دبي، الإمارات العربية المتحدة: اختتمت هيئة كهرباء ومياه دبي فعاليات الدورة السادسة عشرة من مخيمها الصيفي "مهندس المستقبل"، الذي أقامته خلال الفترة من 4 إلى 15 أغسطس بمشاركة ثلاثين طالباً وطالبة من أبناء موظفي الهيئة الذين تراوحت أعمارهم بين 10 و12 عاماً. وقد استهدف المخيم منذ انطلاقه قبل عشر سنوات وحتى الآن 494 طالباً وطالبة من أبناء موظفي الهيئة، أصبح بعضهم اليوم مهندسين بفضل هذا الغرس الطيب والطموح، مما يجعل المخيم علامة فارقة في الاستثمار بالإنسان والنشء الجديد. وجاء تنظيم المخيم في إطار التزام الهيئة برؤيتها في بناء جيل متمكّن من العلوم والتقنيات الحديثة، ومؤهل للإسهام في دفع مسيرة دبي نحو المزيد من التقدم والازدهار.

واشتمل برنامج الدورة السادسة عشرة من المخيم على محاضرة بعنوان "خدمات حماية الطفل ودور المجتمع في رعايته" نظمتها هيئة كهرباء ومياه دبي بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع، لتعريف الطلبة بحقوقهم وأهمية توفير بيئة آمنة لهم. إضافة إلى ذلك، قدم "إسعاف دبي" ورشة عملية حول الإسعافات الأولية والتصرف السليم في الحالات الطارئة، بما زوّد الطلبة بمهارات حياتية أساسية. ولم تخلُ التجربة من الجانب الترفيهي، حيث نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي رحلة إلى "آية يونيفرس - وافي سيتي دبي" أضفت على البرنامج طابعاً تفاعلياً ممتعاً، وأسهمت في تعزيز روح الفريق وشغفهم بالإبداع.

وأثنى أولياء أمور الطلاب المشاركين على برنامج هذا العام المتكامل والذي اشتمل على محاور تعليمية وتوعوية وتطبيقات وتجارب عملية في مجالات الهندسة الرقمية والتصميم، الذكاء الاصطناعي، الروبوتات، والطباعة ثلاثية الأبعاد، إلى جانب جلسات متخصصة حول الوعي الرقمي وأمن المعلومات. وأشاد أولياء الأمور بالعناية التي أولاها المخيم لتنمية المهارات الشخصية والقيادية لأبنائهم الطلبة، وربط الأنشطة بتعزيز الهوية الوطنية وقيم الهيئة وأهدافها لرفع مستوى الوعي حول المسؤولية البيئية والمجتمعية والاستدامة. ولفت أولياء الأمور إلى دمج البرنامج الجانب المعرفي مع ورش العمل التي أسهمت في تمكين الطلاب من تحويل أفكارهم إلى نماذج إبداعية ملموسة، بما عزز ثقتهم بأنفسهم وروح الابتكار لديهم.

وقال موظف هيئة كهرباء ومياه دبي يحيى المُلّا – والد الطالب علي يحيى المُلّا: "أود أن أعبر عن سعادتي بمشاركة ابني علي يحيى الملا في برنامج مهندس المستقبل – الدورة السادسة عشرة، فقد خاض تجربة مفيدة أسهمت في زيادة معارفه العلمية وتوسيع آفاق تفكيره. كما انعكس البرنامج بشكل إيجابي على شخصيته، فأصبح أكثر حماساً وتفاعلاً مع المواد العلمية، وكان سعيداً جداً بانضمامه إلى أبناء موظفي وموظفات الهيئة خلال هذه الفعالية. وأتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى المدربين والقائمين على هذا البرنامج لما بذلوه من جهد في إنجاحه وتقديم الفائدة لأبنائنا.

بدورها، قالت الموظفة شيخة المهيري – والدة الطالب أحمد محمد عبدالله: "أود أن أعبر عن فخري واعتزازي بمشاركة ابني في برنامج مهندس المستقبل، لقد كانت التجربة ثرية وملهمة له، حيث أتيحت له الفرصة للتعرف على أحدث التقنيات المستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات والطباعة ثلاثية الأبعاد، إضافة إلى تنمية مهاراته في التفكير النقدي والعمل بروح الفريق وتحمل المسؤولية. لقد انعكس هذا البرنامج بشكل إيجابي على شخصية أحمد، وزاد من وعيه بأهمية الاستدامة والابتكار في خدمة المجتمع والوطن. ونحن كأولياء أمور نثمّن هذه المبادرة الرائدة من الهيئة التي تعزز روح الانتماء وتدعم بناء جيل واعٍ ومبتكر قادر على المساهمة في مسيرة التنمية المستدامة لدولة الإمارات. وفي الختام، أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لكل من اهتم بابني وعلّمه وحرص على منحه هذه التجربة المميزة.

ويُعد برنامج مخيم "مهندس المستقبل" منصة تعليمية رائدة أطلقتها هيئة كهرباء ومياه دبي بهدف إعداد جيل قادر على التفاعل مع المستجدات العالمية في مجالات الابتكار والتكنولوجيا. وواصل المخيم تسجيل معدلات مرتفعة من الرضا، حيث بلغت سعادة الطلبة عن الدورة السادسة عشرة 100% فيما وصلت سعادة أولياء أمورهم إلى 100%، بما يعكس نجاح البرنامج في تحقيق أهدافه التعليمية والتربوية والاجتماعية.

