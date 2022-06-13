مسقط- بعد إعلانه عن النتائج الإيجابية في أغلب مؤشراته الرئيسية خلال الربع الأول من العام الحالي، عقد البنك الأهلي مؤخراً اجتماعاً خاصاً لمدراء فروعه، استعرض من خلاله مستوى أداء الفروع ودورها الفعّال في تعزيز نهج البنك الِمتمحور حول تعزيز تجربة العملاء المصرفية.

بحضور مدراء عموم من مختلف إدارات البنك، ناقش الاجتماع الأداء القوي الذي تحقق في الخدمات المصرفية للأفراد خلال الأربعة أشهر الماضية وتم مراجعة الاستراتيجية العامة للستة أشهر القادمة. بالإضافة إلى استعراض خطة البنك للتحول الرقمي التي ستسهم في تعزيز التزامه نحو مواكبة عصر الخدمات المالية الرقمية والعروض التي يقدمها لعملائه ليرسخ مكانته كأحد البنوك المفضلة في السلطنة.

وفي تصريح للفاضل منير البلوشي، مساعد المدير العام- رئيس إدارة الفروع بالبنك الأهلي قال: "بالرغم من النجاح المتميز والأداء القوي الذي حققناه خلال الربع الأول من العام الحالي، إلا أننا نطمح إلى تحقيق المزيد. مستمرون بالالتزام في رحلة النمو، ونؤمن أن تحقيق الأهداف يكمن في عقد مثل هذه النقاشات والحوارات وسعينا نحو الابتكار الدائم. كما أننا نحرص على الاستماع لاحتياجات عملائنا لتطوير المنتجات والسياسات بما يضمن تقديم خدمات تتسم بالخصوصية والسهولة. يواصل أفراد فريق البنك الأهلي العمل بكل تفاني في كافة الفروع من أجل تعزيز علاقتنا مع عملائنا ودراسة ملاحظاتهم لإيجاد حلول فاعلة تلبي احتياجاتهم المتنوعة نحو مستقبل مصرفي أفضل".

كما تناول الاجتماع عدد من النقاشات حول مواضيع رئيسية مختلفة مثل الاحتياجات التشغيلية للفروع والأخذ بعين الاعتبار الاقتراحات المختلفة وتعزيز بيئة العمل بما ينسجم مع متطلبات تحسين إدارة العمليات. وتطرق أيضا إلى مواضيع أخرى شملت إدارة التغيير، وتطوير الأعمال، وبرامج دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واستراتيجيات المبيعات والتسويق، وأداء الخدمات المصرفية المتميزة وخدمات إدارة الثروات التي يقدمها البنك.

التزم البنك الأهلي منذ تأسيسه بتعزيز رضا العملاء من خلال تقديم مجموعة شاملة من الخدمات وتوظيف التقنيات الحديثة في مختلف أنشطة أعماله، إلى جانب توفير حلول مبتكرة عبر فروعه المنتشرة في أنحاء السلطنة. ويطمح البنك من خلال العروض والمنتجات المصرفية التي يقدمها لعملائه، ترسيخ ثقافة الادخار ودعم استقرارهم المالي. ومواكبة لرؤيته المتمثلة في أن يكون مركزا فاعلا للخدمات المصرفية المبتكرة، يحرص البنك على تقديم حلول مصرفية تجارية واستثمارية بأعلى المعايير، كجزء من نهجه المتمحور حول التميز في خدمة العملاء. إلى جانب ذلك، يتمتع البنك بوجود عمليات رقمية مبتكرة وفريق عمل بمستوى عالي من الكفاءة يضم مجموعة من الخبراء وخدمات متخصصة تلبي احتياجات مختلف فئات العملاء، مما يجعله أحد البنوك المفضلة في السلطنة.

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