يوظف التعاون قدرات محطة أوتوتيرمينال ميناء خليفة ومجموعة كيزاد لتقديم حلول متكاملة تسهم في رفد قطاع السيارات انطلاقاً من أبوظبي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي (ADX: ADPORTS)، المحرك العالمي الرائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، عن إبرام عدة اتفاقيات تعاون مع مجموعة موانئ شاندونغ، التي تتخذ من مقاطعة شاندونغ الصينية مقراً لها، يتم بموجبها تقديم خدمات لإدارة الموانئ، وتشييد البنى التحتية المينائية، ونقل البضائع، والمستودعات، وإدارة المشاريع الاستثمارية، بالإضافة إلى خدمات أخرى.

وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار الاستفادة من المزايا المتكاملة التي تقدمها مجموعة موانئ أبوظبي عبر قطاعات أعمالها الخمس وتعزيز القيمة المقدمة لأصحاب العلاقة، في حين تتولى مجموعة موانئ شاندونغ نقل مركبات الأفراد من موانئها في الصين إلى محطة أوتوتيرمينال ميناء خليفة، ليتم تخزينها وعرضها في مرافق كيزاد.

تم توقيع اتفاقيات تأجير المستودعات ومساحة التخزين وخدمات فحص المركبات قبل تسليمها، في حفل أقيم بمحطة أوتوتيرمينال ميناء خليفة، والتي استقبلت مؤخراً الدفعة الأولى من هذه المركبات.

وقد جاءت هذه الاتفاقيات في أعقاب اتفاقية وقعها الطرفان في ديسمبر 2021، والتي تم بموجبها تأسيس مركز في كيزاد لتخزين وتوزيع إطارات المركبات، إضافة إلى توقيع اتفاقية "توأمة موانئ" بين ميناء شاندونغ وميناء خليفة لتعزيز الشراكة والتعاون بين الطرفين.

قال عبدالله الهاملي، الرئيس التنفيذي لقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة – مجموعة موانئ أبوظبي: "تعزز هذه الاتفاقية القيمة التي تقدمها مختلف قطاعات مجموعة موانئ أبوظبي للشركات. وباعتبارها مركزاً متكاملاً للصناعة والتجارة والخدمات اللوجستية، تواصل مجموعة كيزاد جهودها المستمرة للمساهمة في تطوير وتنويع الاقتصاد في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة بما يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة. ولتحقيق هذا الهدف، فإننا سنواصل التعاون مع المؤسسات التي تشاركنا نفس الرؤى مثل مجموعة موانئ شاندونغ."

وأضاف الهاملي: "تسهم المجموعتان بشكل فعال في تنفيذ مبادرة الحزام والطريق الصينية، وتعزيز التعاون التجاري ودفع عجلة النمو الاقتصادي."

وقال سيف المزروعي، الرئيس التنفيذي لقطاع الموانئ – مجموعة موانئ أبوظبي: "يسعدنا الدخول في هذه الشراكة مع مجموعة موانئ شاندونغ، والتي تعكس مستوى التقارب في الرؤى المشتركة وحجم النمو المتبادل بين الطرفين. إضافةً إلى قوة بنيتنا التحتية، والمستوى الرفيع للكفاءة التشغيلية لميناء خليفة وكيزاد، والذي تحقق بفضل الرؤية الاستراتيجية الثاقبة لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف المزروعي: "تؤكد اتفاقياتنا مع مجموعة موانئ شاندونغ التزامنا بتوسيع نطاق شبكتنا العالمية، ومواصلة العمل كمحفز للنمو الاقتصادي. ومع انطلاقنا في هذه الرحلة معاً، فإننا نتطلع إلى إعادة تصوّر الخدمات اللوجستية وعمليات الموانئ، ووضع معايير جديدة للصناعة بشكل عام، وتحقيق الازدهار وترسيخ مكانتنا على مستوى العالم."

ومن جانبه، قال جاي فونينغ، نائب مدير عام مجموعة موانئ شاندونغ: "نؤمن في مجموعة موانئ شاندونغ أن قطاع النقل هو شريان الاقتصاد، وأن تعزيز شبكة الربط يقّرب الحضارات، لذلك تخطط المجموعة لإنشاء مركزها الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2023. ومن خلال مواصلة جهودنا لتعزيز سلسلة الإمداد الخارجية لتصدير المنتجات، فإن هذا الأمر سينعكس بشكل سريع على تحسين القدرة التنافسية في الأسواق الخارجية لصناعة الإطارات والمركبات التجارية في الصين، وإن ايماننا راسخ بالوصول إلى مستويات أفضل في هذا الإطار من خلال تعزيز التعاون مع مجموعة موانئ أبوظبي في المستقبل."

#بياناتحكومية

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نبذة عن مجموعة موانئ أبوظبي

تأسست مجموعة موانئ أبوظبي في عام 2006، وهي أحد المحركات الرئيسية للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية في العالم، وتشكل حلقة ربط بين أبوظبي وجميع أنحاء العالم. تنتهج مجموعة موانئ أبوظبي المدرجة في سوق أبوظبي للأرواق المالية تحت الرمز: (ADX: ADPORTS)، نموذج عمل متكامل أسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الإمارة خلال العقد الماضي.

وتضم مجموعة موانئ أبوظبي عدداً من قطاعات الأعمال الرئيسية وهي: قطاع الموانئ، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع البحري، والقطاع اللوجستي، والقطاع الرقمي، وتشمل محفظتها 10 موانئ ومحطات، بالإضافة إلى أكثر من 550 كيلومتر مربع من المناطق الاقتصادية تحت مظلة مجموعة كيزاد، أكبر مجمع تجاري ولوجستي وصناعي في منطقة الشرق الأوسط.

وكانت مجموعة موانئ أبوظبي قد حصلت على تصنيف (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالتي "إس آند بي" و"فيتش".

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