سفين للأحواض الجافة تنشئ مركزاً شاملاً لبناء السفن وخدمات الإصلاح في ميناء خليفة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي (ADX: ADPORTS)، المحرك العالمي الرائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، عن تأسيس "سفين للأحواض الجافة" وذلك عبر مشروع مشترك مع شركة بريمير للخدمات الهندسية، والمتخصصة في خدمات بناء وإصلاح السفن، والتي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، وتنقسم ملكية المشروع إلى 51% لمجموعة موانئ أبوظبي و49% لشركة بريمير للخدمات الهندسية البحرية

سيقدم المشروع الجديد مجموعة واسعة من الخدمات الحيوية بما يشمل صيانة السفن الطافية وبناء السفن وتجديدها. يقع مركز عمليات "سفين للأحواض الجافة" في ميناء خليفة وسوف يتضمن حوضاً لبناء السفن ومرفقاً للإصلاح بمساحة 45,000 متر مربع ، وجدار رصيف بمساحة 350 متر مربع لإصلاح السفن الطافية، وحوض جاف عائم لصيانة السفن وتجديدها. من المتوقع أن يبدأ الحوض الجاف العائم عملياته في يوليو من عام 2023، أما حوض بناء السفن فقد بدأ عمله فعلياً ببناء عبّارتين اثنتين لمتعاملين في الإمارات العربية المتحدة. وبمجرد الانتهاء من إنشاء المركز بالكامل، ستتولى تشغيله "سفين للأحواض الجافة" وسيكون مجهزاً بالكامل لاستيعاب الناقلات وسفن البضائع السائبة وسفن الحاويات والسفن البحرية والرافعات.

ومن خلال المشروع المشترك الجديد، ستستفيد مجموعة موانئ أبوظبي من مكانتها وخبرتها كواحدة من الشركات الرائدة عالمياً في مجال الخدمات اللوجستية والصناعة والتجارة البحرية، إضافةً إلى تخصيص مساحة من رصيف جدار ميناء خليفة لتطوير وتشغيل مركز الخدمات الجديد. وستسهم "بريمير مارين" بدورها بمعرفتها وخبرتها التقنية في مساعدة المتعاملين على بناء وإصلاح وصيانة السفن والأصول البحرية الأخرى بطريقة مستدامة بيئياً. وسيخدم الكيانان معاً احتياجات الأسطول البحري لمجموعة سفين، إلى جانب احتياجات قاعدة أوسع من المتعاملين الإقليميين والعالميين بما فيها قطاعي الشحن البحري والأوفشور.

وبهذه المناسبة، قال الكابتن عمار مبارك الشيبة، الرئيس التنفيذي بالإنابة للقطاع البحري ومجموعة سفين في مجموعة موانئ أبوظبي: "يعد إنشاء سفين للأحواض الجافة" تطوراً بارزاً بالنسبة لمجموعة "سفين"، لأنه يسهم في توسيع نطاق خدماتنا وقدرتنا على خدمة القطاع البحري الإقليمي. نتطلع إلى العمل عن كثب مع شركائنا في "بريمير مارين" لنجمع ما بين انتشارنا العالمي وسجلهم القوي لعدة عقود من أجل تطوير تطلعاتنا في أن يصبح مركزاً إقليمياً وعالمياً ومركزاً للتميز في بناء السفن البحرية وإصلاحها وصيانتها".

وبهذه المناسبة، قال هيمانت تاندون، العضو المنتدب لشركة بريمير للخدمات الهندسية البحرية: "يشرفنا التعاون مع مجموعة موانئ أبوظبي خلال هذه الفترة المتميزة لإنشاء مركز بحري يركز على المتعاملين في ميناء خليفة. يمثل هذا المشروع المشترك بداية جديدة بالنسبة لنا، ومن خلال هذه الشراكة، التي تجمع فرق عملنا التي تتمتع بمهارات عالية مع الخبرة الواسعة للمجموعة، فإننا نهدف إلى تحقيق نجاح كبير في صناعة بناء السفن".

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إليزابت ستاغ

اختصاصي أول اتصالات خارجية

elizabeth.stagg@adports.ae

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المكتب الإعلامي لمجموعة موانئ أبوظبي: media@adports.ae

نبذة عن مجموعة موانئ أبوظبي

تأسست مجموعة موانئ أبوظبي في عام 2006، وهي أحد المحركات الرئيسية للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية في العالم، وتشكل حلقة ربط بين أبوظبي وجميع أنحاء العالم. تنتهج مجموعة موانئ أبوظبي المدرجة في سوق أبوظبي للأرواق المالية تحت الرمز: (ADX: ADPORTS)، نموذج عمل متكامل أسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الإمارة خلال العقد الماضي.

وتضم مجموعة موانئ أبوظبي عدداً من قطاعات الأعمال الرئيسية وهي: قطاع الموانئ، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع البحري، والقطاع اللوجستي، والقطاع الرقمي، وتشمل محفظتها 10 موانئ ومحطات، بالإضافة إلى أكثر من 550 كيلومتر مربع من المناطق الاقتصادية تحت مظلة مجموعة كيزاد، أكبر مجمع تجاري ولوجستي وصناعي في منطقة الشرق الأوسط.

وكانت مجموعة موانئ أبوظبي قد حصلت على تصنيف (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالتي "إس آند بي" و"فيتش".

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