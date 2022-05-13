القاضي الدكتورة ابتسام البدواوي- مدير عام معهد دبي القضائي: رحيل قائد الوطن وراعي مسيرته المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد

"بقلوب راضية بقضاء الله تعالى وقدره، تلقينا هذا الخبر الجلل بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى رئيس الدولة وقائدها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيّان رحمه الله، وإنّنا إذ نسأل الله عزّ وجلّ أن يتغمده بوافر رحمته وأن يكرم وفادته ويجعل الفردوس الأعلى داره ومستقره، إنه ولي ذلك والقادر عليه، عظّم الله أجر وطننا الغالي في مصابه، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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