دبي، وهو منصة اختبار على مستوى المدينة تمكّن المبتكرين من دمج تقنياتهم في البنية التحتية الحالية للمدينة لمراقبة تطبيقها على نطاق واسع ومراقبة كيفية تفاعلها مع التحديات الحقيقية وديناميكيات الحياة الحضرية.

وقالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي للمُسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي: "إن تقديم الدعم للتقنيات الجديدة وإقامة شراكات أوثق بين القطاعين العام والخاص ضرورة لتحقيق هدف دولة الإمارات العربية المتحدة المتمثل في الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050. نعمل عبر برنامج منصة الإطلاق التابعة للمسرعات المستقلة على تسريع نمو الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة الصديقة للبيئة بتزويدها بالإرشاد والتوجيه التنظيمي والوصول المباشر إلى المستثمرين، مما يضمن حصولها على الموارد اللازمة لتوسيع نطاق حلولها في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبجمع الأفكار المبتكرة من برنامج منصة الإطلاق مع المختبر الحضري والنظام البيئي الداعم للأعمال في مدينة إكسبو دبي، سنعزز الاقتصاد الأخضر ودعم الأهداف المناخية الطموحة للدولة".

وقالت معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي والرئيس التنفيذي لسلطة مدينة إكسبو دبي: "إن التعاون والابتكار من أجل مستقبل أفضل ركائز أساسية في نهج مدينة إكسبو دبي وأسس حيوية لتحقيق رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة المتمثلة في النمو الاجتماعي والاقتصادي المستدام. سيسهم التعاون مع المسرعات المستقلة على إيجاد الحلول التي تعالج تحديات المناخ والتنمية الحضرية الحقيقية وتقديم الدعم لهذه الحلول واختبارها وتطبيقها على نطاق واسع ما سيؤدي إلى آثار إيجابية بعيدة الأمد"

يوفر المختبر الحضري في مدينة إكسبو سيتي بيئة اختبارية آمنة ومتوافقة مع القواعد التنظيمية تمكن المبتكرين ورواد الأعمال والشركات من تجربة حلول جديدة تعزز البيئة الحضرية، وتحسن نوعية الحياة، وتعزز الاستدامة، ويمكن تخصيص هذه البيئة لتمكين الاختبار المباشر للحلول المادية والرقمية، باستخدام 200 ألف نقطة بيانات حية في المدينة من أجهزة الاستشعار والكاميرات وإنترنت الأشياء وغيرها من المصادر للتحقق من صحة نتائج الاختبار، في حين يتمتع المبتكرون أيضًا بإمكانية الوصول إلى مجموعات البيانات الحالية في مدينة إكسبو، والتي يمكن تستخدم لتسليط الضوء على التحديات وتسهيل التحول نحو الحلول القابلة للتطبيق على نطاق واسع.

ستدعم مدينة إكسبو دبي أيضا برنامج منصة الإطلاق التابع للمسرعات المستقلة، بتنظيم ورش عمل افتراضية، وتوفير الإرشاد ومساعدة المشاركين على نقل مشاريعهم إلى مرحلة الاختبار. يربط برنامج منصة الإطلاق الشركات الناشئة التي تركز على المناخ مع أصحاب المصلحة الرئيسيين والقادة عبر القطاعين الخاص والعام، ما يوفر مسارًا مخصصًا لتطويرها.

تتمتع مدينة إكسبو بموقع استراتيجي في قلب مستقبل دبي بالقرب من مركز دبي للمعارض ومطار آل مكتوم الدولي، والذي من المقرر أن يكون الأكبر في العالم عند تشغيله بكامل طاقته، وهي أحد المراكز الخمسة الرئيسة لخطة دبي الحضرية 2040. وترحب مدينة إكسبو بمجموعة متنوعة من المنظمات المحلية والعالمية في منطقة حرة تركز على القطاعات الرئيسية التي تدفع الأجندة الاقتصادية لدبي (دبي 33) وعلى رأسها الاستدامة والابتكار.

وتقدم المدينة حوافز متميزة لتأسيس الشركات، وخدمات الترخيص وتأسيس الأعمال السلسة والمتكاملة، وتمتلك منظومة متكاملة تتيح فرص التمكين والنمو للشركات متعددة الجنسيات والمبدعين ورجال الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة بالإضافة إلى المؤسسات الحكومية والتعليمية.

نبذة عن مدينة إكسبو دبي

· مدينة إكسبو دبي هي مدينة المستقبل الشاملة التي يقودها الابتكار ومحورها الإنسان، وهي أحد المراكز الخمسة الرئيسية ضمن خطة دبي الحضرية 2040، حيث تلتزم بتعزيز تأثيرها الاجتماعي والبيئي والاقتصادي الإيجابي.

o صممت لتكون نموذجا للتخطيط الحضري المستدام الذي يعزز العمل بشأن المناخ وذلك في مسيرتها لتحقيق الحياد الكربوني بحلول العالم 2050 وترفع أهدافها لإذالة الكربون مستوى التنمية الحضرية المسؤولة.

o يدعم نظامها البيئي التعاون بين القطاعات ويوفر نقطة انطلاق للشركات من جميع الأحجام للتوسع والنمو، مما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة ويعزز طموحات التنمية والتنويع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

o تعيد مجتمعاتها السكنية تعريف الحياة الحضرية، وتجسد أفضل الممارسات في التصميم المبتكر والصديق للبيئة مع التركيز على رفاهية وسعادة سكانها.

o مليئة بالعروض التعليمية والثقافية والترفيهية ووجهة مفضلة للأحداث ذات الأهمية العالمية، فهي تحتفي بالإبداع البشري والفكر المجدد لإلهام الأجيال المقبلة.

بما أنها إرث إكسبو 2020 دبي، تواصل مدينة إكسبو دبي تعزيز التواصل بين الشركات والحكومة والمنظمات والمؤسسات التعليمية والمقيمين والزوار، والعمل معا على دفع عجلة التقدم وصنع مستقبل أفضل وأكثر توازناً واستدامة للجميع.

-انتهى-

#بياناتشركات