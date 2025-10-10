عقدت مجموعات الأعمال للقطاع الصناعي في غرفة عجمان، اجتماعها الأول لمناقشة فرص تطوير القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته وجاذبيته الاستثمارية، إلى جانب تعزيز دور مجموعات الأعمال كمنصة تواصل مستدامة بين المنشآت الصناعية وغرفة عجمان والجهات الحكومية، بما يسهم في دعم استدامة القطاع الصناعي وتنمية مساهمته في اقتصاد عجمان.

ترأس الاجتماع في مركز ثرا لريادة الأعمال، ميشيل ديب حنه رئيس مجموعات الأعمال للقطاع الصناعي ـ مدير عام مجموعة سبيد هاوس ـ الرئيس التنفيذي لمجموعة سبيد هاوس، بحضور جميلة كاجور النعيمي، مدير إدارة علاقات ودعم الأعضاء، وأصحاب ومسؤولي منشآت القطاع الصناعي في عجمان.

استهل الاجتماع بعرض تعريفي تناول أهداف ودور مجموعات الأعمال للقطاع الصناعي، وقال ميشيل حنا، "مجموعات الأعمال للقطاع الصناعي في غرفة عجمان تشكل منصة استراتيجية لتعزيز التواصل المباشر بين منشآت القطاع الصناعي في الإمارة"، مشيراً إلى دورها في تبادل الخبرات والشراكات وطرح الأفكار التطويرية التي تسهم في رفع كفاءة القطاع الصناعي وزيادة قدرته التنافسية.

وأوصى الحضور بأهمية إعداد قوائم تفصيلية لمنشآت القطاع الصناعي مصنفة بحسب الأنشطة والقطاعات مثل "الأغذية والمشروبات، والمنسوجات والملابس الجاهزة، والأثاث وصناعات الخشب، وصناعة المعادن والمنتجات المعدنية، ومواد البناء، والبلاستيك، والمنتجات الورقية والتعبئة والتغليف، وصناعة العطور وغيرها من الصناعات التحويلية"، وذلك بهدف تحليل الواقع الصناعي بدقة، والتركيز على معالجة التحديات المحتملة لكل قطاع، وتعزيز فرص النمو والتكامل بين الصناعات المختلفة بما يدعم التنمية الصناعية المستدامة في إمارة عجمان.

من جانبها، أوضحت جميلة كاجور، أن مجموعات الأعمال التابعة لغرفة عجمان تمثل منظومة عمل استباقية تهدف إلى طرح الحلول التطويرية للقطاعات الاقتصادية المختلفة ومعالجة التحديات التي تواجه منشآت القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الغرفة تسعى من خلال هذه المجموعات إلى تعزيز التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال وتوحيد الجهود للنهوض بالقطاعات الحيوية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للغرفة والمتوائمة مع رؤية عجمان 2030.

