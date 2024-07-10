خلال لقاء أعمال حضره نخبة من رجال الأعمال والمدراء التنفيذيين من مختلف القطاعات العامة والخاصة

الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: استضافت النسخة الخامسة من مسرع الشارقة للصناعة المتقدمة (SAIA) الشركات الناشئة المدرجة في القائمة القصيرة النهائية التي تعمل على الابتكارات المستدامة من جميع أنحاء العالم في برنامج التسريع الذي يستمر لمدة أسبوعين، بهدف تعريفها بشبكة من الموارد والخبراء الصناعيين والعملاء المحتملين.

وقد تم الانتهاء من وضع القائمة النهائية بواسطة اللجنة المتخصصة للوصول الى هذه القائمة من بين آلاف الطلبات المستلمة من جميع أنحاء العالم.

وقد نظم المجمع لقاء أعمال صباح اليوم ودعي إليه نخبة من رجال الأعمال والمدراء التنفيذيين وذوي الاختصاص من مختلف القطاعات العامة والخاصة، استعرض المجمع فرصه الاستثمارية في مجال التقنيات الناشئة وذلك ضمن مناقشة تفاعلية حول أحدث التطورات في تكنولوجيا الاستدامة، وأظهر كيف أن الشارقة تتجه نحو أن تكون لاعباً رئيسياً في الابتكارات والمنتجات العالمية المستدامة.

وستختتم الأنشطة بيوم عرض تجريبي للتقنيات الناشئة يعقد في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار وذلك للقاء المشاركين في الدورة الخامسة لبرنامج مسرع الشارقة للصناعة المتقدمة لعام 2024.

سيشهد هذا الحدث حضور الشركات الناشئة والمرشحين الذين يمتلكون تقنيات وحلولاً مبتكرة في مجالات الاستدامة والتكنولوجيا البيئية، بما في ذلك التطبيقات الحديثة للذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والروبوتات. وهو فرصة قيمة للقاء مع المهنيين المحليين والدوليين، وتبادل الأفكار والمعرفة حول أحدث الابتكارات في هذه المجالات الحيوية.

بهدف تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الحكومية والشركات الناشئة، بهدف استكشاف فرص التعاون المشترك. اذ ان دور المجمع يتمثل في جمع الجهات الرسمية مع الشركات التكنولوجية الناشئة، لتسهيل التواصل بينهم ودعمهم في تقديم حلولهم المبتكرة.

والتواصل مع المستثمرين مباشرة ، حيث ستقدم الشركات الناشئة عروضاً للمستثمرين. وسيحظى المبتكرون بفرصة تقديم ابتكاراتهم إلى المدعوين من مختلف القطاعات، بما في ذلك الجهات الحكومية. كما سيتم توفير مساحة للمبتكرين المدرجين في القائمة القصيرة النهائية في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار لتطوير ابتكاراتهم إلى المستوى التالي.

وقال حسين المحمودي، المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار: "يسعدنا أن نستضيف عدداً من المبتكرين في مجال الاستدامة من جميع أنحاء العالم ونحن نتحرك نحو الاختيار النهائي للنسخة الخامسة من مسرع الشارقة اذ إن إمارة الشارقة بشكل عام ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار بشكل خاص يدعمان الاستدامة ويقدمون الدعم لجميع المبتكرين الذين يسعون لجعل كوكب الأرض أكثر أماناً من خلال ابتكاراتهم. نحن واثقون من أن المبتكرين المدرجين في القائمة القصيرة سيبهرون الجمهور بابتكاراتهم الديناميكية وأن بعض اختراعاتهم ستعتمدها الجهات المهتمة."

ويهدف المسرع الى جذب الشركات الناشئة التي توفر حلولًا تقنية مبتكرة توافق الثورة الصناعية الرابعة وتسعى للتواجد والتوسع في المنطقة لاستقطابها وتشجيعها على الوصول الى أهدافها من خلال المجمع، اذ يعتبر المسرع فرصة لهذه الشركات للتعريف بمنتجاتها وابتكاراتها والعمل على عقد الشراكات والدخول في أسواق عالمية جديدة.

