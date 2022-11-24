أبوظبي، الإمارات: استقبل مجلس سيدات أعمال أبوظبي وفداً من رابطة نساء آسيا الوسطى في قيرغيزستان لبحث سبل تعزيز وتنويع الشراكات الاقتصادية والثنائية بين رائدات الأعمال من كلا الطرفين.

حضر اللقاء سعادة أسماء الفهيم، رئيس مجلس سيدات أعمال أبوظبي، وسعادة نور التميمي، عضو مجلس سيدات أعمال أبوظبي، وممثلين عن القطاع الخاص في إمارة أبوظبي.

وضم وفد قيرغيزستان كل من مارات شارشكيف، رئيس غرفة تجارة وصناعة قيرغيزستان؛ وألميرا باتيفا، نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قيرغيزستان؛ وأسيل أتابيكوفا، رئيس رابطة النساء في آسيا الوسطى، إلى جانب مجموعة من ممثلي القطاع الخاص في قيرغيزستان.

وفي هذا الصدد، قالت سعادة أسماء الفهيم، رئيس مجلس سيدات أعمال أبوظبي: "تربط دولة الإمارات وجمهورية قيرغيزستان علاقات قوية ومتينة، حيث وقعت الدولتان اتفاقيات مختلفة تدعم التعاون الاقتصادي وتساهم في جذب الاستثمارات. ونسعى اليوم إلى تعزيز هذه العلاقات من خلال العمل المشترك وتبادل المعارف والخبرات لاستكشاف الفرص لتعزيز مكانة رائدات الأعمال ودورهن الرئيسي في دعم النمو الاقتصادي".

وأضافت سعادتها: "يسعدنا اليوم أن نتعاون لتعزيز إسهامات رائدات الأعمال في نمو حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات وجمهورية قيرغيزستان، والاستفادة من فرص التبادل التجاري والاستثماري الرئيسية في مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك التعليم، والثقافة، والسياحة وغيرها".

من جهتها، قالت أسيل أتابيكوفا، رئيس رابطة النساء في آسيا الوسطى: "تلعب رائدات الأعمال دوراً رئيسياً في مسيرة التنمية الاقتصادية التي تشهدها قيرغيزستان. ومن خلال الأنشطة التي نقوم بها، تحرص رابطة النساء في آسيا الوسطى على دعمهن في الترويج لأفكارهن ومشاريعهن، وتقديم المساعدة اللازمة لتنفيذها على أرض الواقع. لقد أجرينا محادثات بناءة وواعدة للغاية مع العديد من رائدات الأعمال في أبوظبي، تركزت حول تعزيز تواجدنا في المنطقة، وتبادل المعارف والخبرات لدعم القطاعات المختلفة في أبوظبي وقيرغيزستان. ونأمل أن تؤدي هذه المناقشات إلى مشاريع مشتركة ناجحة".

وشهد اللقاء تقديم عدد من العروض التوضيحية حول آفاق التعاون في قطاعات السياحة، وصناعة الأغذية، والبناء، والقطاعات الإبداعية، فضلاً عن مزايا الاستثمار في أبوظبي.. كما جرى تنظيم جلسة تواصل في ختام اللقاء لاستكشاف فرص استثمار جديدة لصالح الطرفين.

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