ضمن فعاليات مهرجان العين للكتاب

العين: شارك مجلس شباب اللغة العربية في مهرجان العين للكتاب 2023، في جلسة حوارية، عرَّفت زوار المعرض بفكرة مجلس شباب اللغة العربية ورسالته، وأهدافه في رفد اللغة العربية بأفكار شابة معاصرة، وإدخال قضايا لغة الضاد في صلب اهتمام الأجيال الجديدة، وتفعيل مشاركتهم في صياغة مستقبل اللغة العربية.

ويشكل المجلس تتويجاً للشراكة بين مركز أبوظبي للغة العربية ومركز الشباب العربي، بالتعاون مع مبادرة "بالعربي" لـ مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة، ومركز "زاي" لبحوث اللغة العربية في جامعة زايد، والهادفة إلى تمكين وإشراك الشباب في جهود تعزيز ارتباطهم باللغة والهوية واستخدامها في مجالات الحياة المختلفة.

وشارك في الجلسة ثلاثة أعضاء من ثلاث دول، وهي الإمارات وسوريا والهند، ناقشوا خلالها عدة محاور في خدمة اللغة العربيَّة ضمن اختصاصاتهم المتنوِّعة؛ إذ تحدثت فاطمة الأحبابي عن دور الشباب في العناية بقضايا الهوية، من خلال تجربة مجلس شباب اللغة العربية، والتعريف بمشاركاته ومشاريعه الحالية.

أمَّا عن حضور اللغة العربيَّة في مجال الذَّكاء الاصطناعي، تحدث عمار سوسو عن تجربته في بناء نموذج ذكاء اصطناعي يضع حركات التشكيل في النصوص العربيَّة آلياً حسب سياق الكلام، وبالتوازي مع الجلسة الحوارية، قدَّمت سارة عابدي لوحة فنية بالخط العربي، كمثال عن الهوية البصرية للغة العربية.

وتأتي مشاركة مجلس شباب اللغة العربية في مهرجان العين للكتاب، بعد مشاركته في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في الشارقة، كما ستكون له مشاركات في مؤتمر الأطراف المعني بتغير المناخ COP28، ومهرجان الظفرة للكتاب، وفعاليَّة اليوم العالمي للغة العربيَّة في مركز الشباب العربي أبوظبي.

ويعمل أعضاء المجلس حالياً على عدة مشاريع ضمن مجالات متنوعة من المعاجم اللغوية والذكاء الاصطناعي، والإعلام والمنصات الرقمية، إلى تعليم اللغة العربيَّة والفنون والتراث.

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