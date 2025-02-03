الكويت: أعلنت مجموعة الشايع اليوم، حصولها على شهادة اعتماد من قبل غريت بلايس تو وورك® الشرق الأوسط، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تقدير ثقافة بيئة العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تُمنح هذه الشهادة من خلال تقييم ثقافة بيئة العمل من وجهة نظر الموظفين بشكل كامل، مما يقدم صورة شاملة عن صحة بيئة العمل داخل المؤسسة، ويتم الاحتفال اليوم بالإعلان عن حصول الشايع على المرتبة 19 ضمن قائمة أفضل أماكن العمل لعام 2025 في المملكة العربية السعودية - على أن يتبع ذلك إعلان المراكز الخاصة بالبحرين والكويت وعمان وقطر والإمارات في فبراير الحالي.

يعمل لدى مجموعة الشايع 50,000 موظفاً في 16 بلداً، وحصلت الشركة على هذا الاعتماد وفقاً لاستبيان الموظفين العاملين لديها الذين صوتوا بالإجماع على أنها "مكانٌ رائعٌ للعمل" حيث منحوها درجات تقييم مرتفعة مقارنة بما حصلت عليه الشركات النموذجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما تعكس هذه الشهادة مكانة الشايع الرائدة كوجهة مفضلة للموظفين في جميع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتُعد استكمالاً لنجاحها أيضاً في الحصول على شهادة الاعتماد في المملكة العربية السعودية خلال 2024.

وفي هذا الإطار، قال جون هادن، الرئيس التنفيذي لمجموعة الشايع: "فخورون للغاية بالحصول على شهادة غريت بلايس تو وورك في جميع أسواقنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. هذا دليل على التركيز الذي أوليناه لتطوير التميّز في ثقافة بيئة العمل لدينا - سواءُ في مكاتبنا، مستودعاتنا، محلاتنا، مقاهينا، أو مطاعمنا.

"من خلال الاستثمار في تطوير المسيرة المهنية لزملائنا ورعايتهم ودعمهم، فقد حرصنا على أن يكون لديهم كل ما يحتاجون إليه للتركيز بشكل مستمر على تقديم خدمة رائعة لزبائننا مما يعكس هوية مجموعة الشايع."

تُعد مؤسسة "غريت بلايس تو وورك" مرجعاً عالمياً في مجال ثقافة بيئة العمل وتجربة الموظفين والسلوك القيادي الذي أثبت قدرته على تحقيق إيرادات رائدة في السوق، وجذب المواهب الوظيفية، وزيادة الابتكار. وسنوياً، تتقدم أكثر من 10,000 شركة في 60 بلداً للحصول على شهادة "غريت بلايس تو وورك".

من جهته علّق مايكل بورشيل، الرئيس التنفيذي لشركة "غريت بلايس تو وورك® الشرق الأوسط"، وقال: "نهنئ مجموعة الشايع بحصولها على شهادة أفضل مكان للعمل في الكويت™️، عُمان™️، البحرين™️، قطر™️، المملكة العربية السعودية™️، والإمارات العربية المتحدة™️. يسلط هذا الإنجاز المذهل الضوء على التزام الشايع ببناء بيئة عمل يشعر فيها الموظفون بالتقدير والدعم والإلهام لتحقيق النجاح".

وتابع: "إن تفاني الشايع في تنمية ثقافة عمل إيجابية في العديد من الأسواق هو أمر مثير للإعجاب حقاً. بدءًا من تمكين الفرق، إلى قيادة الابتكار وتحقيق إنجازات متميزة في مجال الأعمال، تواصل الشايع وضع المعايير لما يمكن أن تحققه الشركات عندما تضع موظفيها في المقام الأول. يُشرفنا أن نساهم بالاحتفال بهذا التقدير الذي تستحقه الشايع عن جدارة".

