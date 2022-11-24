أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: تستعد مجموعة موانئ أبوظبي، المحرك الرائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، لإجراء تمرين "الاستجابة العامة لحوادث النقل البحري داخل الميناء" في إمارة أبوظبي يوم 24 نوفمبر الجاري الساعة 10:00 صباحاً في ميناء دلما، في خطوة تهدف إلى تعزيز عملية التواصل والتخطيط المشترك للاستجابة لحالات الطوارئ والأزمات بين جميع الجهات المعنية.

ومن المقرر مشاركة 13 جهة حكومية في التمرين المشترك بالإضافة إلى مشاركة بعض الجهات من القطاع الخاص. وتشمل قائمة المشاركين مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي (مركز العمليات المحلي المشترك)، القيادة العامة لشرطة أبوظبي؛ وجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل؛ وهيئة البيئة - أبوظبي؛ ودائرة البلديات والنقل؛ وهيئة أبوظبي للدفاع المدني؛ ودائرة الصحة؛ ومركز أبوظبي لإدارة النفايات تدوير؛ ودائرة الثقافة والسياحة؛ والإدارة العامة للجمارك - أبوظبي؛ والمركز الوطني للأرصاد؛ وشركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك؛ والمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي؛ وشركة مطارات أبوظبي (مطار جزيرة دلما)؛ وفريق زايد التطوعي للبحث والإنقاذ؛ وجمعية دلما التعاونية؛ والمركز الوطني للبحث والإنقاذ والهلال الأحمر الإماراتي.

ويهدف التمرين المشترك للاستجابة العامة لحوادث النقل البحري داخل الميناء في إمارة أبوظبي - ميناء دلما إلى توضيح أدوار ومهام الجهات المساندة والمشاركة في التمرين، إلى جانب رصد الإمكانات المتوفرة لدى الجهات المشاركة، وبالتالي تحديد نقاط التحسين إن وُجدت والعمل على تطويرها. كما يسهم التمرين في تعزيز قدرات مجموعة موانئ أبوظبي والجهات المشاركة على التصدي للمخاطر المحتملة والتي تتطلب تضافر جميع الجهود.

وتؤكد مجموعة موانئ أبوظبي أن مرحلة الإعداد للتمرين المشترك تتضمن التأكيد على جميع الأدوار والمسؤوليات للجهات المشاركة في التمرين، إلى جانب تعيين مراقبين من الحضور للقيام بعملية التقييم للتمرين. ويشمل التمرين كذلك تشكيل فريق الإدارة الإعلامية للحدث وتحديد الإجراءات والأولويات التي يجب اتخاذها من قبل فرق الاستجابة، وتحديد مستوى تصنيف الطوارئ للحدث، والتنسيق مع الجهات لاتخاذ القرارات المناسبة، بالإضافة إلى التأكد من توفر الموارد والإمكانات المطلوبة للتمرين، من أجل رصد المخاطر المحتملة للأزمات وكيفية التصدي لها .

#بياناتحكومية

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المكتب الإعلامي – مجموعة موانئ أبوظبي

البريد الإلكتروني: media@adports.ae

نبذة عن مجموعة موانئ أبوظبي

تأسست مجموعة موانئ أبوظبي في عام 2006، وهي أحد المحركات الرئيسية للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية في المنطقة، وتشكل حلقة ربط بين أبوظبي وجميع أنحاء العالم.

تنتهج مجموعة موانئ أبوظبي المدرجة في سوق أبوظبي للأرواق المالية تحت الرمز: (ADX: ADPORTS)، نموذج عمل متكامل أسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الإمارة خلال العقد الماضي.

وتضم مجموعة موانئ أبوظبي عدداً من قطاعات الأعمال الرئيسية وهي: قطاع الموانئ، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع البحري، والقطاع اللوجستي، والقطاع الرقمي، وتشمل محفظتها 10 موانئ ومحطات، بالإضافة إلى أكثر من 550 كيلومتر مربع من المناطق الاقتصادية ضمن كل من كيزاد وزونزكورب اللتين تشكلان معاً أكبر مجمع تجاري ولوجستي وصناعي في منطقة الشرق الأوسط.

وكانت مجموعة موانئ أبوظبي قد حصلت على تصنيف (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالتي "إس آند بي" و"فيتش".

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