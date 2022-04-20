نظّمت المُؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" جلسة نقاشية مع أصحاب الأعمال والمستثمرين في المدن الصناعية التابعة لها، وذلك لمناقشة عدد من المحاور المهمة المتعلّقة بمتطلبات مرحلة التعافي من آثار التحديات الاقتصادية والصحية التي شهدها العالم في السنوات الماضية، وآليات تطوير بيئة الأعمال والاستثمار في سلطنة عمان.

كما ناقش اللقاء الاستعدادات الأولية لمعرض المنتجات العمانية (أوبكس) المزمع إقامته مطلع شهر سبتمبر القادم في القاهرة بجمهورية مصر العربية، حيث يعمل المعرض باستمرار على إيجاد وتنويع قنوات التصدير للمنتجات العُمانيّة، وزيادة حجم صادراتها عبر إتاحة الفرصة للمصدّر العماني بعرض منتجاته لمستهلكين في أسواق جديدة لتحقيق صفقاتٍ تجاريّة، والحصول على طلبات تصدير، وإيجاد وكلاء تجاريين لتوزيع المنتجات العمانية في الأسواق الخارجية، وذلك لما يتمتع به المنتج العماني من جودة ومواصفات عالمية يؤهله على المنافسة في هذه الأسواق، كما أن إقامة هذه المعارض تهدف إلى تعزيز التواصل والتباحث في إمكانية تبني شراكات تجارية واستثمارية عديدة والاطلاع على التجارب المتنوعة وتبادل الخبرات، وحقق معرض (أوبكس) في النسخ السابقة الكثير من الأهداف التي خلصت بأهمية وجود مجال حقيقي وفعلي لتطوير الصادرات العمانية وتواجدها في مختلف أسواق دول العالم. وتعد جمهورية مصر العربية من الدول التي يربطها مع سلطنة عمان تبادل تجاري منذ عقود، كما يعد السوق المصري من أهم الأسواق في القارة الأفريقية بحوالي 103 مليون مستهلك من جهة، وباعتبار مصر بوابة يمكن من خلالها دخول الكثير من الأسواق في مختلف دول القارة الافريقية من جهة أخرى، حيث يمثل هذا المعرض فرصة للمصانع العمانية للترويج والتسويق لمنتجاتها وعقد صفقات تجارية، ولقاءات مع المستثمرين والموردين الباحثين عن منتجات جديدة لعرضها في السوق المصري.

كما تم خلال اللقاء تقديم نبذة عن "سوق مدائن" (www.souqmadayn.om) الذي يعد أول منصة رقمية عُمانية متكاملة تهدف إلى عرض وبيع وشراء المنتجات العمانية بين الشركات (B2B) داخل سلطنة عمان وخارجها، بالإضافة إلى إتاحة عمليات الشراء الحكومية (B2G)، بالإضافة إلى تعزيز تواجد الصناعات الوطنية في الأسواق المحلية والخارجية باستخدام أفضل التقنيات والبرمجيات الحديثة، والاستفادة من الثورة التقنية في مجال التجارة الإلكترونية.

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