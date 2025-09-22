محمد بن راشد: الإخوة والأخوات نطلق اليوم حملة وطنية جديدة من مجلس الوزراء بعنوان " الإمارات عاصمة ريادة الأعمال في العالم " … وذلك بمشاركة أكثر من 50 جهة من القطاعين العام والخاص .. هدف الحملة تدريب واحتضان 10 آلاف رائد أعمال من أبنائنا .. وتوفير آلاف الفرص الاقتصادية لهم .. وترسيخ الوعي المجتمعي بأهمية الاستفادة من الطفرة الاقتصادية التي تشهدها بلادنا .. سيتم إطلاق العديد من المبادرات وندعو جميع الجهات والمؤسسات للمشاركة في هذه الحملة ودعم أهدافها ..

أبرز مبادرات الحملة:

إطلاق منصــة ريادة الأعمــال StartupEmirates.ae لاستقطاب 10 آلاف رائد أعمال وخلق 30 ألف فرصة عمل خلال الخمس سنوات القادمة.

تدريب 10 آلاف مواطن ضمن "برنامج ريادة الأعمال".

ترخيص 500 مواطن لإدارة مشاريع البناء السكنية ضمن برنامج "خبراء إدارة المشاريع".

احتضان 250 مواطن ودعمهم لتأسيس وإطلاق شركات عقارية وطنية.

ترخيص 500 وكيـــــــــــل ضريـــــبـــــــيي إماراتي من خلال برنامج تدريبي مكثف لمزاولة نشاط الوكيل الضريبي المعتمد خلال 3 سنـــوات.

معرض وطني لكافة المؤسسات التعليمية في الدولة لرفع الوعي بريادة الأعمال في سن مبكرة، ومعرض لمشاريع الخريجين التجارية.

إشراك رواد الأعمال بشكل أكبر في منظومة المشتريات والمناقصات الحكومية الاتحادية تحت مظلة وزارة المالية.

الإمارات العربية المتحدة - أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، "رعاه الله"، الحملة الوطنية "الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم " بهدف ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة عالمية لريادة الأعمال، وتوفير كافة سبل الدعم للشباب الإماراتي للاستفادة من البيئة الاقتصادية الفريدة التي توفرها الدولة عبر مجموعة متكاملة من المبادرات والبرامج المتخصصة.

وتشرف وزارة الاقتصاد والسياحة على الحملة بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، وبمشاركة مجلس الإمارات لريادة الأعمال، ومجموعة من الشركاء الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص، وعدد من المؤسسات الوطنية.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: " الإخوة والأخوات نطلق اليوم حملة وطنية جديدة من مجلس الوزراء بعنوان " الإمارات عاصمة ريادة الأعمال في العالم " … وذلك بمشاركة أكثر من 50 جهة من القطاعين العام والخاص .. هدف الحملة تدريب واحتضان 10 آلاف رائد أعمال من أبنائنا .. وتوفير آلاف الفرص الاقتصادية لهم .. وترسيخ الوعي المجتمعي بأهمية الاستفادة من الطفرة الاقتصادية التي تشهدها بلادنا .. سيتم إطلاق العديد من المبادرات وندعو جميع الجهات والمؤسسات للمشاركة في هذه الحملة ودعم أهدافها".

كما قال سموه " لدينا اليوم خمسين حاضنة أعمال تنتشر على مستوى الدولة واقتصادنا الوطني يضم شركات صغيرة ومتوسطة تسهم بأكثر من 63% من ناتجنا المحلي الاجمالي غير النفطي .. وتتصدر دولة الإمارات أهم 56 اقتصاداً عالمياً في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير أفضل بيئة أعمال لهم .

وأكد سموه " هدفنا أن يتجه الشباب بشكل أكبر لبناء شركاتهم الخاصة .. والمساهمة في مسيرة التنمية الاقتصادية.. والاستفادة من الفرص الكبيرة التي يوفرها اقتصادنا الوطني النشط"٠

الإمارات وجهة جاذبة للمواهب ورواد الأعمال

وتستهدف الحملة التي تشرف عليها وزارة الاقتصاد والسياحة بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، وبمشاركة أكثر من 50 جهة من حاضنات ومسرّعات الأعمال في الدولة، وشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، والمؤسسات الأكاديمية، استقطاب وتدريب رواد أعمال، وإبراز مساهمة الإمارات في ريادة الأعمال عالميًا وجعلها وجهة جاذبة للمواهب ورواد الأعمال، والترويج لقصص نجاح المواطنين الإماراتيين الذين ساهموا في زيادة الوعي المجتمعي في مجال ريادة الأعمال.

