عجمان: أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، قراراً أميرياً رقم 14 لسنة 2022 بشأن تعيين محمود خليل أحمد السيد الهاشمي مديراً عاماً لدائرة التنمية السياحية في عجمان.

وينضم الهاشمي إلى دائرة التنمية السياحية في عجمان، ليستكمل مسيرة عطائه وسجل إنجازاته الناجحة مع كافة الإدارات وفرق العمل، وذلك تحقيقاً لرؤية الدائرة الرامية إلى تطوير القطاع السياحي، والنهوض بمقومات جذب الاستثمار السياحي المحلي والخارجي للإمارة، إلى جانب العمل على تنشيط القطاع والترويج لإمارة عجمان في المحافل المحلية والعالمية.

وعلى مدار 32 عاماً من العمل في القطاعات المالية والاقتصادية والإعلامية، حقق الهاشمي خلال هذه الفترة منجزات ملموسة ومشاريع متنوعة في الدوائر والهيئات التي عمل بها، إلى جانب تسهيل أعمال المستثمرين والشركات ورجال الأعمال بهدف ترسيخ مكانة عجمان كوجهة استثمار سياحي وتجاري رائدة في المنطقة.

وشغل الهاشمي مؤخراً منصب الرئيس التنفيذي لمدينة عجمان الإعلامية الحرة بعد أن كان المدير العام لمنطقة عجمان الحرة من العام 2011 حتى2017. وكان من أوائل مؤسسي دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، كما عمل سابقاً كنائب الرئيس لتطوير الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنطقة الحرة لجبل علي في دبي (جافزا)، إضافةً إلى تولّيه مناصب متعدّدة في مصرف الإمارات المركزي منذ العام 1990 حتى 2008.

ويمتلك الهاشمي سجلاً حافلاً وخبرة مهنية غنية ومتنوعة تغطي كلاً من القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة والتي تشمل الاقتصاد (الكلي والجزئي) والتمويل والمشاريع التجارية وتطوير المناطق الخاصة مثل المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة والمناطق الصناعية وكذلك المناطق اللوجستية، نتج عنه إتقان مجالات الإدارة العامة والمتخصّصة مثل التخطيط الاستراتيجي، تطوير الأعمال، إدارة صناديق الاستثمار الدولية، التسويق، حوكمة الشركات، التميز المؤسسي، إدارة المخاطر، إدارة المشاريع، البحث والتطوير، دراسات الجدوى، إدارة عمليات الشركات وغيرها، مما يضعه على قائمة القيادات الإماراتية ذات الرؤية الاستشرافية والمستدامة.

وسيعمل الهاشمي على إكمال استراتيجية دائرة التنمية السياحية في عجمان ومسيرتها الرائدة، وذلك تماشياً مع الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، وتوجيهات الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، وذلك لتعزيز مكانة عجمان على خارطة السياحة الدولية، وتطوير القدرات البشرية وتوزيع الموارد بما يسهم في الارتقاء بمنظومة السياحة فيها، ودعم نمو قطاع السياحة وتوفير كافة التسهيلات اللازمة له، وتشجيع الإستثمارات المتعلقة بمشاريع السياحة في الإمارة.

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نبذة عن دائرة التنمية السياحية في عجمان:

تسعى دائرة التنمية السياحية في عجمان إلى إبراز العناصر السياحية الجاذبة في الإمارة، وتسليط الضوء على المقومات الفريدة التي تقدمها عجمان باعتبارها إحدى الوجهات السياحية الرائدة في دولة الإمارات.

وتعمل الدائرة على وضع الخطط الاستراتيجية للترويج السياحي للإمارة محلياً وإقليمياً ودولياً من خلال تخطيط وتنفيذ حملات عالمية للترويج السياحي، وتنظيم الفعاليات التراثية والثقافية والرياضية، وإقامة المؤتمرات والمعارض أو المشاركة فيها، والعمل على تنظيم وتطوير صناعة السياحة، وتحسين إمكانيات وخدمات المرافق السياحية والمنشآت العاملة في قطاع السياحة في الإمارة.

وتختص دائرة التنمية السياحية في عجمان بإعداد اللوائح والنظم والتشريعات الخاصة بتنظيم قطاع السياحة في الإمارة، وتصنيف المنشآت السياحية، والتفتيش على المعايير السياحية والخدمات المقدمة للسائحين، وترخيص عمل وكالات السفر والسياحة والإشراف على أدائها.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع ajmantourism/-https://ajman.travel/ar