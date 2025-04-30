المنامة، البحرين - التقى سعادة السيد خالد إبراهيم حميدان محافظ مصرف البحرين المركزي، بحضور سعادة السيد أسامة عبد الله العبسي سفير مملكة البحرين لدى جمهورية إيطاليا وعددٍ من المسؤولين، السيد لويجي فيديريكو سينيوريني النائب الأول لمحافظ البنك المركزي بجمهورية إيطاليا، وذلك في إطار الزيارة الرسمية لوفد مملكة البحرين الذي يزور الجمهورية الإيطالية الصديقة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وخلال اللقاء أكد سعادة محافظ مصرف البحرين المركزي على أهمية مواصلة تطوير القطاع المالي والمصرفي عبر تبني وتنفيذ العديد من السياسات والمبادرات الاستراتيجية القائمة على أحدث التقنيات التكنولوجية المالية المبتكرة، مشيرًا سعادته إلى دور تبادل أفضل الممارسات والخبرات مع مختلف المؤسسات المالية الإقليمية والدولية في تعزيز مسارات التنمية الاقتصادية، ودعم النمو الاقتصادي المستدام.

كما جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في الشأن المالي والمصرفي، ومناقشة عددٍ من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

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