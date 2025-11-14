في إطار التعاون الوثيق بين مملكة البحرين ودولة الكويت في مجال تطوير الخدمات المصرفية والمدفوعات الرقمية، قام سعادة السيد خالد إبراهيم حميدان، محافظ مصرف البحرين المركزي، يرافقه سعادة السيد باسل الهارون، محافظ بنك الكويت المركزي، بزيارة جناح شركة "بنفت"، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية وخدمة المعاملات المالية الإلكترونية في مملكة البحرين، وذلك ضمن فعاليات مهرجان سنغافورة للتكنولوجيا المالية 2025 (SFF)، الذي يُقام في الفترة من 12 إلى 14 نوفمبر في مركز سنغافورة للمؤتمرات والمعارض (سنغافورة إكسبو)، كأحد أبرز الأحداث العالمية في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية.

وخلال الزيارة، اطّلع المحافظان على أحدث الحلول التقنية والابتكارات التي تقدمها شركة بنفت في مجالات المدفوعات الرقمية، إلى جانب الخدمات المتنوعة التي توفرها عبر تطبيقها "بنفت بي"، وما يوفره من مزايا تعزز البنية التحتية الرقمية للقطاع المالي، كما استعرض فريق عمل بنفت الدور الذي تضطلع به الشركة في دعم مسيرة التحول الرقمي للقطاع المصرفي من خلال تطوير حلول مالية آمنة وموثوقة ترتقي بتجارب المستخدمين وتواكب المتغيرات العالمية المتسارعة في مجال التكنولوجيا المالية.

كذلك اطّلع المحافظان على خدمات مركز البحرين للمعلومات الائتمانية الذي تديره شركة بنفت، والذي يقدّم منظومة متكاملة من الخدمات الموجّهة للأفراد والمؤسسات، تشمل إصدار التقارير الائتمانية، وأنظمة التحقق والمصادقة، فضلاً عن الحلول التقنية التي تدعم عمليات التحويلات المالية وربط أنظمة المدفوعات على المستوى الوطني.

كما تم خلال الزيارة بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البحرين والكويت في مجالات المدفوعات العابرة للحدود والتحول الرقمي في القطاع المصرفي وتوسيع نطاق الشمول المالي، بما يرسخ بنية رقمية آمنة ومتكاملة تسهم في دعم الاقتصادات الوطنية للبلدين وتعزيز تنافسية القطاع المالي في المنطقة.

وبهذه المناسبة، صرّح السيد عبد الواحد الجناحي، الرئيس التنفيذي لشركة "بنفت"، قائلاً: "تأتي زيارة سعادة محافظ مصرف البحرين المركزي وسعادة محافظ بنك الكويت المركزي لجناحنا في مهرجان سنغافورة للتكنولوجيا المالية لتجسد المكانة المرموقة التي تحظى بها "بنفت" في المشهد المالي الإقليمي، وتعكس الثقة الكبيرة التي توليها القيادات المصرفية في المنطقة لجهود الشركة بوصفها أحد أبرز المحركات الرئيسة للابتكار والتحول الرقمي في القطاع المالي. كما أن مشاركتنا في هذا المهرجان العالمي، الذي يُعد الأضخم من نوعه في قارة آسيا، تمثل فرصة استراتيجية لإبراز التطور الذي وصلت إليه البحرين في مجال التكنولوجيا المالية، كما توفر لنا منصة فريدة لتبادل الخبرات ومواكبة أحدث الاتجاهات العالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والخدمات المالية العابرة للحدود."

وأضاف: "من خلال تواجدنا في هذا الحدث العالمي نسعى إلى استكشاف فرص شراكات جديدة تدعم توسعنا الإقليمي وتعزز وصولنا إلى أسواق ناشئة تمتلك إمكانات واعدة، فضلاً عن تسليط الضوء على دور بنفت المحوري في دعم مسيرة التحول الرقمي لمملكة البحرين وترسيخ مكانتها كمركز رائد للتقنيات المالية على مستوى المنطقة والعالم. كما نحرص على عرض خبراتنا وتجاربنا الرائدة وحلولنا المبتكرة التي تمثل نموذجاً عملياً للتكامل بين الابتكار والاستدامة في تطوير مستقبل الخدمات المالية، بما يسهم في تعزيز كفاءة القطاع ورفع تنافسيته بما يواكب تطلعات المملكة نحو اقتصاد رقمي متقدم ومستدام."

