الرياض: أبرمت مجموعة السعودية ووزارة الاستثمار مذكرة تفاهم تمهّد لمزيد من التعاون المشترك لتوفير باقة شاملة من المزايا للمستفيدين من الشركات العالمية ضمن البرنامج السعودي لجذب كبار المستثمرين من رؤساء وتنفيذيين من كبرى الشركات العالمية والمحلية لتعزيز تجربة انتقالهم إلى المملكة علاوة على جذب المقرات الإقليمية في الوقت ذاته، ووقعها كلٌ من رئيس التسويق في مجموعة السعودية الأستاذ خالد بن عبدالقادر طاش، ووكيل وزارة الاستثمار لخدمات المستثمرين المتكاملة الأستاذ محمد بن عبدالرحمن أبا حسين.

وتشمل مجالات المذكرة تقديم عروض ومزايا حصرية لعملاء الوزارة والمستثمرين مما يعكس التعاون البناء بين الطرفين، حيث انه كنتيجة لهذا التعاون بمقدور ضيوف المملكة من الشركات العالمية الاستفادة من مجموعة واسعة من المزايا الحصرية واحدث المنتجات التي توفرها مجموعة السعودية لدعم تطلعات المملكة للبرنامج السعودي لنقل المقرات الإقليمية للشركات العالمية، إلى جانب توفير الخدمات اللوجستية والشحن عبر السعودية للشحن، علاوةً على الطيران الخاص وخدمة المساعدة الشخصية (الكونسيرج) المقدمة عبر شركة السعودية للطيران الخاص الأمر الذي يؤكد المساعي الرامية إلى تسهيل تجربة سفر الضيوف لاسيما المستثمرين منهم من وإلى المملكة تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 للارتقاء بتجربة المستثمر، بالإضافة إلى التعاون في الفعاليات التي تنظمها الوزارة على المستويين المحلي والدولي.

وأوضح الأستاذ خالد طاش أهمية هذا التعاون البنّاء والذي يبرز دور مجموعة السعودية كمنظومة طيران متكاملة لخدمة مختلف المشاريع الوطنية ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، حيث سيساهم ذلك في تذليل تنقلهم من وإلى المملكة إضافة إلى التنقل الداخلي حول مدن المملكة وكذلك تقديم عروض حصرية، منوهاً بالدور المحوري الذي تساهم به المجموعة لتحقيق العديد من مستهدفات الرؤية الطموحة عبر تمكين البرامج والأنشطة الثقافية والسياحية وبرامج وخدمات الحج والعمرة وتعزيز المملكة لمركز لوجستي يربط القارات الثلاث لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والقدرة التنافسية.

ومن جانبه قال الأستاذ محمد بن عبدالرحمن أبا حسين "إن توقيع هذه الشراكة الاستراتيجية مجموعة السعودية هو مصدر فخر واعتزاز لنا في وزارة الاستثمار، فهي ليست مجرد اتفاقية بل تجسيد حقيقي لالتزامنا الراسخ بتقديم الخدمات النوعية وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين وتوفير بيئة مثالية لنمو أعمالهم وازدهارها في المملكة. وتأتي هذه الشراكة لتوفير باقة شاملة من المزايا للمستفيدين من المستثمرين والشركات العالمية ضمن البرنامج السعودي لجذب المقرات الإقليمية لتعزيز تجربة انتقالهم من وإلى المملكة.

نحن في وزارة الاستثمار ندرك تمامًا أهمية توفير تجربة سفر سلسة ومريحة للمستثمرين، بما في ذلك تسهيل الخدمات اللوجستية وتوفير حلول نقل متكاملة تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم. هذه الشراكة لن تقتصر على توفير خدمات سفر متميزة فحسب، بل ستمتد لتشمل توفير حلول لوجستية مبتكرة، وتنظيم فعاليات اقتصادية واستثمارية على المستوى العالمي، وكل ما من شأنه أن يعزز مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة.

نحن نعمل عن قرب مع المستثمرين، نستمع إلى آرائهم ونتفهم التحديات التي قد يواجهونها، ونسعى جاهدين لتوفير كل ما يلزم لتسهيل رحلتهم الاستثمارية في المملكة. هذه الشراكة هي خطوة هامة في هذا الاتجاه، ونحن على ثقة بأنها ستسهم في تعزيز تنافسية المملكة وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية التي تدعم مسيرة التنمية والازدهار في بلادنا."

حول مجموعة السعودية

مجموعة السعودية هي واحدة من أكبر مؤسسات الطيران في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تقود المجموعة تطوير الصناعة من خلال 12 شركة تابعة ووحدات أعمال استراتيجية، وتقدم خدمات النقل الجوي وخدمات الشحن والخدمات الأرضية والخدمات اللوجستية والصيانة والتموين والطيران الخاص والعقارات والتدريب والخدمات الطبية على مستوى عالمي.

أبرز فروعها هي الخطوط الجوية العربية السعودية "السعودية"، الناقل الوطني للمملكة العربية السعودية وشركة الطيران الرائدة في الشرق الأوسط بأسطول مكون من 140 طائرة وخدمة أكثر من 100 وجهة من وإلى جدة (JDH) والرياض ( RUH) المطارات.

تقدم مجموعة السعودية أيضًا خدماتها لشرائح متنوعة من الركاب من خلال كيانات مثل طيران أديل للمسافرين الاقتصاديين، والسعودية الخاصة للمسافرين النخبة، والأسطول الملكي السعودي للعائلة المالكة في المملكة العربية السعودية. توفر السعودية تكنيك، قسم الصيانة والإصلاح والعمرة (MRO)، صيانة الطائرات وتصنيعها عبر القارات، وتعمل في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أكاديمية السعودية، الذراع التدريبي للمجموعة، هي أكبر أكاديمية للتدريب على الطيران في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ولإكمال خدمات الطيران، تقدم المجموعة حلولاً لوجستية ومناولة شحن سلسة من خلال شركة السعودية للشحن وشركة الخدمات اللوجستية السعودية (SAL). بالإضافة إلى ذلك، يتم تقديم خدمات تقديم الطعام والمناولة الأرضية من خلال شركة Catrion والشركة السعودية للخدمات الأرضية (SGS). ولتلبية الاحتياجات الطبية المحددة لقطاع الطيران، تتخصص شركة فقيه الطبية في الخدمات الطبية التي تركز على الطيران، في حين تقوم الشركة السعودية للتطوير العقاري بإدارة المشاريع العقارية لمجموعة السعودية والاستثمار فيها.

#بياناتحكومية

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