إنشاء منصــة ريادة الأعمــال StartupEmirates.ae

وتتضمن أبرز مبادرات الحملة إنشاء StartupEmirates.ae، وهي منصة تهدف لإتاحة الدعم الريادي مجانًا وتشمل إنشاء مركز يضم مساحات وتدريب متنوع لرواد الأعمال في الإمارات، وتدريب الكوادر الإماراتية وتقديم خدمات التوجيه وربطهم مع شركات ناشئة لتبادل الخبرات. واستقطاب ودعم نحو 10 آلاف رائد أعمال في الإمارات، ما يتيح نحو 30 ألف فرصة عمل خلال الخمس سنوات القادمة.

تدريب 10 آلاف مواطن ومواطنة على ريادة الأعمال

وتتضمن الحملة الوطنية كذلك برنامجاً لتدريب 10 آلاف مواطن ومواطنة على فهم أساسيات وممارسات ريادة الأعمال، مخصصة لتأهيل رواد الأعمال الجدد عبر برنامج تدريبي مكثّف، بهدف تزويدهم بالمعرفة العملية والفهم العميق للمفاهيم الأساسية في عالم ريادة الأعمال. ويشمل البرنامج التعرف على مراحل تأسيس المشاريع، وتحديد الفرص، وبناء نماذج الأعمال، وإدارة الموارد، والتفكير الابتكاري، وخطوات عملية لتطوير خطة متكاملة للمشروع، مع التركيز على المهارات والممارسات التي تساعد المشاركين على تحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للنمو والاستدامة في بيئة الأعمال الحديثة.

ترخيص 500 مواطناً ومواطنة عبر برنامج "خبراء إدارة المشاريع"

وتطلق الحملة الوطنية "الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم " مجموعة من البرامج والمبادرات المتخصصة بهدف دعم قطاع ريادة الأعمال، ورفد الشباب بالخبرات والمعرفة الأكاديمية الكفيلة بتعزيز تواجدهم في مختلف القطاعات الاقتصادية، ويأتي في مقدمة هذه المبادرات، برنامج "خبراء إدارة المشاريع"، وهو برنامج لترخيص الكفاءات الوطنية ذات خبرة في مجال أعمال البناء، وتمكينهم من الإشراف على مشاريع البناء السكنية بكفاءة واحترافية.

ويستهدف البرنامج تدريب وترخيص 500 مواطناً ومواطنة على إدارة مشاريع البناء السكنية في جميع مراحلها، بدءاً من التخطيط وحتى الإنجاز، وتزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة لدعم الملاك المقبلين على بناء مساكنهم، وتقديم الاستشارات اللازمة لهم لضمان سير العمل بسلاسة وجودة عالية.

تأهيل 500 مواطن ومواطنة عبر برنامج الوكيل الضريبي الإماراتي

وتقدم الحملة ضمن برامجها وبالتعاون مع أكاديمية الاقتصاد الجديد وعدد من الشركاء الاستراتيجيين.، برنامج الوكيل الضريبي الإماراتي، وهو برنامج تدريبي تخصصي يستهدف تأهيل 500 وكيلاً ضريبياً إماراتي في كل من "دبلوم الضريبة على القيمة المضافة"، و"دبلوم ضريبة الشركات".

إطلاق 250 شركة عقارية إماراتية

كما تشمل الحملة إطلاق شركات عقارية إماراتية، عبر احتضان المواطنين ودعمهم لتأسيس 250 شركة ووكالة عقارية، وتشمل الحملة الوطنية "الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم " مبادرة لتدريب 50 صانع محتوي في مجال الاقتصاد وريادة الأعمال بالتعاون مع أكاديمية الإعلام الجديد، من خلال برنامج متخصص يعنى برفع الوعي وصناعة المحتوى في ريادة الأعمال ويستهدف روّاد الأعمال الحاليين والطامحين، وصنّاع المحتوى الذين يركزون على الاقتصاد الرقمي.

معارض وطنية

كما تشمل الحملة التعاون مع وزارة التربية والتعليم لتنظيم معرض على مستوى الدولة تشارك فيه كافة المؤسسات التعليمية، بهدف رفع الوعي بأهمية ريادة الأعمال في سن مبكرة، إلى جانب تنظيم معرض مشاريع الخريجين التجارية والذي تشارك فيه المؤسسات الأكاديمية والجامعات وعدد من الشركاء بهدف إتاحة منصة لعرض مشاريعهم الريادية أمام جمهور من المستثمرين، والشـــــــــركاء المحتملين، والجهات الداعمة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

مشاركة رواد الأعمال في منظومة المشتريات الحكومية

كما تضم مبادرات الحملة، إتاحة الفرص أمام أصحاب المشاريع الريادية الوطنية للمشاركة بشكل أكبر في منظومة المشتريات الحكومية الاتحادية، وتنظيم ورش عمل حول آليات التسجيل والمشاركة في المناقصات الحكومية الاتحادية تحت مظلة وزارة المالية.

