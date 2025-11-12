(عمّان، الأردن): أعلن مجمع الملك الحسين للأعمال عن بدء الأعمال الإنشائية لمشروع مركز الخدمات الحكومية الشاملة داخل المجمع، الذي يعتبر أول مركز سيتم تهيئته لخدمة منطقة عمّان الغربية، والذي يأتي كثمرة شراكة استراتيجية مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بموجب مذكرة تفاهم تم توقيعها مؤخراً بين الجانبين، ليشكل أحد أهم المكونات الرئيسية التي تنطوي عليها المرحلة الجديدة من خطة التوسعة الاستراتيجية للمجمع.

وفي تعليق له على هذه الخطوة، قال الرئيس التنفيذي لمجمع الملك الحسين للأعمال، المهندس عمّار عز الدين: "فخورون بانطلاق المرحلة التنفيذية الأولى لهذا المشروع الذي يعكس مبدأ الشراكة من أجل المستقبل؛ حيث نواصل تطوير مشاريع نوعية بالتعاون مع المؤسسات الوطنية والقطاع الخاص الفاعل، لتوسيع نطاق الخدمات التي نقدمها وتعزيز شموليتها وتكاملها بما يلبي احتياجات ليس فقط مجتمع الأعمال والاستثمار، بل واحتياجات أبناء المجتمع المحلي القريب منا."

ويمثل المشروع خطوة نوعية نحو تحقيق رؤية المجمع بتقديم وجهة متكاملة ومنطوية على منظومة من الخدمات الشاملة، التي تسهل جذب الاستثمارات والشركات، وتدعم بيئة الأعمال، كما تخدم أعضاء مجتمع المجمع وزواره، لا سيما في ظل قدرتها على تسهيل وتبسيط الإجراءات الحكومية واختصار الوقت والجهد ضمن بيئة ذكية متطورة.

وسيسهم المشروع في رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتعزيز التحول نحو الحكومة الذكية، فيما يعكس من جهة أخرى جهود المجمع في دعم مبادرات التكامل الخدمي من خلال دمج الخدمات الحكومية في بيئته التكنولوجية المتقدمة، مرسخاً مكانته كمنصة داعمة للابتكار والإدارة الحديثة، وكأحد أهم المحركات التي تدفع تجاه تحقيق الرؤية الاقتصادية الأردنية في بناء بيئة أعمال وطنية عالمية المستوى، تعكس طموح الأردن في بناء مستقبل أكثر ذكاء واستدامة.

ويهدف مركز الخدمات الحكومية الشاملة في المجمع على غرار المراكز التي افتتحتها وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في عدة مناطق ومحافظات في المملكة، إلى جمع عدد من الجهات والمؤسسات الرسمية في موقع واحد من أجل تقديم مجموعة من الخدمات الأساسية، لا سيما خدمات تسهيل الاستثمار، وذلك ترجمة للتوجيهات الملكية السامية لتقديم الخدمات الحكومية ذات الأولوية بطريقة مبتكرة، وبسرعة وجودة عاليتين في إطار متكامل، ضمن البرنامج التنفيذي لخارطة تطوير القطاع العام.

هذا وستتولى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة التي تشرف على إنشاء مراكز الخدمات الحكومية الشاملة، مهمة تحديد مكونات المركز وطبيعة الخدمات التي ستقدم ضمنه بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، بما يضمن التكامل مع منظومة التحول الرقمي الوطني.

ومن خلال هذا المشروع، يواصل مجمع الملك الحسين للأعمال دوره كمسرع يوفر البنية التحتية والتسهيلات اللازمة لتمكين المؤسسات الحكومية والخاصة من العمل ضمن منظومة متطورة، مؤكداً التزامه برسالته في تقديم نموذج يجمع بين الاستثمار والخدمة العامة، ويعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي للأعمال والريادة الرقمية.

-انتهى-

#بياناتحكومية