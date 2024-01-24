الفجيرة:- أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة أهمية قطاع ريادة الاعمال في تطور المجتمعات اقتصاديًا ومعرفيًا، ودور الشباب في دعم المجالات الإبداعية وتطويرها للوصول إلى أعلى مستويات

جاء ذلك خلال حضور سموه، أولى جلسات مجلس محمد بن حمد الشرقي تحت عنوان "ريادة الأعمال ومستقبل المشاريع الناشئة" التي استضافت رائد الأعمال الكويتي خالد العتيبي، مؤسس شركة طلبات.

وأشار سموه إلى دعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة للشباب ورواد الاعمال، لدورهم الكبير في تطوير قطاع الاقتصاد ودعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في الدولة.

وتحدث رائد الأعمال خالد العتيبي عن رحلته في تأسيس تطبيق طلبات من الفكرة إلى التنفيذ، وعدد من المشاريع الناجحة التي ترأسها وعمل فيها، كما سلط الضوء على التحديات والفرص التي واجهت المشروع خلال جميع مراحله وقدّم عددًا من النصائح والتوجيهات للحضور للوصول إلى النجاح.

كما تحدث العتيبي عن الفرص المتنوعة التي يحظى بها رواد الاعمال والمهتمين ببدء مشاريعهم وأعمالهم الخاصة، وأهمية خوض التجارب الجديدة والأفكار النوعية التي تستقطب الجمهور وتوفر خدمات جديدة في سوق العمل.

وقال الدكتور علي بن نايع الطنيجي مدير مجلس محمد بن حمد الشرقي، إن المجلس يحرص على تنفيذ رؤية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة في تشجيع الشباب على الريادة والتميز وابتكار الأفكار الإبداعية التي تسهم في دعم مسيرة النمو والتحول لإمارة الفجيرة خاصة في قطاع الاعمال والاقتصاد.



حضر الجلسة مجموعة من رؤساء الجامعات، وعدد من المسؤولين والشباب ورواد الأعمال.



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