لإيجاد بيئة محفزّة لريادة الأعمال ومساحة عمل مشتركة للمبتكرين وروّاد الأعمال بمحافظة جنوب الشرقية وبتمويل من الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال

احتفلت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، ممثلة في أكاديمية الابتكار الصناعي وبدعم من الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، بافتتاح حاضنة واحة صور لريادة الأعمال في مدينة صور الصناعية وذلك تحت رعاية سعادة الشيخ الدكتور يحيى بن بدر المعولي، محافظ جنوب الشرقية، حيث تأتي الحاضنة ضمن إطار تعزيز بيئة الأعمال في المدن الصناعية من خلال تأسيس حاضنات ومسرّعات أعمال تستقطب المبتكرين ورواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مختلف المحافظات وذلك بهدف ربط المؤسسات العمانية الصغيرة والمتوسطة بالقطاع الصناعي.

كما تأتي هذه الخطوة لتترجم سعي الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال الحثيث في تعزيز القيمة المحلية المضافة في سلطنة عمان من خلال دعم تطلعات الشباب ورواد الأعمال على حد سواء، حيث يساهم إنشاء هذه الحاضنة في احتضان هذه التطلعات وتحويلها إلى واقع ملموس يساهم في نهاية المطاف في دفع عجلة الاقتصاد الوطني. كما تكلل هذه الخطوة جهود الشركة في المساهمة في تحقيق رؤية عمان 2040 من خلال التركيز على مجالات الابتكار وريادة الأعمال ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة.

وستتولى أكاديمية الابتكار الصناعي عملية الإدارة والتشغيل للحاضنة؛ حيث تُعد الحاضنة أول الحاضنات التي تتولى الأكاديمية إدارتها وتشغيلها خارج محافظة مسقط. كما ستعمل الحاضنة كبيئة ريادية تقدّم حزمة من الخدمات لرواد الأعمال والمبتكرين متمثلة في مساحات العمل المشتركة، والمكاتب الخاصة، والخدمات الاستشارية والبرامج التدريبية وخدمات الدعم الفني والطباعة وخدمات الإنترنت، وستقوم الحاضنة بدور ربط الشركات المحتضنة بالمصانع والشركات القائمة في مدينة صور الصناعية والتي ستوفر فرص عمل متبادلة لهذه الشركات.

كما اشتمل حفل افتتاح الحاضنة على تخريج 30 مشارك ومشاركة في برنامج تأهيل اختصاصي ابتكار صناعي في قطاع الأغذية والمشروبات، والذي يعد أحد البرامج التدريبية المقدمة في أكتوبر الماضي لأبناء محافظة جنوب الشرقية بدعم وتمويل من الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، حيث قدّم البرنامج عدد من الخبراء والمتخصصين من منظمات عالمية في مجالات الابتكار والتغليف والتسويق وسلامة وجودة الأغذية.

وأعرب المهندس عبدالقادر بن سالم البلوشي، مدير عام مدينة صور الصناعية، عن خالص شكره للمؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال على دعمها لمثل هذه البرامج الريادية على مستوى محافظة جنوب الشرقية وأضاف: "ستعمل الحاضنة كمركز ريادي لرواد الأعمال والمبتكرين وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في محافظة جنوب الشرقية، وسنحرص على ربط الشركات المحتضنة بالشركات والمصانع العاملة في مدينة صور الصناعية وعلى توفير فرص الأعمال لها؛ إلى جانب ذلك تعمل مدينة صور الصناعية على إطلاق النسخة الثانية من برنامج اختصاصي ابتكار صناعي بالتعاون مع أكاديمية الابتكار الصناعي قبل نهاية العام الحالي، وسيتم التركيز على أحد القطاعات الاستراتيجية المرتبطة بالتكنولوجيا."

من جانبه أوضح الدكتور عامر بن ناصر المطاعني – الرئيس التنفيذي للمؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال:" يأتي تدشين هذه الحاضنة كدليل واضح على جهود الشركة الحثيثة في دعم الشباب العماني حيث لا يقتصر دور هذه الحاضنة على تطوير مهارات وقدرات رواد الأعمال فحسب بل يشمل على تقديم البرامج التدريبية والاستشارية لضمان استدامة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ونموها على المدى البعيد. ولا يسعنا التعبير عن مدى سعادتنا بالتعاون مع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية لتحقيق هذا المشروع الذي يعود بالنفع على المجتمع بشكل عام والشباب بشكل خاص".

#بياناتحكومية

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عن المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن":

تأسست المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" عام 1993 م، وذلك استمرارا لانطلاقة المسيرة الصناعية في السلطنة التي بدأت بتأسيس مدينة الرسيل الصناعية عام 1983م تحت مسمى هيئة الرسيل الصناعية، ونظراً لنجاح التجربة ولتوسعة نطاق التنمية الشاملة والمستدامة لتشمل كافة محافظات السلطنة، تتولى المؤسسة حالياً إدارة وتشغيل (10) مدن صناعية، موزعة على مختلف محافظات السلطنة، وهيصور، صحار، ريسوت، نزوى، البريمي، الرسيل، سمائل، عبري، المضيبي، محاس، بالإضافة إلى واحة المعرفة مسقط كأول منطقة تقنية معلومات بالسلطنة والمنطقة الحرة بالمزيونة.

عن أكاديمية الابتكار الصناعي:

تعمل أكاديمية الابتكار الصناعي كشركة حكومية تتبع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" وتُعد الذراع التمكيني لها، وتعمل الأكاديمية على بناء وتنمية القدرات البشرية، وإعـداد الدراسـات والبحـوث وتقديـم الاستشـارات فـي مختلـف المجـالات وتبنــي وتشــجيع المبــادرات والأفــكار الابتكارية، بمــا ينســجم مع الخطــط الوطنيــة وترسـيخ مبـادئ ومفاهيـم الحوكمـة والتميـز والاستدامة والريـادة والابتـكار، وذلـك باســتخدام الوســائل والأســاليب التدريبيــة الحديثــة وبالاســتعانة بنخبــة مــن الخبــراء والمختصيـن، وبشـراكة واسـعة وفاعلـة مـع الجهـات المحليـة والإقليميـة والدوليـة.

عن الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال:

من خلال مساهماتها في مسيرة التنمية، قامت الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال من خلال برنامجها الطموح للاستثمار الاجتماعي بضرب أروع الأمثلة لمختلف مؤسسات القطاع الخاص في الجهود التي يمكن أن تبذلها في برامج المسؤولية الاجتماعية والتي تؤكد على تعزيز أوجه التعاون بين مؤسسات القطاع العام والخاص لرفد الاقتصاد الوطني والخطط التنموية الطموحة التي تشهدها السلطنة. وإيمانناً منها بضرورة المساهمة في دعم مسيرة التنمية في البلاد، قامت الشركة من خلال برنامجها الطموح للاستثمار الاجتماعي بالعديد من المشاريع المختلفة وفي كافة المجالات سواء في جانب الرعاية الصحية أو التعليمية أو في مجال حفظ البيئة والسلامة المرورية، لتعكس بذلك اهتمامها الصادق لترسيخ مبدأ المسؤولية الاجتماعية والذي يؤكد على تعزيز سبل التعاون بين مؤسسات القطاع العام والخاص لرفد الاقتصاد الوطني والخطط التنموية الطموحة التي تنفذها السلطنة.