وفقًا لأبحاث أجرتها مؤسسة غريت بلايس تو وورك®، يتمتع الباحثون عن عمل بفرصة الحصول على مناصب قيادية مميزة في أماكن العمل المعتمدة بنسبة أكبر بـ 4.5 مرة. بالإضافة إلى ذلك، يتطلع %93 من الموظفين للانضمام إلى بيئات العمل المعتمدة، ويزداد احتمال حصولهم على أجر عادل وفرصة عادلة للترقية بنسبة الضعف.

عن مجموعة الشايع

مجموعة الشايع، هي شركة عائلية تأسست في الكويت عام 1890 ولديها سجلاً ثابتاً من النمو والابتكارات. أثبتت الشايع نفسها كشركة رائدة في إدارة وتشغيل العلامات التجارية العالمية، لتقدم لزبائنها خيارات غير محدودة مع أكثر من 70 علامة من العلامات التجارية المفضلة لدى الزبائن.

تُدير المجموعة عدداً كبيراً من العلامات التجارية وفق أعلى مستويات الخدمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وأوروبا، مع أكثر من 4000 محل ومقهى ووجهة ترفيهية، ومركز عمليات لوجستية رئيسية ومنشآت مركزية لإنتاج الأغذية، بالإضافة إلى أكثر من 125 منصة تسوق إلكترونية ورقمية بما في ذلك "أورا"، أحد أكبر برامج الولاء في قطاع التجزئة في المنطقة.

يعمل لدى الشركة أكثر من 50,000 موظف في قطاعات متعددة تشمل الأزياء والأغذية والصحة والجمال والصيدلة والأثاث والمفروشات المنزلية والضيافة والتسلية والترفيه العائلي، ويجمعهم الالتزام بتقديم خدمة زبائن مميزة وتجربة تسوق فريدة لدى مختلف علامات الشركة التجارية.

تعكس مجموعة العلامات التجارية التي تديرها مجموعة الشايع التطور الدائم الذي تختبره المجموعة وتقدم خيارات واسعة تتماشى مع أسلوب حياة زبائنها. بدءاً من المحلات والمطاعم المنتشرة في أرقى المجمعات التجارية، إلى المقاهي المحلية وخدمة طلبات السيارات والتسوق أونلاين، حيث تقدم المجموعة لزبائنها العلامات التجارية المفضلة لديهم مثل ستاربكس، أمريكان إيجل، فوت لوكر، فيكتوريا سيكريت، اتش آند ام، باث آند بودي وركس، شارلوت تلبوري، ريزينج كينز، شيك شاك، وتشيبوتلي.

عن شهادة غريت بلايس تو وورك™

شهادة "غريت بلايس تو وورك" هي شهادة "الوجهة المفضلة للعمل" الأكثر شهرة التي تطمح الشركات للحصول عليها. إنها الشهادة الوحيدة التي يتم الحصول عليها من خلال تقييم ثقافة بيئة العمل من وجهة نظر الموظفين بشكل كامل - وتحديداً مستوى الثبات الذي تتميز به تجربتهم لمكان العمل الذي يتمتع بثقة عالية. شهادة "غريت بلايس تو وورك" معترف بها في جميع أنحاء العالم من قبل الموظفين وأصحاب العمل على حدّ سواء، وهي المعيار العالمي لتحديد وتقدير تجربة الموظفين المتميزة. سنوياً، تتقدم أكثر من 10,000 شركة في 60 بلداً للحصول على شهادة "غريت بلايس تو وورك".

عن مؤسسة غريت بلايس تو وورك®

بصفتها المرجع العالمي في ثقافة بيئة العمل، تقدم غريت بلايس تو وورك خبرة 30 عاماً من الأبحاث والبيانات الرائدة لمساعدة كل شركة على أن تُصبح مكاناً رائعاً للعمل للجميع. تساعد منصتها الخاصة ونموذج For All™ الشركات على تقييم تجربة كل موظف، حيث تصبح أماكن العمل المثالية معتمدة من قبل مؤسسة غريت بلايس تو وورك أو تحصل على التقدير ضمن قائمة أفضل أماكن العمل المرموقة.

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