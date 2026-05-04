المنامة، مملكة البحرين – أكد سعادة السيد خالد بن إبراهيم حميدان محافظ مصرف البحرين المركزي، أن مضامين حديث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، لوسائل الإعلام، تعكس نهجاً وطنياً راسخاً يضع أمن مملكة البحرين واستقرارها وصون سيادتها في صدارة الأولويات، ويجسد وضوح الرؤية وثبات الموقف في مواجهة التحديات، لا سيما في ظل الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين.

وأشار حميدان إلى أن ما تضمنه حديث جلالته أيده الله، من رسائل حازمة، يؤكد أن الحفاظ على مكتسبات الوطن التنموية وصون السيادة الوطنية مسؤولية مشتركة تستوجب تضافر الجهود وتعزيز الوعي الوطني والالتفاف حول القيادة الحكيمة، مشدداً أن أي مساس بالثوابت الوطنية أو تهاون في حماية مكتسبات المملكة أمر مرفوض تحت أي ظرف، وأن خيانة الوطن جريمة لا تقبل التبرير أو التساهل.

وأوضح محافظ مصرف البحرين المركزي أن القطاع المالي، يتكامل في دوره مع الجهود الوطنية الرامية إلى صون أمن المملكة واستقرارها، مستندًا في ذلك إلى الرؤى الملكية السامية، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

واختتم محافظ مصرف البحرين المركزي تصريحه بالتأكيد على أن مملكة البحرين، بقيادة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ماضية بثقة وثبات نحو ترسيخ أمنها واستقرارها وتعزيز مسيرتها التنموية الشاملة، مستندةً إلى وحدة شعبها وصلابة مؤسساتها، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ المملكة قيادةً وحكومة وشعباً، ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والازدهار.

