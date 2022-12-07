يستفيد منه أعضاء المجلس المشاركين بالبرنامج التوجيهي الإرشادي

- البرنامج التدريبي الجديد مخصص لأعضاء المجلس من المشاركين بالدورة الخامسة من البرنامج التدريبي الإرشادي للمجلس

- يتألف التدريب الذي ينطبق في يناير 2023 من سلسلة مكثفة من الورش والجلسات لمدة 6 أسابيع ويقام على 3 مراحل وهي إطلاق وإدارة وتنمية المشاريع ويتناول العديد من المواضيع ذات العلاقة

- يجمع البرنامج بين التدريب الموجه النظري والتدريب العملي المتخصص ويطبق مفهوم مسرعات الأعمال ضمن منظومة متكاملة من التوجيه والإرشاد

في إطار جهوده لتعزيز تنافسية أعضائه وتطوير مهاراتهم المهنية، وفي خطوة غير مسبوقة في مجال التدريب والتوجيه، أطلق مجلس سيدات أعمال دبي بالتعاون مع شركة "نيو ماتريكس" العالمية، مبادرة نوعية جديدة تجمع بين التدريب المتخصص وبرامج مسرعات الأعمال، تستهدف تعزيز خبرات ومهارات المشاركين في الدورة الخامسة من البرنامج التدريبي الإرشادي الخاص بأعضاء المجلس.

وتهدف المبادرة الجديدة إلى تزويد المشاركين بأساسيات تأسيس وبدء مشروع تجاري، وإدارته وتطويره وتسريع نموه، حيث يتميز التدريب بجمعه بين التدريب الموجه النظري، والتدريب العملي المتخصص، ويعتبر نقلة نوعية في مجال التدريب المهني نظراً لشموله وتطبيقه مفهوم مسرعات الأعمال ضمن منظومة متكاملة من التوجيه والإرشاد.

ويتألف البرنامج التدريبي المكثف من سلسلة من ورش العمل التفاعلية المتخصصة التي تستمر لمدة ستة أسابيع بدءاً من يناير 2023، والتي تقام على ثلاث مراحل تشمل إطلاق المشروع، وإدارة المشروع، وتنمية

المشروع، حيث يدير البرنامج ويشرف عليه مجموعة من الخبراء والمختصين في مجالاتهم التابعين لشركة "نيو ماتريكس". وسيحظى المشاركون بفرصة التعرف على استراتيجيات بناء حضور قوي على شبكة الإنترنت بدعم وتوجيه من شركة التسويق الرقمي الرائدة "ديجيتال ريتش وركس".

وتشمل المواضيع التي سيغطيها التدريب تحديد الجمهور المستهدف والاستحواذ على عملاء جدد، وتخطيط رحلة العملاء وأنواعها، وكيفية هيكلتها لإحداث التأثير المطلوب، وكيفية تكوين الأفكار، وتطوير وتنمية الأعمال، والطريقة الأمثل للاستفادة من الموارد المالية وتحقيق إيرادات أعلى بكلفة أقل، والتسويق والتفاوض وأنماط التفاوض والإقناع، وتصميم تجارب العملاء والمحافظة عليهم، وكيفية وضع نموذج للحوكمة وتطوير مؤشرات الأداء الرئيسية، والمحافظة على النمو والتوسع، وكيفية تقييم الشراكات والاستفادة منها لخلق القيمة، ومنهجيات القيادة، وتطوير إجراءات اتخاذ القرار بالإضافة إلى أهمية تطوير وتأسيس تواجد رقمي. كما يتضمن البرنامج التدريبي جلسات خاصة يقدمها خبراء من شركة "ديجيتال ريتش وركس" تتناول كيفية إطلاق المواقع الالكترونية وأفضل الممارسات الترويجية والاستراتيجيات التسويقية.

وأكد مجلس سيدات أعمال دبي أن هذه الشراكة الجديدة تندرج ضمن استراتيجية المجلس لتوفير منظومة تدريبية متطورة وحديثة يستفيد منها الأعضاء، ومواءمة مواضيع التدريب مع الأولويات الاستراتيجية لحكومة دبي ورؤيتها المستقبلية لواقع بيئة الأعمال ومتطلباتها ومتغيرات سوق العمل، مشيراً الى أن شمولية البرنامج التدريبي وتنوعه وثراءه يحقق أهداف المجلس في صقل مهارات أعضائه وتنميتها لمواكبة كل التطورات في بيئة الأعمال.

وأضاف المجلس أن هذا البرنامج الذي سيستفيد منه المشاركون في الدورة الخامسة من البرنامج التوجيهي الإرشادي يعتبر ميزة تنافسية إضافية ستجعل من المشاركين أكثر قدرة على قراءة السوق، والتخطيط لمشاريعهم، وتطوير مهاراتهم، وتنمية أعمالهم، وتحويل التحديات إلى فرص، تماشياً مع التزام المجلس بتوفير كل الدعم الذي يحتاجه الأعضاء للنمو والتطور في بيئة الأعمال.

وتعتبر شركة "نيو ماتريكس" من الشركات العالمية الرائدة في مجال تقديم الاستشارات والتوجيه والتدريب، ويمتد نشاطها في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تعتبر شراكتها مع مجلس سيدات أعمال دبي خطوة متقدمة لتزويد المشاركين في برنامج المجلس الإرشادي بمهارات متقدمة تحقق قيمة مضافة لخبراتهم في بيئة العمل.

من جانبها، أكدت مايا العميري ، شريك في مؤسسة نيو ماتركس، على التزام الشركة الراسخ بالعمل على دفع مسيرة النمو الاقتصادي الشامل في دبي، مشيرةً الى أن نيو ماتركس وبالتعاون مع مجلس سيدات أعمال دبي ستضاعف جهودها لتمكين سيدات ورائدات الأعمال في الإمارات، وأضافت:" سيعمل فريق الشركة القائم على هذا البرنامج الفريد على تقديم كافة اشكال الدعم والمساعدة لتمكين رائدات الأعمال من تحقيق النجاح المنشود والارتقاء بمجتمعنا بالاستفادة من موارد الشركة وخبرتها الرائدة في مجال تقديم الاستشارات والتوجيه والتدريب".

ورغم ان البرنامج التدريبي مخصص فقط لأعضاء مجلس سيدات أعمال دبي من المشاركين في الدورة الخامسة من البرنامج التدريبي الإرشادي الخاص بأعضاء المجلس، إلا انه يشكل عاملاً محفزاً للأعضاء للتقدم للمشاركة بالدورات القادمة من البرنامج التوجيهي للاستفادة من مزايا المبادرة الجديدة القائمة على الشراكة مع "نيو ماتريكس".

وقد تأسس مجلس سيدات أعمال دبي في العام 2002 تحت مظلة غرفة تجارة دبي، حيث يعتبر ممثلاً رسمياً لسيدات ورائدات الأعمال في دبي، ويهدف إلى توفير الدعم والرعاية لسيدات ورائدات الأعمال في الإمارة، اللاتي يخطين الخطوة الأولى لهن على درب عالم الأعمال، حيث يلعب المجلس دوراً هاماً في تعزيز مساهمة سيدات الأعمال باقتصاد الدولة، والدفع بالتنمية الاقتصادية في جميع قطاعات مجتمع الأعمال.

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