الشركات الناشئة المدرجة في قائمة التصفيات النهائية هي: إيرفيردي غوغرين التي تعيد تدوير النفايات البلاستيكية إلى منصات خشبية لأغراض الديكور المنزلي الأنيق؛ دينوروتور المحدودة التي تطور أجهزة تولد طاقة متجددة نظيفة ومنخفضة التكلفة من المياه بطيئة الحركة؛ سمارتيندز، وهو حل لإدارة النفايات يعتمد على الذكاء الاصطناعي باستخدام أجهزة استشعار ذكية وتحليل البيانات؛ تكيا، وهي منصة مبيعات عبر الإنترنت بديلة لموردي وموزعي الأغذية والمشروبات؛ فور صن تك التي تنتج طلاءات شمسية كارهة للماء؛ داربكو روبوتيكس التي تصنع روبوتات لتنظيف الألواح الشمسية باستخدام الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء؛ بروتيبوكس التي تطور مزارع حشرات آلية بالكامل وموجودة في حاويات شحن بطول 40 قدماً؛ ويف إير، وهو برنامج توأمة رقمية يعالج الحاجة الملحة لكفاءة الطاقة؛ روبوكير التي تقدم توصيات زراعية لتحسين احتياجات النباتات باستخدام الطائرات بدون طيار والأقمار الصناعية وبيانات إنترنت الأشياء؛ بلسكا، وهو تطبيق مكافآت بنظام تحسين سلسلة التوريد باستخدام الذكاء الاصطناعي لإدارة النفايات؛ أنجيروس، وهي تقنية حاصلة على براءة اختراع تحول النفايات الصناعية والبلاستيكية إلى طوب مبتكر؛ وترانزيتري، وهي منصة بيانات تعتمد على تقنية البلوكشين لتخزين ومعالجة البيانات من المشاريع المناخية بشكل آمن؛ وأخيراً ناترفاي.

هذا وسيتم الإعلان عن الفائزين في فئة الاستدامة لبرنامج Sالمسرع 2024 في 18 يوليو، في نهاية يوم العرض والتواصل مع المستثمرين.

ويتماشى برنامج المسرع بنسخته الخامسة بسلاسة مع المبادرات العالمية الأخيرة، بما في ذلك COP28 وتمديد دولة الإمارات لموضوع "عام الاستدامة" حتى عام 2024. حيث يهدف البرنامج إلى تقديم مساهمات كبيرة لتحقيق الأهداف المحددة في إعلان الإمارات بشأن المناخ والصحة في COP28، والذي تم تأييده من قبل 144 دولة.

وجذب برنامج مسرع الشارقة للصناعة المتقدمة العام الماضي أكثر من 4,200 طلب من الشركات الناشئة من 75 دولة، حيث استثمر شركاء النظام البيئي في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار أكثر من 100 مليون دولار.

ويقدم المسرع منصة ديناميكية للشركات الناشئة والشركات الناشئة المتوسطة، مما يوفر الوصول إلى الإرشاد والمرافق العالمية وفرص السوق وشبكة قوية من الخبراء الصناعيين. يتم تصميم البرنامج للشركات التي تمتلك سجل إيرادات مثبت، والتزاماً بالابتكار، ورؤية للنمو العالمي. من خلال الشراكات مع الجامعات الرائدة والجهات الحكومية والقطاع الخاص والخبراء الصناعيين، كما يقدم المسرع للمشاركين دعماً وموارد لا مثيل لها لتسريع رحلتهم نحو النمو.

ومع توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بنسبة تزيد عن 5 في المائة هذا العام (2024)، متجاوزاً النمو المتوقع للاقتصاد العالمي بنسبة 2.8 في المائة (وفقاً لتوقعات وكالة التصنيف العالمية ستاندرد آند بورز)، يلعب مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار ومسرع الشارقة للصناعة المتقدمة دوراً محورياً في دفع هذا النمو.

كما شهد برنامج المسرع نمواً ملحوظاً، حيث ارتفعت نسبة الطلبات بنسبة 154.55٪ من 1,650 طلباً في عام 2022 إلى 4,200 طلباً في عام 2023. يعكس هذا الارتفاع ليس فقط الاهتمام المتزايد ببرنامج المسرع ولكن أيضاً الاعتراف المتزايد بـ SAIA كمنصة مفضلة للشركات الناشئة على مستوى العالم.

علاوة على الأرقام، فإن جودة وتنوع هذه الطلبات، وكذلك نجاحات الشركات التي مرت بالبرامج السابقة، تتحدث عن نفسها حول النظام البيئي المزدهر الذي أنشأه مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار. على سبيل المثال، جمعت الشركات الناشئة التي تخرجت من الدورات السابقة أكثر من 100 مليون دولار في التمويل ووفرت مئات الوظائف، مما يسلط الضوء على التأثير الكبير لبرنامج المسرع. تعرض هذه الإنجازات نسيجاً غنياً من الأفكار والمشاريع المبتكرة التي تغطي صناعات وجغرافيا متنوعة.

#بياناتحكومية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا