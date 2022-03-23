أعلن "مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار عن ابرامه لاتفاقية تعاون مع "الأنصاري للصرافة"، الشركة المتخصصة بتوفير خدمات التحويلات المالية وصرف العملات الأجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة،

وتتيح الشراكة لـ "مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار" توفير حلول دفع أكثر سرعة وسهولة لعملائه، وإمكانية سداد الرسوم والغرامات المرتبطة بخدمات المجمع من خلال شبكة فروع "الأنصاري للصرافة"، والتي تتضمن أكثر من 200 فرع على امتداد دولة الإمارات.

وقال سعادة حسين محمد المحمودي، المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار: يسعدنا التعاون مع شركة ’الأنصاري للصرافة‘ كونها من إحدى الشركات الرائدة في مجال خدمات تحويل الأموال وصرف العملات الأجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة اذ ستعزز هذه الاتفاقية من جهودنا المتمثلة بحزمة خدماتنا ومبادراتنا المختلفة التي نقدمها لشركائنا من المستثمرين افراد وشركات .

حيث نسعى جاهدين في المجمع لجعل عملية تسجيل الشركات الجديدة وإصدار الرخص للشركات التي ترغب بالانضمام لبيئة أعمالنا سهلة وسريعة الأمر الذي ينعكس إيجاباً على تنافسية الشارقة باعتبارها الوجهة المفضلة للاستثمار المعرفي في المنطقة.

كما يأتي هذا التعاون في إطار تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مختلف المجالات تماشياً دور ورؤية المجمع المتمثلة في الربط بين جهود مؤسسات القطاع الخاص والهيئات حكومية والمؤسسات الأكاديمية لدعم الأبحاث العلمية التطبيقية والتكنولوجية للقيام بالأنشطة الاستثمارية ودعم توجهات الدولة نحو اقتصاد المعرفة، وتنمية واحتضان المواهب والقوى البشرية العاملة في المجالات المتعلقة بالمجالات الحيوية التي من شأنها تحسين جودة الحياة وتشجيع كافة القطاعات على التطوير والابتكار.

ويعمل مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار على توفير بيئة ملائمة للإبداع والابتكار عن طريق إيجاد مجمع جاذب ومستدام ذي بنية تحتية وخدمات، ودعم وتشجيع وتطوير منظومة الابتكار للارتقاء بمكانة الدولة كوجهة عالمية في مجالات البحوث والتكنولوجيا، ، وتوفير البيئة الملائمة لتشجيع الاستثمار التكنولوجي والتقني في الشرق الأوسط من خلال تقديم خدمات لوجستية ذات جودة عالية وبتكاليف معقولة، ودعم وتطوير المحتوى التكنولوجي والبحثي من خلال تفعيل الابتكار المحلي وتشجيع المبتكرين ومساندتهم في إنشاء شركاتهم الخاصة، ودعم وتعزيز الابتكار وتشجيع الأفكار البحثية القابلة للتحويل إلى منتجات ملموسة يتم الاستفادة منها لتقديم تحليلات علمية وبحوث ورؤى عالية الجودة والتسويق لها عالميا.

وقال راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لشركة الأنصاري للصرافة: "يسرنا التعاون مع "مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار لتمكين عملاء وشركاء المجمع من الاستمتاع بحلولنا الآمنة والمُيسَّرة للدفع. وتُبرز الاتفاقية التزامنا بتوفير خدماتنا لكافة شرائح المجتمع، وتعزيز الشراكات بين القطاعات الحكومية والخاصة تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة. كما يمثل هذا التعاون حافزاً لنا لمواصلة رحلة الابتكار، وتوسيع نطاق خدماتنا، وتعزيز شراكاتنا لتلبية الاحتياجات المتنامية لأفراد المجتمع في دولة الإمارات."

يُذكر أن مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار قد تأسس كهيئة منطقة حرة في العام 2016، بموجب بأمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة. ويهدف المجمع إلى تطوير وإدارة وتعزيز منظومة الابتكار، ودفع عجلة البحث والتطوير، ودعم الصناعات الوطنية ومشاريع الشركات في إمارة الشارقة.

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