على هامش جولته الأوروبية وحضور كل من فعاليات جائزة المجر الكبرى للفورمولا 1 وسباق لندن للفورمولا إي

أكد محمد بن سليّم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) أهمية الالتزام بالقضايا البيئية ونواحي السلامة في رياضة السيارات، مشيراً في هذا الصدد إلى التحديثات التي تشهدها سياسات الاتحاد والرامية إلى تطوير سياسات أكثر استدامة تشمل مختلف مفاصل رياضة السيارات.

وحضر بن سليّم مؤخراً سباق جائزة المجر الكبرى للفورمولا 1، آخر سباقات الفورمولا 1 قبل العطلة الصيفية، والتقى خلال زيارته للمجر عدداً من السائقين ومدراء فرق الفورمولا 1 لبحث مجموعة واسعة من القضايا الرئيسية وعلى رأسها قضايا سلامة السباقات والسائقين. هذا وقد زار رئيس الاتحاد الدولي للسيارات أيضاً المملكة المتحدة لحضور سباق لندن للفورمولا إي، حيث التقى جيمي ريجل، الرئيس التنفيذي للفورمولا إي، إضافة إلى عدد من السائقين ومدراء الفرق المشاركة في السباق.

وقد أطلق الاتحاد الدولي للسيارات بطولة الفورمولا إي للسيارات الكهربائية بالكامل عام 2014، لتصبح في عام 2021 بطولة عالمية، ليأتي هذا الإطلاق في إطار دعم جهود التنقل عديم الانبعاثات وتشجيع صناعة السيارات على الاستثمار في السيارات الكهربائية. هذا ويعمل الاتحاد الدولي للسيارات على تطوير استراتيجية بيئية تستهدف الوصول لمستوى صفر كربون بحلول عام 2030، إلى جانب استهداف تنفيذ جميع بطولات الاتحاد الدولي للسيارات باستخدام مصادر طاقة مستدامة بحلول عام 2026.

ويُعد بن سليّم أول شخص غير أوروبي يشغل منصب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، وعمل منذ توليه منصبه في شهر ديسمبر من العام الماضي على تنفيذ برنامج شامل لتطوير عمل الاتحاد، حيث بدأ وعلى مدار الأشهر الماضية بتنفيذ عمليات تدقيق متعددة للارتقاء بعمل الاتحاد وتعزيز أطر حوكمة عملياته، كما قام بتعيين أول مدير للمساواة والتنوع والشمول في الاتحاد.

وقبل انتخابه لرئاسة الاتحاد، كان لـ بن سليّم دور أساسي في تطوير رياضة المحركات في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط خلال السنوات الماضية، الأمر الذي ساهم في ترسيخ مكانة المنطقة كمركز جديد ومرموق لهذه الرياضة.

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