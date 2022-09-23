في ختام مشاركة منصة حكومة دبي في معرض رؤية الإمارات للوظائف 2022

دبي: التقى سعادة عبد الله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي مع سعادة عائشة ميران مساعد الأمين العام لقطاع الإدارة الاستراتيجية والحوكمة في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، التي زارت منصة حكومة دبي في معرض رؤية الإمارات للوظائف 2022.

وتم خلال اللقاء استعراض برامج ومبادرات الدائرة لرعاية الموهوبين في جميع المجالات، والدعم الذي تقدمه الدائرة لهم لتنمية قدراتهم وصقل مواهبهم، إذ تعمل دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي على بناء قاعدة قوية من المواهب الوطنية في مختلف القطاعات، واستقطاب أفضل الخبرات إلى دبي بما يسهم في ترسيخ مكانتها كمركزٍ إقليمي للمواهب.

وقدم سعادة عبد الله الفلاسي شرحاً لسعادة عائشة ميران حول منصة خبراتي التي أطلقتها دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي لتوفير فرصاً مستقبلية للإماراتيين من أصحاب المهارات لدخول مجال ريادة الأعمال، ووكذلك الخطوات المتبعة في مركز تقييم الكفاءات، الذي تقيمه الدائرة، إذ يتيح المركز الفرصة للمقبلين على العمل لتقييم كفاءاتهم، والتعرف على إمكانياتهم ومهاراتهم.

وأثنت سعادة عائشة ميران على الجهود المبذولة من قبل الجهات الحكومية لتمكين الشباب الإماراتي، وتزويدهم بالأدوات اللازمة لصقل مواهبهم، وبما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة للارتقاء بالعنصر البشري، وتشجيع المواهب الإماراتية الشابة للاستفادة من نتائج الثورة الصناعية الرابعة.

وقامت سعادة عائشة ميران مساعد الأمين العام لقطاع الإدارة الاستراتيجية والحوكمة في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي بزيارة لجناح مجلس تنمية الموارد البشرية

الإماراتية في دبي، في منصة حكومة دبي، وتعرفت على جهود المجلس وخططه الهادفة لتشجيع الإماراتيين للعمل في القطاع الخاص.

وقام سعادة فهد أحمد الرئيسي المدير التنفيذي لورشة حكومة دبي بزيارة لمنصة حكومة دبي في معرض رؤية الإمارات للوظائف 2022، واستمع إلى شرح من القائمين على المنصة حول الفرص الوظيفية والتدريبية لدى الجهات المشاركة.

وأجرى مركز تقييم وتطوير الكفاءات السلوكية تقييماً لعدد من الخريجين الجدد، وذلك لمواكبة امكانيات وقدرات المواهب الإماراتية الشابة في سوق العمل.

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