دبي، الإمارات العربية المتحدة- وقّعت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان مذكرة تفاهم مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، بهدف تعزيز التعاون في مجالات البحث والتطوير والتدريب، بما يسهم في دعم الجهود المؤسسية وتطوير الكفاءات الوطنية وفق أفضل الممارسات العالمية.

وتركّز المذكرة على تأهيل وتدريب موظفي الفئة المتوسطة في المؤسسة لتعزيز قدراتهم العملية والعلمية، وتمكينهم من أداء أدوارهم بكفاءة أعلى والمساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة.

وقّع المذكرة في مقر مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، السيد ظلال بن قريش الفلاسي، مساعد المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في المؤسسة، وسعادة الدكتور علي بن سبّاع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.

وقال السيد ظلال بن قريش الفلاسي إن توقيع المذكرة يعكس التزام المؤسسة بتعزيز التعاون المعرفي والمؤسسي مع الكيانات الأكاديمية الرائدة في الدولة، والاستفادة من الخبرات العلمية والبحثية لتطوير منظومة الإسكان وتقديم خدمات مبتكرة تسهم في تحسين جودة حياة المواطنين، تماشيًا مع رؤية القيادة الرشيدة في بناء مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا.

من جانبه، أكد سعادة الدكتور علي بن سبّاع المري أن هذه الشراكة تأتي في إطار رسالة الكلية الرامية إلى دعم المؤسسات الحكومية بالمعرفة والخبرة، مضيفًا: "تمثل مذكرة التفاهم مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان امتدادًا لمسيرتنا في بناء شراكات استراتيجية راسخة مع مؤسسات الدولة، وخطوة مهمة لترجمة توجيهات القيادة الرشيدة في تعزيز تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والأكاديمية، وتوحيد الجهود نحو الاستثمار في رأس المال البشري، وتزويد الكفاءات الوطنية بالخبرة والمعرفة التي تؤهلها للإسهام بفاعلية في تحقيق أهداف التنمية، بما يرسخ مكانة دولة الإمارات الريادية على المستويين الإقليمي والعالمي".

وأضاف سعادته: "سنعمل من خلال هذه الشراكة على تطوير برامج تدريبية متخصصة للقيادات المؤسسية من الفئة المتوسطة، وتعزيز تبادل الخبرات والمعارف، وترسيخ ثقافة الابتكار، وتطبيق أفضل الممارسات في العمل الحكومي، بما يسهم في بناء بيئة مؤسسية قادرة على مواكبة التحولات المستقبلية، وداعمة لمسيرة الدولة نحو الريادة في مجالات الإدارة الحكومية المستدامة".

وتمثل هذه المذكرة خطوة نوعية نحو توثيق التعاون بين المؤسسات الحكومية والأكاديمية في الدولة، وتأتي في إطار جهود مؤسسة محمد بن راشد للإسكان لتعزيز شراكاتها الاستراتيجية، بما يسهم في ترسيخ مكانتها كمؤسسة رائدة في مجال الإسكان وتطوير الخدمات وفق أعلى المعايير.

نبذة عن مؤسسة محمد بن راشد للإسكان:

مؤسسة محمد بن راشد للإسكان هي جهة حكومية تهدف إلى توفير خدمات إسكانية استباقية ومستدامة للمواطنين، عبر سياسات مرنة وشراكات استراتيجية، معززة بالابتكار والتحول الرقمي لتحقيق رؤية دبي المستقبلية.

