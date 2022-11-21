خدمة شحن الحاويات الجديدة تربط مدينة كراتشي بعدد من أهم الموانئ الإقليمية في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر والأردن والسودان وجيبوتي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اليوم مجموعة موانئ أبوظبي وشركة ترانسمار العالمية للشحن (ترانسمار) عن إطلاق خدمة جديدة لشحن الحاويات تربط مدينة كراتشي الباكستانية بعدد من دول منطقة الشرق الأوسط وشرق إفريقيا، في خطوة تهدف إلى المساهمة في دعم الأهداف الاستراتيجية للمجموعة وتعزيز حضورها الإقليمي وزيادة عدد خطوط الربط البحري الدولي.

وسيوفر خط الشحن الجديد خدمة أسبوعية بين ميناء كراتشي وميناء خليفة في أبوظبي، بالإضافة إلى موانئ جبل علي في دبي، والدمام وجدة في المملكة العربية السعودية وميناء العقبة الأردني ومينائي السخنة والأدبية في مصر إلى جانب ميناء بورت سودان وميناء جيبوتي.

ويشكل ميناء مدينة كراتشي مركزاً اقتصاديا رئيسياً يتعامل مع ما يقارب 60% من عمليات الشحن في باكستان، ويقوم بمناولة 26 مليون طن من الشحنات سنوياً. ويمكن للميناء عميق المياه والذي ويضم قناة للرسو يبلغ طولها 11 كيلومتر، استقبال سفن تصل حمولتها إلى 75,000 طن بحد أقصى، بسهولة وأمان.

ويأتي إطلاق هذه الخدمة الجديدة في أعقاب استكمال مجموعة موانئ أبوظبي بنجاح في سبتمبر2022 عملية الاستحواذ على 70% من حصص " شركتي ترانسمار الدولية للنقل البحري ("ترانسمار") التي تتخذ من مصر مقراً لها، و"ترانسكارجو الدولية" ("تي سي آي").

وستوظف الخدمة الجديدة حاويات من شركة ترانسمار، وأخرى من شركات تابعة لمجموعة موانئ أبوظبي تشمل سفين فيدرز وشركة "جلوبال فيدر شيبينغ" ("جي إف إس") التي أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي عن الاستحواذ عليها في وقت سابق من الشهر الجاري. وتتطلع المجموعة إلى توظيف أوجه التكامل والتناغم بين شركاتها التابعة في تعزيز الربط التجاري بين جميع الموانئ الرئيسية في المنطقة.

وقال الكابتن عمار الشيبة، الرئيس التنفيذي بالإنابة - القطاع البحري ومجموعة سفين - مجموعة موانئ أبوظبي: "تحرص مجموعة موانئ أبوظبي على توفير مستويات أفضل من التميز والكفاءة والربط لمتعاملينا، وتقوم في هذا الإطار بتوظيف أوجه التناغم والتكامل بين أعمالها مستفيدة من عمليات الاستحواذ الأخيرة وتكامل خبرات خبرات فرق العمل. سوف تتيح خدمة الشحن الأسبوعية الجديدة التي تربط أكثر موانئ باكستان ازدحاماً مع عدد من المراكز البحرية المتطورة على سواحل البحر الأحمر والخليج العربي والساحل الشرقي للقارة الإفريقية، تعزيز التعاون والتكامل وبناء شراكات تجارية في المنطقة ".

وبدوره، قال أحمد الأحول، العضو المنتدب لشركة ترانسمار الدولية للنقل البحري: " يسرنا الاستفادة من الإمكانات الضخمة لمجموعة موانئ أبوظبي في توفير خط ربط مباشر لمتعاملينا في منطقة الشرق الأوسط وشرق أفريقيا مع مدينة كراتشي التي تضم أحد أكبر الموانئ في منطقة جنوب آسيا. كما تسهم هذه الخدمة الجديدة في تمكين المتعاملين في باكستان من الوصول بسهولة إلى عدد كبير من الأسواق الرئيسية في المنطقة".

وتجدر الإشارة إلى أن باكستان تعد شريكاً اقتصادياً حيوياً لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين في عامي 2021 و2022 ما يقارب 10 مليار دولار. وفي عام 2020 شملت أهم الصادرات الباكستانية إلى دولة الإمارات الذهب بقيمة 122 مليون دولار ولحوم الأبقار بقيمة 109 مليون دولار. في حين تمثلت أهم الصادرات الإماراتية في العام نفسه بالمنتجات النفطية المكررة بقيمة 2.21 مليار دولار والنفط الخام بقيمة 1.04 مليار دولار.

#بياناتحكومية

- انتهى -

للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بـ:

إليزابيث ستاج

أخصائي اتصال خارجي أول

البريد الإلكتروني: elizabeth.stagg@adports.ae

جوال: +971 50 844 5691

أو

المكتب الإعلامي لمجموعة موانئ أبوظبي: media@adports.ae.

نبذة عن مجموعة موانئ أبوظبي

تأسست مجموعة موانئ أبوظبي في عام 2006، وهي أحد المحركات الرئيسية للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية في المنطقة، وتشكل حلقة ربط بين أبوظبي وجميع أنحاء العالم.

تنتهج مجموعة موانئ أبوظبي المدرجة في سوق أبوظبي للأرواق المالية تحت الرمز: (ADX: ADPORTS)، نموذج عمل متكامل أسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الإمارة خلال العقد الماضي.

وتضم مجموعة موانئ أبوظبي عدداً من قطاعات الأعمال الرئيسية وهي: قطاع الموانئ، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع البحري، والقطاع اللوجستي، والقطاع الرقمي، وتشمل محفظتها 10 موانئ ومحطات، بالإضافة إلى أكثر من 550 كيلومتر مربع من المناطق الاقتصادية تحت مظلة مجموعة كيزاد، أكبر مجمع تجاري ولوجستي وصناعي في منطقة الشرق الأوسط.

وكانت مجموعة موانئ أبوظبي قد حصلت على تصنيف (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالتي "إس آند بي" و"فيتش".

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع: adportsgroup.com

يمكن متابعة مجموعة موانئ أبوظبي على:

"لينكد إن": https://www.linkedin.com/company/adportsgroup

"إنستغرام": https://instagram.com/adportsgroup

"فيس بوك": https://www.facebook.com/adportsgroup

"تويتر": https://twitter.com/adportsgroup

"يوتيوب": https://www.youtube.com/c/adportsgroup